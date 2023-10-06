‘Nóc nhà châu Âu’ Mont Blanc giảm 2m sau 2 năm: Tác động của việc giảm tuyết rơi và biến đổi khí hậu

Mont Blanc là đỉnh núi cao nhất của dãy Alps (An Pơ) trải dài dọc biên giới Pháp và Ý, với độ cao 4.807m.

Độ cao của đỉnh Mont Blanc - ngọn núi cao nhất ở Pháp - đã giảm hơn 2 mét trong hai năm qua, tờ Le Parisien (Pháp) đưa tin vào ngày 5/10 (giờ địa phương).

Denis Borrel, chuyên gia khảo sát khu vực Haute-Savoie và là Chủ tịch Ủy ban đo lường Mont Blanc, cho biết tính đến giữa tháng 9, độ cao của Mont Blanc là 4.805,59m, giảm 2,22m so với hai năm trước. Chuyên gia khảo sát tin rằng lượng tuyết giảm vào mùa hè có thể đã ảnh hưởng đến độ cao của ngọn núi.

Mont Blanc là đỉnh núi cao nhất của dãy Alps trải dài dọc biên giới Pháp và Ý, với độ cao 4.807 m.

Nhóm khảo sát đã đo kích thước của Mont Blanc hai năm một lần kể từ năm 2001. Chiều cao của ngọn núi thay đổi tùy theo lượng tuyết rơi, đạt đỉnh 4.810,44m vào tháng 9/2011.

Denis Borrel cho biết: “Từ 1m đến 1,5m tuyết có thể rơi trên đỉnh núi qua đêm, do đó độ cao có thể thay đổi trong thời gian đó”.

Để đo kích thước của Mont Blanc, nhóm khảo sát đo lớp tuyết mới (lớp bột) bao phủ đỉnh núi và lớp “tuyết lâu năm”.

Vào thế kỷ 19, các học giả đã sử dụng hệ thống tam giác để xác định kích thước của Mont Blanc ở mức 4.807 mét, nhưng độ chính xác sau này được cập nhật lại nhờ sự phát triển của công nghệ GPS.

Trong cuộc khảo sát này, máy bay không người lái (drone) đã được sử dụng. Denis Borrel cho biết: “Việc đo lường tác động lâu dài của hiện tượng nóng lên toàn cầu trên các đỉnh núi đòi hỏi phải tích lũy dữ liệu trong nhiều thập kỷ".

Hẻm núi sâu nhất Trung Quốc, ẩn chứa nhiều bí ẩn về vùng đất không người Trong nhịp sống ngày càng hối hả như hiện nay, dường như mọi người đều mong chờ đến những ngày nghỉ lễ để có thể xách ba lô đi du lịch đến những vùng đất mới, tận hưởng những ngày nghỉ lễ hiếm hoi. Các địa điểm du lịch và khu vui chơi trong thành phố cũng dần được xây dựng ngày càng nhiều. Nhưng không biết các bạn sẽ có hứng thú với các công trình được xây dựng hiện đại hay những danh lam thắng cảnh được hình thành bởi sự diệu kỳ của tự nhiên?

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/noc-nha-chau-au-mont-blanc-giam-2m-sau-2-nam-tac-ong-cua-viec-giam-tuyet-roi-va-bien-oi-khi-hau-622094.html