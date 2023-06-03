Nhật Bản giảm dân số tự nhiên gần 800.000 người, cao nhất từ ​​trước đến nay

Mức giảm tự nhiên 798.214 người, tương đương với một nửa dân số của Fukuoka, thành phố lớn nhất ở Kyushu, phía nam Nhật Bản.

Ngày 3/6, Tờ Yomiuri Shimbun và Tờ Nihon Keizai Shimbun, cho biết chính phủ Nhật Bản đã công bố vào ngày 2/6 rằng số ca sinh của Nhật Bản năm 2022 được ước tính là 770.747 và số ca tử vong là 1.568.961.

Mức giảm tự nhiên, 798.214 người, tương đương với một nửa dân số của Fukuoka, thành phố lớn nhất ở Kyushu, phía nam Nhật Bản.

Số ca sinh ở Nhật Bản năm 2022 giảm 40.000 so với năm 2021, thấp nhất từ ​​trước đến nay và số ca tử vong tăng khoảng 130.000, cao nhất từ ​​trước đến nay.

Tổng tỷ suất sinh (số con đã sinh ra sống tính bình quân trên một phụ nữ hoặc một nhóm phụ nữ trong suốt thời kỳ sinh đẻ) là 1,26, bằng với mức của năm 2005, là mức thấp nhất từ ​​trước đến nay.

Một phát ngôn viên của chính phủ Nhật Bản, cho biết trong một cuộc họp báo ngày 2/6: "Chúng tôi muốn kìm hãm xu hướng tỷ lệ sinh thấp bằng cách hiện thực hóa một xã hội nơi thế hệ trẻ có thể nuôi dạy con cái một cách an toàn sau khi kết hôn".

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