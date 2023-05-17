Indonesia: Dự kiến đạt 320 triệu người vào năm 2045, xếp hạng dân số giảm từ thứ 4 xuống thứ 6

Trong khi tốc độ tăng dân số của Indonesia đã chậm lại, tốc độ tăng dân số của Nigeria và Pakistan sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao và dân số lớn thứ 4 thế giới do Indonesia nắm giữ hiện nay dự kiến ​​sẽ giảm xuống thứ 6 vào năm 2050, sau hai quốc gia trên.

Indonesia, quốc gia đông dân thứ 4 trên thế giới, dự kiến ​​sẽ vượt mốc 320 triệu người vào năm 2045. Tuy nhiên được dự đoán rằng tốc độ tăng dân số sẽ giảm khi dân số tăng lên và sẽ rơi xuống vị trí thứ 6 trong bảng xếp hạng dân số thế giới.

Theo The Daily Compass đưa tin vào ngày 17/5 (giờ địa phương), Cơ quan Kế hoạch và Phát triển quốc gia Indonesia đã công bố dự báo dân số quốc gia cho năm 2050 một ngày trước đó. Dự báo đến năm 2045, dân số cả nước là 324 triệu người, tăng 54,42 triệu người so với năm 2020.

Dự báo đến năm 2045, Indonesia tụt lại phía sau trong bảng xếp hạng dân số thế giới - Ảnh: VnEconomy, minh họa

Cơ quan Kế hoạch Phát triển Quốc gia cũng dự đoán rằng tốc độ tăng dân số của Indonesia sẽ bắt đầu chậm lại từ năm 2030 và tốc độ tăng dân số hàng năm trên 1% hiện tại sẽ giảm xuống mức trung bình hàng năm là 0,67% trong giai đoạn 2020-2045.

Ngoài ra, tổng tỷ suất sinh (số con trung bình mà một phụ nữ dự kiến ​​sinh trong đời) hiện ở mức 2,2 sẽ giảm xuống còn 1,9 vào năm 2045, dẫn đến tỷ lệ sinh thấp (tổng tỷ suất sinh từ 2,1 trở xuống).

Do đó, tỷ lệ dân số từ 65 tuổi trở lên hiện là 6,16%, dự báo sẽ tăng lên 14,61% vào năm 2045, bước vào xã hội già hóa (hơn 14% dân số từ 65 tuổi trở lên). Mặt khác, 24,56% dân số dưới 14 tuổi hiện nay dự kiến ​​sẽ giảm xuống 19,61% vào năm 2045.

Trong khi tốc độ tăng dân số của Indonesia đã chậm lại, tốc độ tăng dân số của Nigeria và Pakistan sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao và dân số lớn thứ 4 thế giới do Indonesia nắm giữ hiện nay dự kiến ​​sẽ giảm xuống thứ 6 vào năm 2050, sau hai quốc gia trên.

Bộ trưởng Kế hoạch và Phát triển quốc gia, cho biết: "Để thực hiện tăng trưởng cân bằng, chính phủ cần xây dựng các chính sách kế hoạch hóa gia đình phù hợp với thời đại mới".

Ông nói: “Thế hệ gen Y và thế hệ gen Z, những người sẽ trở thành người cao niên trong tương lai, nên tiếp tục tích lũy các khoản dự phòng kinh tế dưới hình thức bảo hiểm hưu trí để chuẩn bị cho tuổi già của mình".

Bị Ấn Độ "vượt mặt" dân số, Trung Quốc sắp mất danh hiệu 'quốc gia đông dân nhất thế giới' Năm 2022, trong khi tốc độ tăng dân số của Trung Quốc lần đầu tiên chậm lại sau 60 năm, người ta dự báo rằng dân số Ấn Độ có thể vượt Trung Quốc.

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