Người phụ nữ 'ngã gục' trên sóng truyền hình trực tiếp sau khi trúng giải Powerball trị giá hơn 24 tỷ trong đêm giao thừa

Một phụ nữ đã ngã xuống sàn ngay trên sóng truyền hình trực tiếp khi trở thành triệu phú Powerball đầu tiên của năm 2024.

Theo tờ New York Post, Pamela Bradshaw, đến từ Bắc Carolina, đã ngã xuống sàn vì quá vui mừng sau khi Ryan Seacrest, người dẫn chương trình, gọi trực tiếp số của cô trong chương trình đêm giao thừa "New Year's Rockin''.

Sau khi đứng dậy với sự giúp đỡ của người dẫn chương trình và con gái Joanna Hinson, Bradshaw choáng váng hét lên: "Ôi chúa ơi!". Bradshaw sau đó đã cảm thán “cảm ơn Chúa” vì khoảnh khắc chỉ có một lần trong đời.

Pamela Bradshaw ngã xuống sàn vì sốc sau khi Ryan Seacrest gọi trực tiếp số của cô trong chương trình đêm giao thừa "New Year's Rockin'' - Ảnh: @RockinEve/X

Đây là năm thứ hai liên tiếp một người ở Bắc Carolina trúng giải 1 triệu USD (khoảng hơn 24 tỷ đồng) vào đêm giao thừa, theo xổ số Bắc Carolina.

Bradshaw, người chưa bao giờ đến thành phố New York trước đây, đã giành được một chuyến đi VIP đến thành phố New York thông qua cuộc quay số cơ hội thứ hai do xổ số tiểu bang tổ chức.

Cô trở thành một trong năm người chơi Powerball được chọn trên toàn quốc với cơ hội trúng giải 1 triệu USD (khoảng hơn 24 tỷ đồng).

Bradshaw, người chưa bao giờ đến thành phố New York trước đây, đã giành được một chuyến đi VIP đến Thành phố New York thông qua cuộc quay số cơ hội thứ hai do xổ số tiểu bang tổ chức - Ảnh: Xổ số Bắc Carolina/New York Post

Theo sổ số Bắc Carolina, chuyến đi VIP của Bradshaw bao gồm kỳ nghỉ bốn ngày ba đêm ở Big Apple.

Bradshaw cho biết cô muốn dùng số tiền thắng giải này để mua nhà.

Bradshaw nói với cơ quan xổ số: “Tôi rất muốn có ngôi nhà riêng của mình và tôi cảm thấy an toàn khi có một ngôi nhà cho riêng mình. Không phải bất cứ thứ gì cầu kỳ hay to lớn, chỉ cần là một ngôi nhà nhỏ có một hoặc hai phòng ngủ".

