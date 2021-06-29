Nam Phi dấy lên ‘cơn bão’ dư luận với đề xuất cho phụ nữ lấy nhiều chồng

Thế giới 29/06/2021 17:03

Nam Phi là một trong những nước có hiến pháp tự do nhất thế giới. Nước này chấp nhận hôn nhân đồng giới và chế độ đa thê. Tuy nhiên, đối với đa phu thì lại gây nhiều tranh cãi ồn ào.

Nam Phi đang trong công cuộc chuẩn bị cải cách luật pháp, trong đó, những đề xuất cho cải cách Luật Hôn nhân hiện đang dấy lên nhiều tranh cãi ở quốc gia này. Theo đó, Bộ Nội vụ Nam Phi vừa có đề xuất cho phép phụ nữ lấy nhiều chồng với hy vọng tạo ra sự bình đẳng với chính sách đa thê.

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Nam Phi đang đề nghị hợp pháp hóa chế độ đa phu - Ảnh: Internet

Được biết, Nam Phi là quốc gia đã công nhận chế độ đa thê đối với đàn ông. Giờ đây, những người đấu tranh vì bình đẳng giới đang kêu gọi nước này hợp pháp hóa chế độ đa phu. Tuy nhiên, đây lại là điều không thể chấp nhận được ở quốc gia này. Một cuộc tranh cãi gay gắt dấy lên như “cơn bão” ở đây, nhiều người cho rằng không thể chấp nhận “đa phu” vì sẽ dẫn đến nhiều vấn đề phức tạp và gây nhiễu loạn cuộc sống hôn nhân, thậm chí ảnh hưởng cả xã hội.

Lãnh đạo đảng Dân chủ Cơ đốc giáo châu Phi (ACDP) Kenneth Meshoe nhận định lí do vì sao phụ nữ sẽ không thể có một cuộc hôn nhân êm đẹp với nhiều chồng là vì đàn ông thích chiếm hữu và những người chồng của họ sẽ thường xuyên ghen tuông. Theo ông, đa thê là một thực tiễn chấp nhận được còn đa phu thì tuyệt đối không.

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Nhiều người bảo thủ cho rằng phụ nữ chỉ chung thủy với một chồng thì hôn nhân mới ấm êm - Ảnh: Internet

Theo một nhà nghiên cứu, học giả nổi tiếng về xã hội châu Phi, Giáo sư Collis Machoko chia sẻ với BBC: “Xã hội châu Phi chưa sẵn sàng cho sự bình đẳng thực sự. Chúng ta không biết phải làm gì với những người phụ nữ chúng ta không thể kiểm soát.

Có người phụ nữ lấy nhiều chồng, nhưng những cuộc hôn nhân đó thường phải giữ bí mật vì họ sợ bị xa lánh. Khi gặp người lạ hoặc ai đó họ không tin tưởng, họ thậm chí phủ nhận sự tồn tại của cuộc hôn nhân của mình. Họ sợ bị xã hội trả thù và trừng phạt.”

Musa Mseleku – một ngôi sao truyền hình thực tế có bốn vợ bức xúc: “Việc ấy sẽ hủy hoại văn hóa châu Phi. Còn con của những người phụ nữ đó thì sao? Làm sao chúng biết được ai là bố của mình? Phụ nữ không thể đảm nhận vai trò của đàn ông. Đó là điều chưa từng có tiền lệ. Giờ thì phụ nữ sẽ phải trao hồi môn sao? Liệu người chồng có phải lấy họ vợ sau khi kết hôn hay không?”

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Ông Musa Mseleku cùng 4 người vợ của mình - Ảnh: Chụp màn hình BBC

Theo Bộ trưởng Nội vụ Aaron Motsoaledi, các cuộc tranh luận hiện mới chỉ dừng lại ở “khẩu chiến”. Ông Motsoaledi nhấn mạnh đề xuất này chưa phải quyết định cuối cùng của chính phủ, và khuyến khích người dân tham gia thảo luận.

Hạn chót để người dân phản hồi bằng văn bản về đề xuất đa phu ở Nam Phi là vào cuối tháng 6.

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Từ khóa:   Nam Phi chế độ đa thê đa phu

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