Một YouTuber bị điếc chỉ sau một đêm không rõ nguyên nhân

Trên kênh youtube của mình, Eun-soo thường xuyên chia sẻ những vlog về thói quen hằng ngày, công việc, chuyện nhà cửa, cách sống tối giản,... với một năng lượng rất tích cực. Nhưng ít ai biết rằng cô gái nhỏ bé này đã từng trải qua một cú sốc về sức khỏe .

Park Eun-soo, một youtuber nổi tiếng đến từ Hàn Quốc với 67,4 triệu người đăng ký trên kênh youtube "은수 좋은날 eunsoo day ". Eun-soo gây ấn tượng cho người xem không chỉ bởi gương mặt xinh xắn, giọng nói nhẹ nhàng mà bởi cuộc sống giản dị hằng ngày của cô.

Gần đây, trong một video có tiêu đề "Những triệu chứng báo trước khi đột ngột bị điếc" đã được cô đăng tải trên kênh YouTube của mình nhận được hàng ngàn lượt bình luận quan tâm của cộng đồng mạng.

Trong đoạn video được đăng tải, Eun-soo thú nhận rằng ngày 1/9/2020, cô đột nhiên bị điếc.

Eun-soo giải thích: "Đêm trước khi tôi được chẩn đoán là mất thính lực, tôi cảm thấy cơ thể mình lâng lâng như đang ở trên máy bay. Tôi đã đi ngủ sớm và dậy sớm nhưng hôm sau đột nhiên không nghe được".

Sau khi đến bệnh viện, Eun-soo được chẩn đoán bị mất thính giác đột ngột. Cô đã được bác sĩ kiểm tra kỹ lưỡng nhưng không tìm ra nguyên nhân và được xác nhận bị mất thính lực mà không rõ lý do.

Eun-soo chia sẻ mình đột nhiên bị điếc và sau đó mất hoàn toàn thính lực - Ảnh: Chụp màn hình

Hiện tại, Eun-soo đang cố gắng giao tiếp bằng nhiều hình thức khác nhau, chẳng hạn như đeo máy trợ thính, học ngôn ngữ ký hiệu.

Được chẩn đoán khiếm thính ở tuổi 26 nhưng Eun-soo không hề chán nản mà vẫn rất lạc quan. Nhiều người hâm mộ và cộng đồng mạng đã bày tỏ sự đồng cảm và cổ vũ cho Eun-soo.

Hiện tại, ngoài đeo máy trợ thính, Eun-soo cho biết mình sẽ học thêm ngôn ngữ ký hiệu. Ảnh: Instagram/bibieungu

Điếc đột ngột là tình trạng giảm sức nghe ít nhất 30 decibel ở ít nhất 3 tần số liên tiếp xảy ra trong vòng 72h. Điếc đột ngột thường ở một bên tai, là cấp cứu nội khoa cần phải được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Điếc đột ngột có tỷ lệ khoảng 5-27/100.000 dân mỗi năm, chủ yếu gặp ở người lớn trong khoảng 30 đến 60 tuổi.

Điếc đột ngột do tổn thương tai trong, thần kinh thính giác hoặc trung tâm thính giác ở não. Tuy nhiên, chỉ 10-15% người bệnh điếc đột ngột phát hiện được nguyên nhân.