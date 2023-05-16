Một phụ nữ nấu ăn trong 100 giờ liên tục, lập kỷ lục thế giới không chính thức về thời gian nấu ăn lâu nhất

Hilda Baci, bắt đầu nấu ăn từ chiều ngày 11/5 tại vùng Lekki ở Lagos (Nigeria), đã hoàn thành tử thách kéo dài 100 giờ, phá kỷ lục Guinness thế giới là 87 giờ 45 phút do đầu bếp người Ấn Độ Lata Tondon nắm giữ từ năm 2019.

Nữ đầu bếp người Nigeria Hilda Bassey Effiong , tên thân mật là Hilda Baci (27 tuổi), đã làm say lòng người dân cả nước với cuộc thi nấu ăn marathon kéo dài 100 giờ.

Trong buổi nấu ăn kéo dài 100 giờ, Hilda Baci đã trình bày nhiều món ăn khác nhau, trong đó có món cơm Jollof, một trong những món ăn quốc gia của Nigeria.

Khi Hilda Baci nấu xong trước 8 giờ tối 15/5, hàng nghìn người đã tập trung tại hiện trường để cổ vũ và ăn mừng việc xác lập kỷ lục thế giới không chính thức.

Hàng ngàn người dân địa phương và những người nổi tiếng đã cổ vũ cô cả ngày lẫn đêm và toàn bộ quá trình nấu ăn được phát trực tiếp thông qua nhiều nền tảng phát trực tuyến, AP đưa tin.

Hình ảnh Hilda Baci tham gia thử thách - Ảnh: Nigerian Tribune

Hilda Baci cho biết thông qua thử thách này, cô muốn thể hiện niềm đam mê của giới trẻ Nigeria, đặc biệt là những thiếu nữ châu Phi, những người tương đối bị gạt ra ngoài lề xã hội. "Chúng tôi cũng hy vọng rằng thế giới sẽ tìm hiểu thêm về ẩm thực Nigeria", cô nói thêm.

Tổng thống Nigeria Muhammadu Buhari đã có lời chúc mừng Hilda Baci sau khi phá kỷ lục thế giới trước đó và nói rằng ông hy vọng "nhiều người trẻ tuổi sẽ tiếp bước cô", tờ báo địa phương Vanguard đưa tin.

Để kỷ lục của Hilda Baci thực sự được công nhận, phải được chứng nhận bởi kỷ lục Guinness thế giới.

Kỷ lục Guinness thế giới cho biết trên Twitter rằng họ đã biết về thử thách của Hilda Baci và họ sẽ "chính thức xác nhận kỷ lục sau khi xem xét tất cả các bằng chứng".