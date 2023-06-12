Lộ ảnh nắm tay tình nhân trên đường, giám đốc ngành dầu khí nhà nước bị sa thải, vừa mất việc vừa mất mặt

Thế giới 12/06/2023 02:46

Một công ty con của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNPC) cho biết, họ đã sa thải Giám đốc điều hành công ty sau khi xác minh hình ảnh quan chức này tay trong tay cùng một phụ nữ trẻ trên phố nhưng không phải là vợ ông lan truyền trên mạng xã hội.

Ngày 9/6 (giờ địa phương), tờ The Paper đưa tin, một đoạn video kèm những hình ảnh của ông Hồ Kế Dũng (Giám đốc điều hành Công ty Quản lý Dự án Hoàn Cầu) nắm tay tình tứ và đi bộ trên đường phố với một cô gái xinh đẹp, lan truyền trên mạng xã hội.     

 

Trong video, ông Hồ nắm tay một cô gái trẻ mặc váy màu hồng đi xuống phố. Cả ông Hồ cũng diện áo màu hồng đồng điệu. Đoạn video được quay trên đường Chunxi ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, một trung tâm kinh tế trọng yếu của miền Tây Trung Quốc. 

Lộ ảnh nắm tay tình nhân trên đường, giám đốc ngành dầu khí nhà nước bị sa thải, vừa mất việc vừa mất mặt - Ảnh 1
Hình ảnh ông Hồ nắm tay tình tứ và đi bộ trên đường phố với một cô gái xinh đẹp, lan truyền trên mạng xã hội địa phương - Ảnh: Douyin/xiaomi223

Đoạn video được đăng tải lên mạng xã hội vào ngày 7/6, lan truyền với tốc độ chóng mặt khi thu về hơn 500 triệu lượt xem trên Weibo, một trang mạng xã hội của Trung Quốc. Tuy nhiên, video gốc được tải lên lần đầu tiên đã bị xóa. Nhiều thông tin cho rằng cô gái trong đoạn video không phải vợ của ông Hồ, một số người cho rằng cô gái này có thể là đồng nghiệp trong công ty của ông.             

Lộ ảnh nắm tay tình nhân trên đường, giám đốc ngành dầu khí nhà nước bị sa thải, vừa mất việc vừa mất mặt - Ảnh 2
Cả hai người đều diện quần áo màu hồng đồng điệu - Ảnh: Douyin/xiaomi223 

Khi tranh cãi về vụ ngoại tình của Giám đốc điều hành bùng nổ, Công ty Quản lý Dự án Hoàn Cầu cho biết rằng họ rất chú ý đến vụ việc trên và sẽ giải quyết vấn đề. Sau khi xác minh vụ việc, công ty con của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNPC) cho biết: "Chúng tôi đã bãi bỏ mọi nhiệm vụ đối với Giám đốc Hồ và chuyển ông ấy đến ủy ban kỷ luật".            

Sau khi ông Hồ bị sa thải, cư dân mạng Trung Quốc gọi đây là một vụ "tai nạn tình yêu". Ngoài ra, một số cư dân mạng còn "soi" ra rằng cô gái trong video đang cầm một chiếc túi đắt tiền trị giá 40.000 nhân dân tệ (khoảng 132 triệu đồng) và đồn đoán rằng: “Chắc chắn Giám đốc Hồ đã mua chiếc túi này”.

    

 

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Từ khóa:   tin thế giới ngoại tình quan chức tập đoàn dầu khí

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