Lộ ảnh nắm tay tình nhân trên đường, giám đốc ngành dầu khí nhà nước bị sa thải, vừa mất việc vừa mất mặt

Ngày 9/6 (giờ địa phương), tờ The Paper đưa tin, một đoạn video kèm những hình ảnh của ông Hồ Kế Dũng (Giám đốc điều hành Công ty Quản lý Dự án Hoàn Cầu) nắm tay tình tứ và đi bộ trên đường phố với một cô gái xinh đẹp, lan truyền trên mạng xã hội.

Trong video, ông Hồ nắm tay một cô gái trẻ mặc váy màu hồng đi xuống phố. Cả ông Hồ cũng diện áo màu hồng đồng điệu. Đoạn video được quay trên đường Chunxi ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, một trung tâm kinh tế trọng yếu của miền Tây Trung Quốc.

Hình ảnh ông Hồ nắm tay tình tứ và đi bộ trên đường phố với một cô gái xinh đẹp, lan truyền trên mạng xã hội địa phương - Ảnh: Douyin/xiaomi223

Đoạn video được đăng tải lên mạng xã hội vào ngày 7/6, lan truyền với tốc độ chóng mặt khi thu về hơn 500 triệu lượt xem trên Weibo, một trang mạng xã hội của Trung Quốc. Tuy nhiên, video gốc được tải lên lần đầu tiên đã bị xóa. Nhiều thông tin cho rằng cô gái trong đoạn video không phải vợ của ông Hồ, một số người cho rằng cô gái này có thể là đồng nghiệp trong công ty của ông.