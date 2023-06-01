Từ chối hẹn hò, cô gái bị nam thanh niên 20 tuổi gọi 895 lần vào sáng sớm

Thế giới 01/06/2023 14:33

Từ chối hẹn hò vì quen trên mạng, cô gái bị nam thanh niên gọi 895 cuộc từ 1h43 đến 4h44 sáng kèm 6 tin nhắn đề nghị gặp mặt.

Dẫn tin từ Chosun Ilbo, một tờ báo lớn tại Hàn Quốc, tòa án quận Gwangju cho biết nam thanh niên A. ở độ tuổi 20 gọi 895 cuộc điện thoại vào sáng sớm cho một cô gái từ chối hẹn hò đã bị phạt vì tội rình rập với mức phạt 4 triệu won (khoảng 71 triệu đồng). Anh A. cũng được yêu cầu hoàn thành chương trình điều trị kéo dài 40 giờ.

Anh A. bị buộc tội gọi 895 cuộc cho một cô gái từ 1:43 sáng đến 4:44 sáng ngày 12/2 và gửi 6 tin nhắn đề nghị gặp mặt.

Từ chối hẹn hò, cô gái bị nam thanh niên 20 tuổi gọi 895 lần vào sáng sớm - Ảnh 1
Ảnh chỉ minh tính chất minh họa: Internet

Anh A. ngỏ lời hẹn hò với một cô gái mà anh quen trên mạng vào tháng 6/2022 nhưng bị từ chối, đến tháng 8/2022, anh được cô gái thông báo rằng sẽ không liên lạc với anh nữa. Khi gọi điện nhưng cô gái không nghe điện thoại, anh A. đã thực hiện tổng cộng 895 cuộc gọi, trong đó có 600 cuộc gọi sử dụng chức năng hạn chế nhận dạng người gọi.

Tòa án quận Gwangju cho biết: “Nạn nhân đã chặn số của anh A. nhưng có vẻ như nạn nhân vẫn cảm thấy lo lắng và sợ hãi trước hành vi của anh A". 

Bên cạnh đó tòa án tối cao gần đây đã phán quyết rằng việc liên tục thực hiện các cuộc gọi nhỡ ngay cả khi sử dụng chức năng hạn chế nhận dạng người gọi cũng là một tội rình rập, khiến nạn nhân lo lắng và sợ hãi.       

 

Án mạng: Cô gái bị bạn trai đâm 16 nhát tử vong trước sự dửng dưng của người qua đường

Án mạng: Cô gái bị bạn trai đâm 16 nhát tử vong trước sự dửng dưng của người qua đường

Một thanh niên 20 tuổi đã sát hại bạn gái 16 tuổi một cách dã man trên đường phố Delhi, Ấn Độ. Thời điểm xảy ra vụ việc, người đi đường chứng kiến ​​nhưng hầu hết không ngăn cản mà chỉ đi ngang qua.

Xem thêm
Từ khóa:   tin thế giới hẹn hò qua mạng gọi điện quấy rối

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Cá mập xuất hiện trong kênh nước của công viên, 10.000 người đã ùn ùn kéo đến xem

Cá mập xuất hiện trong kênh nước của công viên, 10.000 người đã ùn ùn kéo đến xem

Video 56 phút trước
Tình huống trớ trêu sau 3 năm ly hôn và nỗi băn khoăn khi mang thai với người cũ

Tình huống trớ trêu sau 3 năm ly hôn và nỗi băn khoăn khi mang thai với người cũ

Tâm sự 1 giờ 26 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Bế con ra ban công dỗ lúc nửa đêm, tôi vô tình nghe được bí mật khiến hôn nhân đảo lộn

Bế con ra ban công dỗ lúc nửa đêm, tôi vô tình nghe được bí mật khiến hôn nhân đảo lộn

Tâm sự 1 giờ 38 phút trước
Màn tìm kiếm quyển sách cũ trong nhà kho của chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Màn tìm kiếm quyển sách cũ trong nhà kho của chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Tâm sự 1 giờ 41 phút trước
Cụ bà 66 tuổi đến sân bay gặp bạn trai phi công yêu qua mạng và cái kết dở khóc dở cười

Cụ bà 66 tuổi đến sân bay gặp bạn trai phi công yêu qua mạng và cái kết dở khóc dở cười

Video 1 giờ 56 phút trước
Lời khuyên khó hiểu từ người chị gái và sự thật bất ngờ phía sau khi mọi chuyện hé lộ

Lời khuyên khó hiểu từ người chị gái và sự thật bất ngờ phía sau khi mọi chuyện hé lộ

Tâm sự gia đình 2 giờ 11 phút trước
Màn bộc bạch bất ngờ của mẹ chồng và nỗi băn khoăn về chặng đường 7 năm hôn nhân

Màn bộc bạch bất ngờ của mẹ chồng và nỗi băn khoăn về chặng đường 7 năm hôn nhân

Tâm sự 2 giờ 26 phút trước
Trong 10 ngày tới, thời thế đã đến, 3 con giáp vận may kéo về, hưởng lộc trời cho, làm ăn thuận lợi, tận hưởng Vinh Hoa - Phú Quý

Trong 10 ngày tới, thời thế đã đến, 3 con giáp vận may kéo về, hưởng lộc trời cho, làm ăn thuận lợi, tận hưởng Vinh Hoa - Phú Quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích