Từ chối hẹn hò, cô gái bị nam thanh niên 20 tuổi gọi 895 lần vào sáng sớm

Từ chối hẹn hò vì quen trên mạng, cô gái bị nam thanh niên gọi 895 cuộc từ 1h43 đến 4h44 sáng kèm 6 tin nhắn đề nghị gặp mặt.

Dẫn tin từ Chosun Ilbo, một tờ báo lớn tại Hàn Quốc, tòa án quận Gwangju cho biết nam thanh niên A. ở độ tuổi 20 gọi 895 cuộc điện thoại vào sáng sớm cho một cô gái từ chối hẹn hò đã bị phạt vì tội rình rập với mức phạt 4 triệu won (khoảng 71 triệu đồng). Anh A. cũng được yêu cầu hoàn thành chương trình điều trị kéo dài 40 giờ.

Anh A. bị buộc tội gọi 895 cuộc cho một cô gái từ 1:43 sáng đến 4:44 sáng ngày 12/2 và gửi 6 tin nhắn đề nghị gặp mặt.

Ảnh chỉ minh tính chất minh họa: Internet

Anh A. ngỏ lời hẹn hò với một cô gái mà anh quen trên mạng vào tháng 6/2022 nhưng bị từ chối, đến tháng 8/2022, anh được cô gái thông báo rằng sẽ không liên lạc với anh nữa. Khi gọi điện nhưng cô gái không nghe điện thoại, anh A. đã thực hiện tổng cộng 895 cuộc gọi, trong đó có 600 cuộc gọi sử dụng chức năng hạn chế nhận dạng người gọi.

Tòa án quận Gwangju cho biết: “Nạn nhân đã chặn số của anh A. nhưng có vẻ như nạn nhân vẫn cảm thấy lo lắng và sợ hãi trước hành vi của anh A".

Bên cạnh đó tòa án tối cao gần đây đã phán quyết rằng việc liên tục thực hiện các cuộc gọi nhỡ ngay cả khi sử dụng chức năng hạn chế nhận dạng người gọi cũng là một tội rình rập, khiến nạn nhân lo lắng và sợ hãi.

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