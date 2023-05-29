Danh tính người vô gia cư kiếm tiền bằng cách dạy kèm tiếng Anh cho trẻ em thay vì ăn xin trên đường phố

Thế giới 29/05/2023 11:34

Không giống như những người vô gia cư khác ăn xin trên đường phố, có một người vô gia cư dạy tiếng Anh cho trẻ em và nhận tiền, đang thu hút sự chú ý.

Khác với vẻ ngoài tiều tuỵ, câu chuyện ẩn giấu của người đàn ông vô gia cư nói tiếng Anh lưu loát này cũng khiến nhiều người tò mò.

Ngày 25 (giờ địa phương), kênh truyền thông trực tuyến CTWANT đã đăng tải hình ảnh một người đàn ông vô gia cư trong bộ quần áo tồi tàn đang dạy tiếng Anh cho trẻ em và câu chuyện bất ngờ đằng sau đó.  

Danh tính người vô gia cư kiếm tiền bằng cách dạy kèm tiếng Anh cho trẻ em thay vì ăn xin trên đường phố - Ảnh 1
Thay vì ăn xin trên đường phố, có một người vô gia cư dạy tiếng Anh cho trẻ em và nhận tiền - Ảnh: CTWANT

Bức ảnh được cho là được chụp trên một con phố ở Hà Bắc, Trung Quốc.  

Học sinh tiểu học đến trung học cơ sở ngồi trên đường với sách giáo khoa đang được mở ra và học tiếng Anh từ người vô gia cư. 

Cả người vô gia cư dạy tiếng Anh và thái độ của học sinh tham gia học đều có vẻ khá nghiêm túc.

Danh tính người vô gia cư kiếm tiền bằng cách dạy kèm tiếng Anh cho trẻ em thay vì ăn xin trên đường phố - Ảnh 2
Bức ảnh được cho là được chụp trên một con phố ở Hà Bắc, Trung Quốc - Ảnh: CTWANT

Người đàn ông vô gia cư dạy tiếng Anh cho trẻ em và được trả từ 5 nhân dân tệ (khoảng 17.000 ngàn đồng) đến 10 nhân dân tệ (khoảng 33.000 ngàn đồng)/giờ, hoặc tương đương tiền ăn.

Theo những đứa trẻ tham gia, người đàn ông vô gia cư này nói tiếng Anh rất trôi chảy và giỏi giải thích ngữ pháp đến mức bọn trẻ rất dễ hiểu và dễ tiếp thu.  

Danh tính người vô gia cư kiếm tiền bằng cách dạy kèm tiếng Anh cho trẻ em thay vì ăn xin trên đường phố - Ảnh 3
Rất đông trẻ em hứng thú đến học - Ảnh: CTWANT

Hóa ra, người đàn ông vô gia cư này đã nhận bằng thạc sĩ tại một trường đại học danh tiếng ở Trung Quốc và từng có kinh nghiệm giảng dạy cho sinh viên. 

Không biết vì lý do gì mà ông trở thành người vô gia cư, nhưng lớp học tiếng Anh của ông nổi tiếng ở khu phố này đến mức đáng ngạc nhiên là rất đông trẻ em đến học. 

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