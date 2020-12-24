Một người đàn ông ở Mỹ đã quyết định đâm đơn kiện phụ huynh chỉ vì dám vứt bỏ toàn bộ "thanh xuân" của mình, chính là bộ sưu tập đồ chơi người lớn và tạp chí tình dục có giá trị lên đến 578 triệu đồng.

Đó là câu chuyện của anh David Werking, 42 tuổi sống tại Michigan, Mỹ. Vừa ly hôn vợ, sợ con trai đau buồn nên bố mẹ kêu gọi David sắp xếp dọn về sống cùng họ. Tuy nhiên, anh lại sớm bị bố mẹ ... dọa đuổi cổ ra đường chỉ vì phát hiện con trai có sở hữu một bộ sưu tập tạp chí và đồ chơi người lớn quá "khủng". Ông bố còn đe dọa David nếu còn ngoan cố giữ lại sẽ đem thiêu huỷ toàn bộ.

Quá uất ức cộng thêm không đành lòng nhìn "thanh xuân" của mình dành công sưu tập bấy lâu ra đi, anh quyết định "ra riêng". Nhưng đáng tiếc thay, toàn bộ "gia tài" của David đã không cánh mà bay khi anh bắt đầu thu dọn đồ.

David cho biết giá trị bộ sưu tập là không thể đong đếm - Ảnh minh họa: Internet

Trong email gửi cho cho trai, ông Paul viết: "Thành thật mà nói con trai ạ, bố đã vứt chúng hết rồi". Ông còn cho hay, tất cả chỉ xuất phát từ thành ý không muốn con trai bị ảnh hưởng tiêu cực thêm về tinh thần sau biến cố ly hôn.

Lẽ dĩ nhiên, David không hài lòng chút nào về hành động và giải thích ấy. Cay cú vì việc "tài sản" bị xâm hại trắng trợn, David đâm đơn khởi kiện phụ huynh của mình, đòi họ trả giá cho việc tổn hại tinh thần sâu sắc. Điều thú vị, thẩm phán xét xử vụ kiện, Paul Maloney cũng đứng về phía nguyên đơn.

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Do số lượng bộ sưu tập quá lớn và không thể chứng thực chính xác, David định giá "khối tài sản" khoảng 25.000 USD (gần 600 triệu đồng). Tuy nhiên, luật sư riêng Miles Greengard của David hùng hồn khẳng định thêm: "Chúng tôi yêu cầu Toà tăng mức bồi thường lên gấp 3, tức 75 nghìn đô (hơn 1,7 tỷ). Vì đây là hành vi vô cớ tùy ý phá hủy tài sản. Huống hồ, những gì trong bộ sưu tập đó là không thể thay thế, thân chủ tôi đã tổn thương sâu sắc".

Nhiều dân mạng thắc mắc rằng không biết sau khi phải đền bù cho con trai hơn 1,7 tỷ, gia đình này sẽ đối diện với nhau như thế nào.

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