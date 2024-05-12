Cháy trung tâm thương mại ở Ba Lan: Nhiều quầy hàng của người Việt thiêu rụi gần như toàn bộ

Thế giới 12/05/2024 19:14

Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan cho biết trung tâm thương mại với hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam tại số 44 Marywilska, thủ đô Warsaw, Ba Lan đã bị cháy.

Theo thông tin từ Vietnam plus, ngày 12/5, Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan Hà Hoàng Hải cho biết trung tâm thương mại với hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam tại số 44 Marywilska, thủ đô Warsaw, Ba Lan đã bị cháy.

Thông tin sơ bộ ban đầu cho thấy không có thiệt hại về người, song gần như toàn bộ tài sản đã bị thiêu rụi.

Đại sứ Hà Hoàng Hải thông tin trung tâm thương mại tại số 44 Marywilska là một trung tâm thương mại bán lẻ lớn tại Ba Lan với khoảng 1.400 gian hàng, trong đó có khoảng 1/3 gian hàng là của người Việt Nam.

Vụ cháy bùng phát vào rạng sáng 12/5. Khoảng sau 10 phút từ khi nhận được báo động, đội cứu hoả đầu tiên đã có mặt tại hiện trường.

Tuy nhiên, do hàng hoá nhiều, trong đó có các mặt hàng may mặc, cộng thêm thời tiết khô, ngọn lửa đã lan nhanh. Gần như toàn bộ trung tâm thương mại đã bị lửa tàn phá.

Cháy trung tâm thương mại ở Ba Lan: Nhiều quầy hàng của người Việt thiêu rụi gần như toàn bộ - Ảnh 1
Nhiều gian hàng của bà con người Việt Nam bị thiêu rụi trong vụ cháy trung tâm thương mại ở thủ đô Warsaw, Ba Lan - Ảnh: The New Indian Express

Theo thông tin từ TTXVN, ngay sau khi nhận được thông tin, Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan đã cử nhóm công tác ngay lập tức tới hiện trường, đồng thời phối hợp với Hội người Việt Nam tại Ba Lan nắm bắt tình hình và sớm triển khai công tác bảo hộ công dân.

Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan đã đăng số đường dây nóng về bảo hộ công dân để nắm bắt thông tin từ kiều bào, sẵn sàng hỗ trợ bà con làm việc với các cơ quan chức năng sở tại, Ban quản lý trung tâm thương mại, lực lượng phòng cháy chữa cháy và phía bảo hiểm để giảm thiểu hậu quả của vụ cháy.

Bên cạnh đó, với những bà con bị mất giấy tờ trong vụ cháy, Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan sẵn sàng hỗ trợ tối đa để sớm cấp lại giấy tờ mới.

Đại sứ quán cũng nhận được chỉ đạo của Bộ Ngoại giao về việc tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng sở tại nhằm tìm phương án tối ưu bảo đảm quyền và lợi ích của bà con.

Cũng trong sáng 12/5, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Ba Lan - ông Trần Tuấn Anh - cho biết toàn bộ khu trung tâm thương mại tại số 44 Marywilska, thủ đô Warsaw của Ba Lan đã bị lửa thiêu rụi gần như hoàn toàn.

Hội người Việt Nam tại Ba Lan đang tích cực phối hợp với Đại sứ quán để nắm bắt thông tin, động viên, thăm hỏi bà con có quầy hàng bị thiệt hại trong vụ cháy và vận động quyên góp hỗ trợ bước đầu.

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