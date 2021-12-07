Cãi nhau nảy lửa với bạn trai, thiếu nữ vừa la hét vừa cởi phăng chiếc váy ăn vạ giữa thanh niên bạch nhật

Thế giới 07/12/2021 08:37

Tức tối bạn trai, cô gái liền tự kéo tụt váy dù đang đứng ở ngoài đường, nơi có nhiều người qua lại.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip ghi lại hành động phản cảm của một cô gái sau khi tranh cãi với bạn trai khiến cộng đồng mạng "dậy sóng". Được biết, sự việc xảy ra tại thành phố Đông Hoản, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Cụ thể, trong đoạn clip, cặp đôi trẻ xảy ra mâu thuẫn nảy lửa ngay trước một quán cà phê internet. Không rõ vì nguyên nhân gì nhưng sau đó chàng trai đã nói với bạn gái rằng mọi thứ mà cô có đều là do anh tặng.

Cãi nhau nảy lửa với bạn trai, thiếu nữ vừa la hét vừa cởi phăng chiếc váy ăn vạ giữa thanh niên bạch nhật - Ảnh 1
Cô gái tức giận ném mạnh điện thoại xuống đất - Ảnh: Cắt từ clip

Nghe đến đây, cô gái vô cùng tức giận, lập tức ném mạnh điện thoại và túi xách xuống đất. Dường như đã quá quen với sự phát tiết, bốc đồng của bạn gái nên chàng trai cũng không mảy may quan tâm mà quay lưng rời đi.

Tuy nhiên, mọi chuyện không dừng lại ở đây. Lúc này, cô gái bất ngờ cởi phăng chiếc chân váy đang mặc giữa thanh thiên bạch nhật. Sau đó, cô gái vừa hét vừa không do dự kéo váy xuống: "Chiếc váy này cũng là anh mua".  

Cãi nhau nảy lửa với bạn trai, thiếu nữ vừa la hét vừa cởi phăng chiếc váy ăn vạ giữa thanh niên bạch nhật - Ảnh 2
Cô gái tụt váy nơi công cộng - Ảnh: Cắt từ clip

Quá hoảng hốt trước hành động này, chàng trai vội chạy đến kéo váy của bạn gái lên và che chắn cho cô. Đồng thời, miệng cũng liên tục xin lỗi mặc cho cô vùng vẫy. Đoạn clip sau khi được chia sẻ đã lập tức thu hút sự chú ý của đông đảo cộng đồng mạng. Số đông đều lên tiếng chỉ trích hành động quá khích của cô gái và cho rằng cô đang tự hủy hoại danh dự của mình.

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