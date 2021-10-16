Cãi nhau với vợ, người đàn ông 48 tuổi tự tay cắt 'của quý', nguyên nhân chủ yếu từ một việc không ai ngờ tới

Thế giới 16/10/2021 13:18

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mất bình tĩnh khi cãi nhau với vợ, người đàn ông đã làm một việc được cho là điên rồ khi tự tay cắt đi "của quý" của mình.

Theo Daily Mail, một người đàn ông 48 tuổi sống tại thị trấn Njoro của Kenya đã làm một việc khiến nhiều người sửng sốt. Cụ thể, người đàn ông này do nảy sinh mâu thuẫn với vợ từ lâu và vấn đề chủ yếu là xoay quanh chuyện chăn gối. Trong một lần mất bình tĩnh, người này đã dùng dao cắt đứt dương vật của mình. 

Theo truyền thông địa phương, vào khoảng 16 giờ sau đó, ông đã hối hận và mang "của quý" bị cắt lìa tới Bệnh viện Đại học Egerton ở thị trấn Njoro với mong muốn được bác sĩ nối lại cho mình. Dù rất muốn giúp đỡ người đàn ông, song các bác sĩ cũng phải bó tay. Nguyên nhân là bởi dương vật sau khi cắt rời đã không được bảo quản đúng cách.

Dù vậy, may mắn cho ông là tinh hoàn ông vẫn nguyên vẹn không bị tổn thương gì. Vì nếu để quá lâu, vết thương có thể nhiễm trùng. Khi đó, ông có thể phải cắt bỏ túi thừa niệu đạo và niệu đạo sẽ bị tổn thương vĩnh viễn. Thậm chí, vết thương ở dương vật khi nhiễm trùng có thể dẫn đến nhiễm trùng huyết, thậm chí tử vong.

Tại bệnh viện, các bác sĩ đã nhanh chóng vệ sinh, gây mê và tiến hành phẫu thuật khâu lại vết thương để ngăn nhiễm trùng. Bên cạnh đó, phần dương vật còn lại của ông đã bị tổn thương nghiêm trọng nên các bác sĩ cũng phải cắt bỏ.

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 Người đàn ông mâu thuẫn với vợ đã tự tay cắt đứt dương vật - Ảnh minh họa 

Dù không nối được lại dương vật, nhưng người đàn ông đã được các bác sĩ cứu sống. Sau khi được các bác sĩ tích cực chữa trị, sức khỏe của ông đang phục hồi tốt sau phẫu thuật.

Được biết, người đàn ông này mắc bệnh tâm thần phân liệt nhưng lại không chịu dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ.

Theo bác sĩ Rono Kipkemoi nguời đứng đầu nhóm phẫu thuật giải thích, những người có bất thường về tâm lý, việc tự cắt dương vật để làm tổn thương mình là cực kỳ hiếm gặp. Họ thường thực hiện hành động này do bị rối loạn tâm thần, ảo giác hoặc dùng ma túy.

Theo Daily Mail, khi dương vật bị cắt lìa muốn được nối lại thì bệnh nhân phải bảo quản cẩn thận. Vết thương cũng không bị rách, bị nhiễm trùng nghiêm trọng mới có thể tiến hành phẫu thuật nối lại. Sau khi nối lại "cậu nhỏ" và được điều trị tích cực, bệnh nhân có thể đi lại bình thường, một số trường hợp vẫn có thể cương cứng. 

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