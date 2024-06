Bé gái 12 tuổi đã bị bố đẻ đánh đập, hành hạ suốt 1 thời gian dài.

Theo ET Today đưa tin, mới đây, toà án quận Shilin đã tuyên bố người bố đơn thân bị kết án 55 ngày giam giữ vì tội cản trở sự phát triển của trẻ em và có thể bị phạt 55.000 nhân dân tệ sau những lần hành hạ con gái.

Cụ thể, bản án chỉ rõ, vào năm 2020, người cha sống với cô con gái 12 tuổi tên An An (tên đã được thay đổi). Tuy nhiên, khi hướng dẫn con gái làm bài tập, ông đã bắt con gái quỳ gối từ 21h đến khoảng 2 giờ sáng hôm sau, chỉ vì không đáp ứng được yêu cầu của mình. Cô bé cũng nhiều lần bị hành hạ, không cho ngủ nghỉ.

Ảnh minh họa: Internet

Ngày 26/11 cùng năm, vì không hài lòng với việc con gái nói với giáo viên về hình phạt quỳ gối, ông đã tức giận dùng tay đánh An An. Chưa dừng lại ở đó, ông còn dúi đầu con gái vào vòi nước rồi xả nước liên tục.

Khi thấy con gái khóc lóc đòi về sống với mẹ, người cha tàn nhẫn đã nhốt An An vào nhà, tiếp tục chửi bới, rồi dùng vỉ đập điện đánh vào người cô bé. An An sợ hãi đến mức trốn dưới gầm bàn.

Một đêm nọ, cô bé đã lấy hết can đảm mượn điện thoại của nhân viên siêu thị để liên lạc với mẹ. Sau khi biết được mọi chuyện, mẹ cô quyết định đón con gái về và khởi kiện chồng cũ.

Sau khi bị kiện, người cha nói với công tố viên rằng chỉ dạy dỗ con gái, chứ không bạo hành cô bé.

Tuy nhiên, cô giáo của An An đã làm chứng rằng cô bé từng đề cập đến việc cha cô bắt cô quỳ gối đến nửa đêm và thậm chí còn đánh đập vô cùng tàn nhẫn. Dựa trên lời khai của các nhân chứng liên quan, các công tố viên xác định An An đã bị cha cô ngược đãi 7 lần.

