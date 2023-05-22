2 hành khách cố thủ trên taxi 2 ngày 1 đêm vì đi vệ sinh trên xe

Thế giới 22/05/2023 10:09

Sau khi xảy ra một vài vấn đề, tài xế khuyên 2 hành khách xuống xe nhưng họ không hợp tác và cố thủ trong xe suốt 2 ngày 1 đêm và đi vệ sinh luôn cả ở trên xe.

Theo The Paper, một tờ báo kỹ thuật số của Trung Quốc đưa tin vào ngày 21/5 (giờ địa phương) rằng anh Vương, một tài xế taxi ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, gần đây đã trải qua một sự cố đáng xấu hổ.   

Anh Vương cho biết anh nhận được cuộc gọi đặt xe qua ứng dụng vào lúc 13h55 ngày 17/5 khi trời đang mưa và đón khách hàng đến địa điểm do khách hàng yêu cầu. Tuy nhiên, nơi mà khách yêu cầu là vị trí không thể đậu xe, anh Vương đã báo cho khách hàng rằng sẽ đậu xe cách xa vị trí được yêu cầu ban đầu một chút.

Người khách gọi taxi được biết là có thể là hai cha con. Người cha, ông Ngụy (54 tuổi) và con gái ông (25 tuổi) tiếp tục phàn nàn trong khi chờ taxi, và thậm chí sau khi lên taxi, họ còn phàn nàn gay gắt với anh Vương. 

Anh Vương xác định rằng chuyến đi không thể hoàn thành một cách an toàn. Sau khi di chuyển được khoảng 500 - 600m, anh dừng xe và nói với hành khách sẽ hủy chuyến và hoàn trả chi phí. Tuy nhiên, hai cha con ông Ngụy mãi không chịu xuống xe.       

2 hành khách cố thủ trên taxi 2 ngày 1 đêm vì đi vệ sinh trên xe - Ảnh 1
Hai khách hàng đã từ chối yêu cầu xuống xe của tài xế taxi và ở trong xe 2 ngày 1 đêm - Ảnh: Weibo/Chosun Ilbo

Khi hành khách không xuống xe, anh Vương lái taxi đến đồn cảnh sát gần đó. Thậm chí, cảnh sát đã đến thuyết phục hai cha con ông Ngụy nhưng họ không chịu và đòi bồi thường. Khi sự việc vẫn chưa được giải quyết, anh Vương đã dừng xe và đi về nhà, bỏ mặc hai người họ.

Khi Vương quay lại lúc 8 giờ sáng ngày hôm sau, ông Ngụy và con gái của ông vẫn đang ngồi trong xe taxi. Được biết rằng họ đã ở trong xe taxi 2 ngày 1 đêm và đi vệ sinh trên xe. Anh Vương gọi cảnh sát một lần nữa và hai cha con ông Ngụy bị cưỡng chế ra khỏi xe vào khoảng 10 giờ tối.  

Anh Vương cho biết anh đã không thể lái xe taxi tổng cộng ba ngày. Ngay cả sau khi sự cố kết thúc, mùi hôi  trong xe taxi vẫn không biến mất. Các phương tiện truyền thông cho biết thiệt hại ước tính khoảng 1.500 nhân dân tệ (khoảng 5 triệu đồng). 

Nền tảng gọi taxi T3 (Trung Quốc) cho biết họ sẽ cung cấp hỗ trợ pháp lý và các hỗ trợ khác. Anh Vương cũng bị trừ 20 điểm trong ứng dụng vì hủy chuyến, đồng thời công ty cũng cho biết sẽ “tích cực giúp tài xế xử lý các khiếu nại”.

Vụ việc trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội Trung Quốc như Weibo. Cư dân mạng đã đưa ra những phản ứng như "Có vẻ như họ nghĩ rằng họ có thể kiếm được nhiều tiền bằng cách khiến người lái xe bất lực", "Thật là xấu xí". Một số ý kiến ​​khác như “Tài xế taxi từ chối khách là sai”, “Tài xế cũng phải chịu trách nhiệm khi yêu cầu khách hàng xuống xe”.

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