Vợ vô sinh, chồng dọn sang ở với bồ, 1 năm sau đi ngang nhà thì thấy vợ đang ôm bụng bầu to đùng

Tâm sự gia đình 18/01/2018 12:00

Cưới nhau đến nay đã hơn 2 năm nhưng vợ chồng anh vẫn chưa có con. Anh ép vợ đi khám nhưng rồi khi trở về vợ anh lại nói cả 2 người đều khỏe mạnh. Nghi ngờ vợ bị bệnh mà giấu nên anh rất ghét cô.

Cũng kể từ đó, anh thường xuyên đi sớm về khuya, sau khi cô nhân viên xinh đẹp mới chuyển vào công ty, anh cũng quên luôn vợ. Mỗi ngày anh đều ở lại công ty lấy cớ tăng ca nhưng thực ra là cùng với cô nhân viên mới hú hí.

Cô ta vì biết anh là sếp nên rất chiều chuộng anh để sớm thoát kiếp thử việc. Một hôm, vợ anh biết được chuyện chồng dang díu với nhân viên nên đã hỏi thẳng anh:

- Tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Em hy sinh vì gia đình này bao nhiêu anh cũng không quan tâm sao? Chỉ vì 1 người đàn bà xa lạ mà anh phản bội em? Anh có xứng đáng làm người chồng không?

Nghe vợ chất vấn, anh tức điên cả người :

- Cô im đi, cô tự hỏi bản thân mình xem có xứng làm người vợ không rồi hẵng hỏi tôi, gà không đẻ được thì cũng chỉ để làm thịt thôi. Vô dụng.

Chị chua xót gật đầu:

- Anh được lắm, chưa biết ai mới là kẻ vô dụng đâu.

Anh cười khẩy:

- Rõ ràng là cô rồi, tôi khỏe mạnh tráng kiệt thế này, lúc nào cũng sung sức làm gì có chuyện không sinh được con.

Chị không nói gì bỏ luôn vào phòng. Sau hôm đó, anh lập tức kéo vali sang ở nhà bồ mặc dù 2 vợ chồng chưa ly hôn. Từ hôm đó, anh nuôi cô bồ nhỏ bé tốn không biết bao nhiêu tiền nhưng rồi 1 năm sau, anh nhận được tin báo gấp công ty săp bị bố vợ tịch thu.

Anh vội vàng chạy về nhà định hỏi vợ cho ra nhẽ thì thấy cô vác bụng bầu to đùng khiến anh càng sốc nặng:

- Cô…tại sao cô lại…có thai?

Vợ vô sinh, chồng dọn sang ở với bồ, 1 năm sau đi ngang nhà thì thấy vợ đang ôm bụng bầu to đùng - Ảnh 1
Là vì anh vô dụng, chính anh là kẻ vô sinh. - Ảnh Internet

Chị cười nhạt:

- Tại sao tôi không thể có thai? Từ ngày anh bỏ đi tôi sống tốt hơn hẳn, thật tuyệt vời.

Anh kéo áo chị:

- Cô nói đi, cái thai này là của ai? Tại sao cô lại có được? Chẳng phải 2 năm sống với tôi cô không có tý biến chuyển nào sao?

Chị nghiến răng nhìn chồng:

- Là vì anh vô dụng, chính anh là kẻ vô sinh.

Nói rồi chị ném tờ kết quả kiểm tra năm ngoái vào người chồng, đọc xong, anh ta run rẩy:

- Cái…gì thế này? Là tôi bị bệnh ư?

- Đúng thế, vì sợ anh xấu hổ không ngẩng đầu lên được nên tôi đã cố tình nhờ bác sĩ giấu kết quả. Ấy vậy mà cuối cùng chính anh lại phản bội tôi đau điếng thế này. Quả báo của anh đấy. Còn đứa bé này là con của tôi và người yêu mới nhé. Không có gì phải thắc mắc, anh có bồ tôi cũng có người yêu được.

Anh trợn mắt kinh ngạc vì vẫn còn chưa hoàn hồn, chị lại cười:

- Hơn nữa, đơn ly hôn tôi đã soạn sẵn, tài sản thì anh sẽ chẳng được nhận bất kỳ thứ gì hết nhé. Ngày mai bố tôi sẽ thu lại công ty đã giao cho anh quản lý. Loại vô ơn, bạc tình như anh không xứng đáng.

Anh vội quỳ xuống cầu xin vợ tha thứ, còn vợ anh thì nhất quyết không chịu. Đó là 1 bài học cho những kẻ đàn ông chán cơm thèm phở, không biết đâu là người mình cần nâng niu chăm sóc mà chỉ chăm chăm thèm của lạ, đương nhiên sẽ không có kết cục tốt đẹp.

'Vợ vô sinh lại xấu thế anh giữ làm gì, để em sinh cho anh một đứa con!', chàng sếp đẩy cô thư kí ra nhẹ nhàng đáp...

'Vợ vô sinh lại xấu thế anh giữ làm gì, để em sinh cho anh một đứa con!', chàng sếp đẩy cô thư kí ra nhẹ nhàng đáp...

Đừng bao giờ sắc đẹp có thể đánh đổi được mọi thứ. Câu chuyện này sẽ là bài học cảnh tỉnh mọi cô gái cố tình xen vào hạnh phúc của một gia đình khác.

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Từ khóa:   vợ vô sinh chồng vô sinh tài sản ly hôn

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