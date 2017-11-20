Vợ vô sinh nghe thầy bói phán 'chồng chị có vong theo', vội vàng quay về làm lễ thì bất ngờ nhìn thấy vong thật đang rên rỉ

Tâm sự gia đình 20/11/2017 09:15

Cưới nhau được 3 năm nhưng Vân vẫn chưa có dấu hiệu chửa đẻ gì, vì bố mẹ chồng giục mạnh quá cuối cùng cô phải cùng chồng dẫn nhau vào bệnh viện khám.

Nhưng khi nhận được kết quả thì Vân dường như ngã quỵ, bác sĩ báo rằng cô bị bệnh vô sinh trong khi chồng cô vẫn khỏe mạnh bình thường. Vân vô cùng đau đớn chỉ ngồi trong phòng khóc lóc suốt 3 ngày trời.

Lúc đó, chồng cô bên cạnh luôn động viên vợ, anh nói rằng sau này có thể xin con nuôi miễn là vợ chồng vẫn yêu thương nhau thì vô sinh không là trở ngại gì lớn lao. Nghe những lời đó, Vân rất cảm động, chồng cô vốn là 1 người đàn ông mẫu mực, từ xưa đến giờ anh chưa bao giờ khiến Vân phải thất vọng và lần này cũng vậy.

Từ khi được chồng an ủi, Vân lấy lại tinh thần,  cô bắt đầu lao vào làm việc kiếm tiền. 1 thời gian sau, Vân đã leo lên chức phó phòng, cũng vì vậy mà công việc ngày càng bận rộn khiến cô có thể quên đi nỗi đau không thể có con.

Cũng đã gần 3 tháng nay, vợ chồng Vân rất ít quan hệ nhưng cũng không thấy chồng đòi hỏi gì.

1 Lần Vân đi lên chùa ngày mùng1 thì vô tình gặp ông thầy bói ngồi dứoi gốc cây, cô tò mò lại xem 1 quẻ. Không hiểu sao vừa ngồi xuống, ông thầy nhìn mặt Vân đã phán:

- Số cô không có con cái đâu cũng vì ông chồng có vong theo.

Vân ngh thì sợ xanh mặt:

- Không phải cháu vô sinh mà là do chồng bị vong theo ư?

Ông thầy bói vuốt râu gật gù. Vân hoảng hốt:

- Thế giờ phải làm sao đây ạ? Miễn là có đứa con, làm gì cháu cũng làm hết.

Lão thầy bói đáp:

Vợ vô sinh nghe thầy bói phán 'chồng chị có vong theo', vội vàng quay về làm lễ thì bất ngờ nhìn thấy vong thật đang rên rỉ - Ảnh 1
Cô mạnh dạn đạp cửa xông vào thì ôi thôi…Chồng vân và cô hàng xóm góa bụa đang lăn lội trong nhà tắm - Ảnh Internet

- Phải về soạn cho tôi cái lễ ngay bây giờ đến đây tôi cầu xin thánh thần cho thì ắt sẽ được thôi.

 Vân gật đầu mừng rỡ chạy ngay về nhà chuẩn bị. Nhưng vừa bước vào cổng cô đã cảm thấy có gì đó là  lạ. Vân rón rén bước vào thì hơi sốc khi thấy đôi giày cao gót là vứt lăn lóc bên ngoài cửa. Càng tiến lại gần, Vân càng nghe tiếng rên rỉ phát ra từ nhà vệ sinh. Vân lẩm bẩm:

- Không lẽ vong hồn đã đến thật rồi sao.

Cô mạnh dạn đạp cửa xông vào thì ôi thôi…Chồng vân và cô hàng xóm góa bụa đang lăn lội trong nhà tắm. Vân sốc ngất :

- Các…người…

Họ vội vảng vớ quần áo che người, chồng Vân tái mét mặt:

- Em…em…sao..em…về sớm thế? Anh tưởng tối nay mới về cơ mà.

Vân dơ tay 1 lượt tát chồng và cô ả mỗi người 1 cái cháy má rồi nói:

- May mà tôi về sớm mới thấy được cái vong hay đi theo anh. Khốn kiếp, bề ngoài anh tỏ ra lịch sự, cao thượng vẫn yêu thương tôi dù tôi vô sinh nhưng bên trong thì…Vừa nói Vân vừa cầm cây lau nhà đánh tới tấp vào 2 người đó, ả hàng xóm không những không sợ còn cười khẩy:

- Gà không đẻ được trứng thì giữ lại làm gì, người ta còn chưa giết thịt là may, anh ấy không ly hôn thì chị nên cảm tạ trời đất đi, còn chuyện anh ấy thích qua lại với ai là quyền của ảnh, chị còn tư cách gì mà đánh ghen?

Vân nổi điên chỉ thẳng mặt người đàn bà trơ trẽn:

- Tôi là vợ hợp pháp, giấy trắng mực đen còn đó, cô cút khỏi nhà tôi, dám ở đây nói xằng bậy tôi sẽ đi rêu rao cho cả cái phố này biết cô là con đàn bà dâm đãng.

Cô ta nghe vậy á khẩu vội xách đồ chạy thẳng . Trong khi chồng Vân quỳ xuống cầu xin vợ tha thứ. Còn Vân, mất niềm tin vào tất cả, cuộc đời cô như xuống dốc không phanh, cô chán nản mọi thứ, Vân có nên viết đơn ly dị ngay không?

Từ khóa:   chồng ngoại tình vợ vô sinh vong theo

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 15 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 19 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 1 giờ 19 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 2 giờ 4 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 2 giờ 30 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới