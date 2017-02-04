Vợ chồng không làm điều này, đừng hỏi sao hôn nhân bất hạnh!

Tâm sự gia đình 04/02/2017 21:05

Đã gọi nhau tiếng vợ chồng, xin hãy nhớ thật kỹ những điều này để bên nhau trọn đời trọn kiếp.

Vợ chồng lấy được nhau đã là duyên phận một đời. Đâu dễ dàng để tìm được người vừa thích hợp, vừa yêu thương mình đủ đầy để tiến đến hôn nhân? Yêu nhau đã khó, có phận để nên duyên vợ chồng lại càng không dễ. Vì vậy, đã gọi nhau tiếng vợ chồng, xin hãy nhớ thật kỹ những điều này để bên nhau trọn đời trọn kiếp.

Tôn trọng đối phương

Vợ chồng không làm điều này, đừng hỏi sao hôn nhân bất hạnh! - Ảnh 1
Ảnh: Internet

Trong mọi mối quan hệ, sự tôn trọng nhau luôn được đặt lên hàng đầu. Hôn nhân lại càng cần điều này. Vợ chồng cơm lành canh ngọt thì sao cũng suôn sẻ. Chứ khi sóng gió nổi lên, cải vả nhen nhóm, thì sự tôn trọng dần sẽ bị lung lay. Những lúc như thế, đừng quên rằng phải thật tĩnh táo giải quyết vấn đề. Đừng vì giận hờn mà nói những lời không hay, không tôn trọng bạn đời của mình. Vun đắp là cả đời chứ đập đổ thì chỉ trong vài giây ngắn ngủi mà thôi. Có tôn trọng nhau, có hiểu và cảm thông cho lỗi lầm, sai trái của nhau thì mới có thể bên nhau trọn một đời được.

Cùng nhau làmt? việc nhà

Đây thật sự là điều mà mọi cặp vợ chồng nên để tâm đến. Đừng nghĩ việc nhà thì phải giao cho vợ, còn chồng cứ thủng thẳng thoải mái, mặc vợ bù đầu cực khổ. Đã là vợ chồng thì nên san sẻ cùng nhau những gánh nặng hay khó khăn. San sẻ giúp vợ việc nhà là chuyện mà mọi ông chồng đều nên làm. Cùng nhau nói chuyện thẳng thắn về việc nhà. Nếu vợ bận thì chồng phải tự nguyện giúp một tay. Nếu cả hai quá bận rộn thì nên cân nhắc về việc thuê người giúp việc. Và khi vợ chồng giúp đỡ nhau trong việc nhà hãy thể hiện sự biết ơn và yêu thương nhiều hơn. Vì những hành động nho nhỏ như thế cũng đã thể hiện sự quan tâm của bạn đời sau những giờ làm chẳng mấy dễ dàng.

Học cách tha thứ cho nhau

Chẳng ai trên thế gian này là hoàn hảo cả, là vợ là chồng thì cũng không tránh khỏi điều này. Ai rồi cũng sẽ mắc sai lầm, dù là nhỏ hay lớn. Nếu đã quyết định cả đời ở bên nhau thì hãy học cách thấu hiểu và tha thứ cho nhau nhiều hơn. Nhiều lúc sẽ chẳng dễ dàng đâu, nhưng hãy cố gắng tạo nhiều hồi ức đẹp cùng nhau để xóa bớt những cảm giác đau buồn đã qua. Cuộc đời chẳng dài đâu, còn bên nhau được ngày nào hãy cố gắng yêu thương và bao dung cho nhau. Tha thứ cũng là cách ta thấy nhẹ nhõm và thoải mái hơn. Vì chả ai có thể sống hạnh phúc khi cứ khư khư những muộn phiền,  oán hận cả.

Sống vui vẻ và lạc quan

Vợ chồng không làm điều này, đừng hỏi sao hôn nhân bất hạnh! - Ảnh 2
Ảnh: Internet

Thái độ sống của vợ chồng sẽ ảnh hưởng nhiều đến cả hai. Cuộc sống lại luôn đầy rẫy những điều không vui, bất hạnh. Cũng như cả hai vợ chồng cùng lái con thuyền vượt qua đại dương có lúc yên bình, có khi sóng gió vậy.  Khi một người mỏi mệt buông tay lái, người còn lại hãy là dẫn đường chỉ lối. Một người chìm trong bóng tối, người kia hãy là người thắp nến soi đường tiến về trước. Vợ chồng chính là như thế. Hãy cố gắng tạo không khí vui vẻ và tích cực nhất dù có trong hoàn cảnh khó khăn thế nào. Thái độ và tâm trạng của ta ảnh hưởng rất nhiều đến cách ta đối đầu với mọi chuyện. Càng tích cực thì mọi chuyện sẽ càng dễ dàng và suôn sẻ hơn.

Học cách thỏa hiệp và nhường nhịn

Hôn nhân luôn là câu chuyện lắm thăng trầm. Tranh cãi, mâu thuẫn chưa khi nào thiếu. Nhưng điều vợ chồng tìm kiếm không phải là đúng hay sai, mà là hạnh phúc của gia đình. Anh đúng cũng được, em sai cũng không sao, quan trọng vẫn là vợ chồng hòa thuận, nhà cửa vui vẻ, không phải sao? Vậy thì một chút nhường nhịn, một lời xin lỗi trước cũng đâu có khó mấy, nếu nó có thể đổi lấy vui vẻ cho vợ chồng? Là vợ chồng, người giận thì người nhún nhường, thỏa hiệp với nhau, có thế thì mới mong cơm lành canh ngọt được.

Cùng quyết định về tiền bạc

Vợ chồng không làm điều này, đừng hỏi sao hôn nhân bất hạnh! - Ảnh 3
Ảnh: Internet

Vấn đề tài chính luôn đóng vai trò không hề nhỏ trong cuộc sống hôn nhân. Cũng vì đây sẽ là điều dễ gây tranh luận hay mâu thuẫn trong quan hệ vợ chồng, vì vậy nen cùng quyết định sẽ tốt hơn. Hãy cùng nhau chia sẻ, lên kế hoạch và cùng đưa ra quyết định khi cần thiết. Cách này vừa thể hiện sự tôn trọng nhau, vừa là cách thể hiện sức mạnh gắn kết của vợ chồng.

Bày tỏ yêu thương với nhau

Hôn nhân luôn có sức mạnh bào mòn đi tình cảm vợ chồng. Cũng vì quá nhiều lo toan và trách nhiệm mà nhiều cặp vợ chồng biến hôn nhân thành câu chuyện sống cùng nhau, chẳng còn mấy tình cảm. Đừng khiến hôn nhân của mình lâm vào tình trạng tệ như thế. Có bận rộn thế nào cũng hãy dành thời gian cho bạn đời của mình. Vài phút tâm tình, trò chuyện cùng nhau mỗi cuối ngày, hay dành cho nhau những cái ôm chiếc hôn luôn cần thiết. Hãy cho nhau những cái hẹn để hâm nóng tình cảm cũng là cách giữ vợ chồng tốt nhất.

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Dầu hào khi đun nóng có gây ung thư không? Câu hỏi khiến nhiều người lo lắng và được các chuyên gia giải đáp.

Xem thêm
Từ khóa:   t? vi con giáp ph? n? yêu

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 15/10/2026, 3 con giáp khí ngút trời, bạc vàng 'đầy rổ', có số gánh TIỀN TÀI về nhà

Đúng 20h hôm nay, ngày 15/10/2026, 3 con giáp khí ngút trời, bạc vàng 'đầy rổ', có số gánh TIỀN TÀI về nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Lý Á Bằng trải lòng về hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và quyết định rời showbiz

Lý Á Bằng trải lòng về hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và quyết định rời showbiz

Sao quốc tế 1 giờ 47 phút trước
Đi làm đồng, người dân bắt gặp cảnh tượng con trăn dài 5 mét đang nuốt chửng một con chó

Đi làm đồng, người dân bắt gặp cảnh tượng con trăn dài 5 mét đang nuốt chửng một con chó

Video 1 giờ 47 phút trước
Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp “TIỀN KHỦNG” rơi trúng đầu, nhà tràn hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang đợi phía trước

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp “TIỀN KHỦNG” rơi trúng đầu, nhà tràn hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang đợi phía trước

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Dinh dưỡng 3 giờ 17 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới