Vợ chồng lấy được nhau đã là duyên phận một đời. Đâu dễ dàng để tìm được người vừa thích hợp, vừa yêu thương mình đủ đầy để tiến đến hôn nhân? Yêu nhau đã khó, có phận để nên duyên vợ chồng lại càng không dễ. Vì vậy, đã gọi nhau tiếng vợ chồng, xin hãy nhớ thật kỹ những điều này để bên nhau trọn đời trọn kiếp.

Trong mọi mối quan hệ, sự tôn trọng nhau luôn được đặt lên hàng đầu. Hôn nhân lại càng cần điều này. Vợ chồng cơm lành canh ngọt thì sao cũng suôn sẻ. Chứ khi sóng gió nổi lên, cải vả nhen nhóm, thì sự tôn trọng dần sẽ bị lung lay. Những lúc như thế, đừng quên rằng phải thật tĩnh táo giải quyết vấn đề. Đừng vì giận hờn mà nói những lời không hay, không tôn trọng bạn đời của mình. Vun đắp là cả đời chứ đập đổ thì chỉ trong vài giây ngắn ngủi mà thôi. Có tôn trọng nhau, có hiểu và cảm thông cho lỗi lầm, sai trái của nhau thì mới có thể bên nhau trọn một đời được.

Cùng nhau làmt? việc nhà

Đây thật sự là điều mà mọi cặp vợ chồng nên để tâm đến. Đừng nghĩ việc nhà thì phải giao cho vợ, còn chồng cứ thủng thẳng thoải mái, mặc vợ bù đầu cực khổ. Đã là vợ chồng thì nên san sẻ cùng nhau những gánh nặng hay khó khăn. San sẻ giúp vợ việc nhà là chuyện mà mọi ông chồng đều nên làm. Cùng nhau nói chuyện thẳng thắn về việc nhà. Nếu vợ bận thì chồng phải tự nguyện giúp một tay. Nếu cả hai quá bận rộn thì nên cân nhắc về việc thuê người giúp việc. Và khi vợ chồng giúp đỡ nhau trong việc nhà hãy thể hiện sự biết ơn và yêu thương nhiều hơn. Vì những hành động nho nhỏ như thế cũng đã thể hiện sự quan tâm của bạn đời sau những giờ làm chẳng mấy dễ dàng.

Học cách tha thứ cho nhau

Chẳng ai trên thế gian này là hoàn hảo cả, là vợ là chồng thì cũng không tránh khỏi điều này. Ai rồi cũng sẽ mắc sai lầm, dù là nhỏ hay lớn. Nếu đã quyết định cả đời ở bên nhau thì hãy học cách thấu hiểu và tha thứ cho nhau nhiều hơn. Nhiều lúc sẽ chẳng dễ dàng đâu, nhưng hãy cố gắng tạo nhiều hồi ức đẹp cùng nhau để xóa bớt những cảm giác đau buồn đã qua. Cuộc đời chẳng dài đâu, còn bên nhau được ngày nào hãy cố gắng yêu thương và bao dung cho nhau. Tha thứ cũng là cách ta thấy nhẹ nhõm và thoải mái hơn. Vì chả ai có thể sống hạnh phúc khi cứ khư khư những muộn phiền, oán hận cả.

Sống vui vẻ và lạc quan

Thái độ sống của vợ chồng sẽ ảnh hưởng nhiều đến cả hai. Cuộc sống lại luôn đầy rẫy những điều không vui, bất hạnh. Cũng như cả hai vợ chồng cùng lái con thuyền vượt qua đại dương có lúc yên bình, có khi sóng gió vậy. Khi một người mỏi mệt buông tay lái, người còn lại hãy là dẫn đường chỉ lối. Một người chìm trong bóng tối, người kia hãy là người thắp nến soi đường tiến về trước. Vợ chồng chính là như thế. Hãy cố gắng tạo không khí vui vẻ và tích cực nhất dù có trong hoàn cảnh khó khăn thế nào. Thái độ và tâm trạng của ta ảnh hưởng rất nhiều đến cách ta đối đầu với mọi chuyện. Càng tích cực thì mọi chuyện sẽ càng dễ dàng và suôn sẻ hơn.

Học cách thỏa hiệp và nhường nhịn

Hôn nhân luôn là câu chuyện lắm thăng trầm. Tranh cãi, mâu thuẫn chưa khi nào thiếu. Nhưng điều vợ chồng tìm kiếm không phải là đúng hay sai, mà là hạnh phúc của gia đình. Anh đúng cũng được, em sai cũng không sao, quan trọng vẫn là vợ chồng hòa thuận, nhà cửa vui vẻ, không phải sao? Vậy thì một chút nhường nhịn, một lời xin lỗi trước cũng đâu có khó mấy, nếu nó có thể đổi lấy vui vẻ cho vợ chồng? Là vợ chồng, người giận thì người nhún nhường, thỏa hiệp với nhau, có thế thì mới mong cơm lành canh ngọt được.

Cùng quyết định về tiền bạc

Vấn đề tài chính luôn đóng vai trò không hề nhỏ trong cuộc sống hôn nhân. Cũng vì đây sẽ là điều dễ gây tranh luận hay mâu thuẫn trong quan hệ vợ chồng, vì vậy nen cùng quyết định sẽ tốt hơn. Hãy cùng nhau chia sẻ, lên kế hoạch và cùng đưa ra quyết định khi cần thiết. Cách này vừa thể hiện sự tôn trọng nhau, vừa là cách thể hiện sức mạnh gắn kết của vợ chồng.

Bày tỏ yêu thương với nhau

Hôn nhân luôn có sức mạnh bào mòn đi tình cảm vợ chồng. Cũng vì quá nhiều lo toan và trách nhiệm mà nhiều cặp vợ chồng biến hôn nhân thành câu chuyện sống cùng nhau, chẳng còn mấy tình cảm. Đừng khiến hôn nhân của mình lâm vào tình trạng tệ như thế. Có bận rộn thế nào cũng hãy dành thời gian cho bạn đời của mình. Vài phút tâm tình, trò chuyện cùng nhau mỗi cuối ngày, hay dành cho nhau những cái ôm chiếc hôn luôn cần thiết. Hãy cho nhau những cái hẹn để hâm nóng tình cảm cũng là cách giữ vợ chồng tốt nhất.