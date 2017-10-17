Vào tuổi bốn mươi, đàn bà trở nên chín chắn hơn và cũng biết kiềm chế hơn. Tuổi này đàn bà ghen cũng khác, đôi khi kiểu ghen của họ còn xua được nhân tình đi xa và kéo chồng trở về.

Bước vào tuổi bốn mươi, đồng hành với chị Nga là địa vị, tiền tài, con cái đều lớn và học giỏi, lại có chồng là mơ ước của nhiều người. Chị nói với chồng em chỉ cần anh lo cho các con, lo cho gia đình là em mãn nguyện rồi. Nhưng có lẽ chị quên nói, cần cả anh lo cho cả em nữa. Cuối cùng thì nỗi lo mà lẽ ra người đàn bà trong cuộc được hưởng từ chồng lại đi lạc sang một người đàn bà khác. Ghen. Đương nhiên chị ghen. Nhưng ghen thì làm gì bây giờ, cào cấu, khóc lóc, làm loạn lên cho chồng sợ, cho nhân tình một ca axit để cô ta nhớ đời và cho cả các con hoảng loạn đau khổ? Biết chuyện, chị ngồi lặng lẽ khóc cả ngày mà không biết phải làm gì. Chị tự truy vấn lương tâm xem mình đã sai điều gì với anh. Nhưng gần như đáp án nào cũng không thỏa mãn được những dằn vặt ấm ức trong chị. Bây giờ phải tìm cách cho anh trở về. Chị liền đứng dậy đi tìm quân sư. Quân sư của chị không ai khác chính là những người bạn học cùng phổ thông, đại học cũng đang ở ngưỡng U40 như chị và trong số họ cũng có nhiều người từng bị chồng cắm sừng.

Để biến ghen thành tuyệt chiêu, điều cần thiết ban đầu là người trong cuộc phải biết bình tĩnh. Sau đó mới có thể tìm hiểu thấu đáo vì sao mình bị cắm sừng và vì sao mình xinh xắn dịu dàng mà vẫn bị một người đàn bà thua kém mọi mặt khác cuỗm mất chồng.