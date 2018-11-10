Tuyệt chiêu cần nhớ khi phải sống chung với bố mẹ chồng trọng nam khinh nữ

Tâm sự gia đình 10/11/2018 05:11

Cuộc sống tuy đã hiện đại hơn rất nhiều, nhưng trong nhiều gia đình, vấn đề trọng nam khinh nữ vẫn tồn tại như một định kiến ăn vào máu thịt. Là phụ nữ, khi sống chung với bố mẹ chồng trọng nam khinh nữ, bạn nên làm gì?

Trọng nam khinh nữ không còn là câu chuyện xa lạ trong các gia đình

Tư tưởng trọng nam khinh nữ xuất hiện ở xã hội từ xa xưa. Nó ăn sâu vào máu thịt và trở thành một định kiến khó bỏ của phần đông xã hội. Dĩ nhiên người ta có lý do để trọng nam khinh nữ. Khi nó trở thành một định kiến chứ không phải là cảm xúc nhất thời, việc xóa bỏ nó trở nên vô cùng khó khăn. Đó không thể là chuyện có thể giải quyết được bằng vài ca câu nói, bằng một vài câu chuyện.

Trong mối quan hệ gia đình, tư tưởng trọng nam khinh nữ một khi đã ăn sâu, nó ảnh hưởng rất lớn đến các thành viên trong gia đình. Là một người phụ nữ, khi về làm dâu, hẳn không ai mong muốn bố mẹ chồng mình trọng nam khinh nữ. Tuy nhiên, không thể bỏ mặc, không thể vì bố mẹ chồng có định kiến đó mà sẵn sàng vứt bỏ hạnh phúc cá nhân của mình được. Có rất nhiều cách để bạn có thể sống chung với bố mẹ chồng trọng nam khinh nữ mà không phải đánh đổi quá nhiều. Hãy tận dụng nó để có được một cuộc hôn nhân trọn vẹn.

Trọng nam khinh nữ không còn là câu chuyện xa lạ trong các gia đình
Trọng nam khinh nữ không còn là câu chuyện xa lạ trong các gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Cố gắng tạo tiếng nói trong gia đình

Bố mẹ chồng dù có tư tưởng khắc nghiệt và phong kiến đến thế nào đi chăng nữa, họ vẫn tôn trọng những người thông minh, tháo vát. Một người con dâu đảm đang, tháo vát sẽ xoa dịu đi nhiều thứ trong tư tưởng của bố mẹ chồng. Trước khi trách móc hay dằn vặt bố mẹ chồng vì những tư tưởng phong kiến, hãy nhìn nhận lại bản thân mình đã thực sự làm tốt vai trò của một người vợ, một người con dâu hay chưa.

Mọi thứ đều có thể thay đổi, quan trọng là bạn đã đủ sức mạnh để thay đổi nó hay chưa. Hãy trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ, thấu hiểu, thông minh. Hay ít ra là một người có thể lo lắng chu toàn cho công việc trong gia đình. Nó sẽ làm thay đổi cuộc đời bạn.

Trước hết, hãy cố gắng tạo tiếng nói của mình trong gia đình
Trước hết, hãy cố gắng tạo tiếng nói của mình trong gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Cố gắng nuôi dạy con gái bạn thật tử tế

Bạn sống trong một gia đình trọng nam khinh nữ? Bạn không muốn điều đó xảy ra, nhưng bạn lại phân biệt ngay chính với con gái và con trai của mình? Rất nhiều trường hợp như vậy xảy ra. Bởi đơn giản, người ta hoàn toàn có lý do để trọng nam, khinh nữ. Chỉ có điều, bạn có kịp nhận ra điều đó trước khi quá muộn hay không. Trước khi thay đổi quan điểm, tư tưởng của người khác, hãy thay đổi tư duy của mình trước đã.

Một người mẹ biết cách đối xử công bằng với các con của mình nhất định sẽ biết cách làm cho bố mẹ chồng mình thay đổi được quan niệm khi đối xử với họ. Sống chung với bố mẹ chồng trọng nam khinh nữ có thể sẽ khiến bạn hạn chế đi nhiều thứ. Nó cũng có thể khiến con gái bạn chịu nhiều thiệt thòi. Nhưng hãy cố gắng cân bằng cuộc sống của mình và những người xung quanh bằng những hành động tốt của mình. Quan tâm đến bản thân mình nhiều hơn, đối xử công bằng với các con, lựa chọn những điều gì tốt nhất cho những người phụ nữ trong gia đình,… Đó là những điều đầu tiên bạn nên làm khi sống chung với bố mẹ chồng trọng nam khinh nữ.

Hãy cố gắng tạo không khí gia đình thật ôn hòa giữa các thành viên
Hãy cố gắng tạo không khí gia đình thật ôn hòa giữa các thành viên - Ảnh minh họa: Internet

Cư xử thông minh

Với nhiều gia đình, định kiến quá lớn tạo ra khoảng cách giữa các thế hệ. Việc bạn cần giữ khi sống chung với bố mẹ chồng chính là phép tắc. Để thay đổi được những định kiến đó, thiết nghĩ, điều đầu tiên là phải xoa dịu mối quan hệ giữa các thành viên các thế hệ. Người trẻ có thể thay đổi được quan niệm của người già, nếu như họ dành đủ yêu thương và sự tin tưởng lẫn nhau.

Hãy là một người phụ nữ thông thái, hãy biết cách lựa chọn và cân đối cuộc sống gia đình, hãy biết cách tạo ra những khoảng không gian riêng tư, ấm cúng, thoải mái để mọi người có thể chia sẻ cho nhau nhiều điều thầm kín. Gia đình, quan trọng nhất chính là sự thấu hiểu.

Làm thế nào khi bố mẹ chồng không cho ở riêng?

Làm thế nào khi bố mẹ chồng không cho ở riêng?

Bấy lâu nay tôi luôn mong ngóng chuyện hai vợ chồng có được cuộc sống tự lập, nhưng mãi mà bố mẹ chồng không cho ở riêng. Tôi nên làm thế nào để được như ý nguyện đây?

Xem thêm
Từ khóa:   trọng nam khinh nữ bố mẹ chồng sống chung

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau chiếc bụng thon gọn ở tháng thứ 7 thai kỳ và quyết định bất ngờ nơi phòng khám

Sự thật đằng sau chiếc bụng thon gọn ở tháng thứ 7 thai kỳ và quyết định bất ngờ nơi phòng khám

Tâm sự 31 phút trước
Từ ngày 15/10 đến 25/10/2026, 3 con giáp mưa thuận gió hòa, đón Thần Tài vào nhà, CỦA CẢI đếm mỏi cả tay, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Từ ngày 15/10 đến 25/10/2026, 3 con giáp mưa thuận gió hòa, đón Thần Tài vào nhà, CỦA CẢI đếm mỏi cả tay, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 31 phút trước
Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Ngoại tình 2 giờ 31 phút trước
Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Tâm sự gia đình 3 giờ 31 phút trước
Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 1 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 5 phút trước
Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm