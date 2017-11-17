Trong cuộc sống nếu đàn ông đạt được 7 cấp độ này trở lên thì sẽ không cần phụ nữ nữa

Tâm sự gia đình 17/11/2017 16:05

Mặc dù đàn ông luôn tỏ vẻ kiên cường và độc lập nhưng từ sâu thẳm bên trong, họ vẫn luôn muốn tìm kiếm một bến đỗ bình yên và ấm áp.

Có rất nhiều chàng trai đôi mươi hoặc những người đã hơn 30 nhưng vẫn còn một mình. Khi được hỏi tại sao vẫn chưa tìm được một nửa cho mình, họ nói rằng có hai nguyên nhân. Thứ nhất là do họ chưa thực sự tìm thấy người phụ nữ thích hợp để làm bạn gái của mình. Thứ hai là do bản thân đã quen với cuộc sống một mình, nếu như tự nhiên trong cuộc sống lại xuất hiện thêm một người nữa có vẻ họ sẽ không quen với điều đó.

Có thể điều đó là chính xác, khi sống một mình đã quá quen rồi việc đột nhiên xuất hiện một người lạ sẽ khiến cuộc sống của họ bị đảo lộn. Đặc biệt khi yêu còn phải dồn hết tâm huyết để dỗ dành, chăm sóc cho người yêu. Họ sẽ không có được không gian riêng của mình nữa vậy thì cần gì phải yêu đương cho mệt.

Trong cuộc sống nếu đàn ông đạt được 7 cấp độ này trở lên thì sẽ không cần phụ nữ nữa - Ảnh 1
Nếu đàn ông có 7 cấp độ này trở lên chứng tỏ anh ta không cần phụ nữ trong cuộc sống của mình - Ảnh minh họa: Internet

Một khi người đàn ông đã đạt được 7 cấp độ này thì chứng tỏ trong cuộc sống của họ không cần phụ nữ xuất hiện nữa.

Cấp độ 1:

Họ thường xuyên ở nhà một mình, giặt đồ, nấu ăn. Họ không phải lo lắng đến cuộc sống, chỉ cần bản thân được no bụng là được.

Cấp độ 2:

Thường xuyên đi mua quần áo một mình vì có nhiều kinh nghiệm mua sắm. Họ có những cửa hàng mua sắm quen thuộc, thời gian để chọn đồ cho đến khi thanh toán không quá 10 phút.

Cấp độ 3:

Thường xuyên một mình đi xem phim, mặc dù ngồi bên cạnh là những cặp tình nhân nhưng họ không thấy ngại. Họ còn thấy rằng một mình đi xem phim thật tự do tự tại.

Cấp độ 4:

Hay đi siêu thị một mình. Nhìn thấy nhà người khác cùng đi, cùng chọn đồ họ có chút chạnh lòng nên nhanh chóng chọn một vài thứ cần tìm rồi thanh toán và đi chỗ khác.

Cấp độ 5:

Thường xuyên đi ăn một mình, những bàn khác mọi người vui vẻ nói chuyện còn mình thì chỉ có một đĩa cơm phần, vừa ăn vừa lướt điện thoại. Trong suốt bữa ăn không nói một lời nào vì không có ai để nói chuyện.

Trong cuộc sống nếu đàn ông đạt được 7 cấp độ này trở lên thì sẽ không cần phụ nữ nữa - Ảnh 2
Một khi đàn ông đã quá quen với cuộc sống một mình, họ sẽ không muốn có thêm một người khác để thay đổi thói quen đó - Ảnh minh họa: Internet

Cấp độ 6:

Cuối tuần hay ở nhà xem ti vi hoặc lên mạng, nếu người thân có tìm người để xem mắt họ cũng không có hứng thú với chuyện này.

Cấp độ 7:

Đi ăn uống với bạn bè nếu gặp được cô gái nào vừa mắt cũng không chủ động xin số điện thoại của người ta bởi vì họ không biết cách làm thế nào để theo đuổi phụ nữ nữa rồi.

Cấp độ 8:

Nghỉ Tết, mọi người lên kế hoạch đưa vợ con về quê nhưng những người đàn ông đã đến cấp độ 8 này vẫn chỉ lẻ loi một mình, trong lòng họ không thấy bất an gì vì họ đã quen với trạng thái này rồi.

Cấp độ 9:

Những lần họp lớp, nhìn thấy cô bạn gái ngày trước mình từng yêu thầm nhưng họ cũng không thấy xao động. Họ nghĩ rằng lúc còn trẻ suy nghĩ của mình ấu trĩ quá, bây giờ thấy cô ấy cũng không phải quá tốt như mình vẫn nghĩ.

Cấp độ 10:

Đàn ông đến tuổi 30, một mình tự do tự tại, một mình ở nhà cũng không lo đói bụng, không có chút hứng thú gì với phụ nữ. Điều đó chứng tỏ anh ta không còn cần phụ nữ trong cuộc sống của mình nữa.

Pháp luật không có bất cứ điều khoản nào bắt buộc một người phải kết hôn. Nếu như họ cảm thấy cuộc sống chỉ có một mình rất tốt thì đúng là không cần phải kết hôn làm gì. Đối với hôn nhân mỗi người đều có những quan niệm không giống nhau. Mỗi người đều có quyền lựa chọn của riêng mình.

4 câu nói phụ nữ nhất định phải nghe, mặc dù tàn nhẫn nhưng cũng rất thực tế

4 câu nói phụ nữ nhất định phải nghe, mặc dù tàn nhẫn nhưng cũng rất thực tế

Mặc dù xã hội hiện nay vẫn thường nói nam nữ bình đẳng nhưng trên thực tế bất luận ngoài xã hội hay trong gia đình yêu cầu với người phụ nữ bao giờ cũng nhiều hơn so với đàn ông.

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