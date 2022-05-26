Tôi không cho mẹ chồng xem tôi cho con bú nên bà ấy đã buồn bực, kể lể với chồng tôi khiến vợ chồng tôi cãi vã

Tâm sự gia đình 26/05/2022 14:31

“Tôi đang có mâu thuẫn với chồng và mẹ chồng vì chuyện cho con bú.”

Mới đây, trên cộng đồng mạng xôn xao câu chuyện của người phụ nữ A với tiêu đề 'Chồng giận vì không cho mẹ chồng xem khi cho con bú'.

Chị A và chồng dọn ra sống riêng từ khi mới cưới, không sống chung với gia đình nhà chồng. Hôm ấy, chị A vừa được xuất viện về từ trung tâm hồi sức chăm sóc sau sinh. Về đến nhà, chị A chưa kịp hoàn hồn, cơ thể còn đang yếu ớt, tinh thần chưa ổn định thì mẹ chồng bất ngờ đến. Điều đáng kinh ngạc hơn xảy ra tiếp theo.

Tôi không cho mẹ chồng xem tôi cho con bú nên bà ấy đã buồn bực, kể lể với chồng tôi khiến vợ chồng tôi cãi vã - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Chị A đi vào phòng của con để cho con bú, nhưng bà mẹ chồng lại đi theo, liên tục dõi theo chị A cho con bú và hỏi: "Sữa có nhiều không không con?"

Chị A giật mình và quay sang nói: “Mẹ đi ra ngoài đi ạ, để con thoải mái cho bé bú” nhưng bà ấy không rời khỏi phòng mà nói: “Con đâu phải đàn ông, mẹ con ta đều là phụ nữ mà, con cũng giống như mẹ thôi trước đây thôi nên mẹ có thể nhìn."

Cuối cùng, chị A tức giận, khó chịu nói với mẹ chồng rằng: “Con không muốn cho xem.” Ngay cả khi chị đã cho con bú xong, chị A nói với mẹ chồng rằng: "Xin mẹ hãy hiểu cho con, giờ con thấy không khỏe trong người, muốn nghỉ ngơi một lúc. Mẹ hãy quay lại thăm tụi con và cháu sau nhé. Con sẽ liên lạc với mẹ sớm thôi ạ".

Tôi không cho mẹ chồng xem tôi cho con bú nên bà ấy đã buồn bực, kể lể với chồng tôi khiến vợ chồng tôi cãi vã - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Chị A nói với chồng về tình huống này, anh chồng nói rằng: "Mẹ đã gọi điện cho anh và nói buồn vì mẹ không thể nhìn thấy em cho con bú'." Anh chồng nổi giận, lớn tiếng với chị A: "Tại sao đàn bà, phụ nữ lại che giấu chuyện đó, thấy thì có sao đâu.” 

Sau trận cãi vã lớn tiếng với chồng, chị A đã ngớ người ra nói: “Tại sao em lại phải khoe ngực với mẹ chồng chứ, đâu phải cái gì cũng cho mẹ thấy hết ạ. Thay vì mẹ đến tò mò xem em cho con bú, vậy sao mẹ không hỏi em một câu thăm hỏi nào sau khi xuất viện?”

Tôi không cho mẹ chồng xem tôi cho con bú nên bà ấy đã buồn bực, kể lể với chồng tôi khiến vợ chồng tôi cãi vã - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Chị A chia sẻ câu chuyện của mình lên MXH để nhờ xin lời khuyên: "Tôi chưa bao giờ nghĩ tới cảnh mình sẽ bị căng thẳng vì một chuyện như thế này, nếu các bạn là tôi, các bạn sẽ nghĩ gì và hành xử thế nào?"

Cư dân mạng đồng cảm với chị A và thể hiện những phản ứng tiêu cực như "Dù là mẹ chồng thì cũng đâu thể tự do đi vào xem cảnh cho con bú", "Tôi mới xuất viện sau sinh như cô và tôi cũng cảm thấy căng thẳng những vấn đề như vậy", "Hầu hết các cuộc mâu thuẫn xảy ra trong thời kỳ đầu vợ chồng mới cưới.", “Thay vì trách móc người vợ, tại sao người chồng không thấu hiểu cho tình cảnh của vợ, anh ấy có nhu nhược quá không?”

Chồng mong chờ cơ hội 1 năm 1 lần "hâm nóng tình cảm" với vợ theo yêu cầu của cô ấy suốt 7 năm và sự thật "tức nước vỡ bờ"

Chồng mong chờ cơ hội 1 năm 1 lần "hâm nóng tình cảm" với vợ theo yêu cầu của cô ấy suốt 7 năm và sự thật "tức nước vỡ bờ"

“Tôi đã cố gắng chịu đựng suốt 7 năm, chấp nhận lời đề nghi của vợ một năm chỉ cho phép quan hệ tình dục một lần với nhau, tôi thật sự chịu không được nữa rồi, đành phải quyết định thôi”.

Xem thêm
Từ khóa:   lời tâm sự của vợ mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu câu chuyện cho con bú

TIN MỚI NHẤT

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Dinh dưỡng 1 giờ 29 phút trước
Hà Nội: Cháy nhà xưởng phụ tùng xe máy, khói đen bốc cao

Hà Nội: Cháy nhà xưởng phụ tùng xe máy, khói đen bốc cao

Đời sống 1 giờ 33 phút trước
TP.HCM: Bắt giam 12 người trộm mèo hoạt động 5 giờ mỗi đêm, tiêu thụ khoảng 2.700 con

TP.HCM: Bắt giam 12 người trộm mèo hoạt động 5 giờ mỗi đêm, tiêu thụ khoảng 2.700 con

Đời sống 2 giờ 1 phút trước
Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Vụ lật thuyền trên sông Lam, 2 vợ chồng mất tích: Tìm thấy thi thể người vợ

Vụ lật thuyền trên sông Lam, 2 vợ chồng mất tích: Tìm thấy thi thể người vợ

Đời sống 2 giờ 43 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Đời sống 3 giờ 22 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 59 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 7 giờ 59 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 17 giờ 14 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 19 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ