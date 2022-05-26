Tôi không cho mẹ chồng xem tôi cho con bú nên bà ấy đã buồn bực, kể lể với chồng tôi khiến vợ chồng tôi cãi vã

Chị A và chồng dọn ra sống riêng từ khi mới cưới, không sống chung với gia đình nhà chồng. Hôm ấy, chị A vừa được xuất viện về từ trung tâm hồi sức chăm sóc sau sinh. Về đến nhà, chị A chưa kịp hoàn hồn, cơ thể còn đang yếu ớt, tinh thần chưa ổn định thì mẹ chồng bất ngờ đến. Điều đáng kinh ngạc hơn xảy ra tiếp theo.

Mới đây, trên cộng đồng mạng xôn xao câu chuyện của người phụ nữ A với tiêu đề 'Chồng giận vì không cho mẹ chồng xem khi cho con bú'.

Chị A giật mình và quay sang nói: “Mẹ đi ra ngoài đi ạ, để con thoải mái cho bé bú” nhưng bà ấy không rời khỏi phòng mà nói: “Con đâu phải đàn ông, mẹ con ta đều là phụ nữ mà, con cũng giống như mẹ thôi trước đây thôi nên mẹ có thể nhìn."

Chị A đi vào phòng của con để cho con bú, nhưng bà mẹ chồng lại đi theo, liên tục dõi theo chị A cho con bú và hỏi: "Sữa có nhiều không không con?"

Cuối cùng, chị A tức giận, khó chịu nói với mẹ chồng rằng: “Con không muốn cho xem.” Ngay cả khi chị đã cho con bú xong, chị A nói với mẹ chồng rằng: "Xin mẹ hãy hiểu cho con, giờ con thấy không khỏe trong người, muốn nghỉ ngơi một lúc. Mẹ hãy quay lại thăm tụi con và cháu sau nhé. Con sẽ liên lạc với mẹ sớm thôi ạ".

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Chị A nói với chồng về tình huống này, anh chồng nói rằng: "Mẹ đã gọi điện cho anh và nói buồn vì mẹ không thể nhìn thấy em cho con bú'." Anh chồng nổi giận, lớn tiếng với chị A: "Tại sao đàn bà, phụ nữ lại che giấu chuyện đó, thấy thì có sao đâu.”

Sau trận cãi vã lớn tiếng với chồng, chị A đã ngớ người ra nói: “Tại sao em lại phải khoe ngực với mẹ chồng chứ, đâu phải cái gì cũng cho mẹ thấy hết ạ. Thay vì mẹ đến tò mò xem em cho con bú, vậy sao mẹ không hỏi em một câu thăm hỏi nào sau khi xuất viện?”

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Chị A chia sẻ câu chuyện của mình lên MXH để nhờ xin lời khuyên: "Tôi chưa bao giờ nghĩ tới cảnh mình sẽ bị căng thẳng vì một chuyện như thế này, nếu các bạn là tôi, các bạn sẽ nghĩ gì và hành xử thế nào?"

Cư dân mạng đồng cảm với chị A và thể hiện những phản ứng tiêu cực như "Dù là mẹ chồng thì cũng đâu thể tự do đi vào xem cảnh cho con bú", "Tôi mới xuất viện sau sinh như cô và tôi cũng cảm thấy căng thẳng những vấn đề như vậy", "Hầu hết các cuộc mâu thuẫn xảy ra trong thời kỳ đầu vợ chồng mới cưới.", “Thay vì trách móc người vợ, tại sao người chồng không thấu hiểu cho tình cảnh của vợ, anh ấy có nhu nhược quá không?”