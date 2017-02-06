Thất bại lớn nhất của đàn ông là vô tâm và không biết trân trọng người đàn bà của đời mình

Tâm sự gia đình 06/02/2017 13:31

Đàn ông đến cuối cùng có giàu sang, danh vọng cỡ nào cũng chỉ là kẻ thất bại nếu đánh mất người đàn bà của đời mình...

Tôi lớn lên cùng chị. Chị hơn tôi 6 tuổi nhưng hầu như đã thay vai trò của mẹ chăm sóc tôi cả tuổi thơ. Cũng vì ba mẹ tôi quá bận rộn với công việc, chị là người đã luôn ở bên tôi từ thuở bập bẹ biết đi đến khi trưởng thành. Chị tôi xinh đẹp, lại rất hiền lành. Tôi còn nhớ từ những năm cấp 2, tôi đã nhận không ít những thư tò tỉnh, quà lỉnh kỉnh từ các chàng trai gửi chị. Nhưng chị tôi thưở ấy ngoan lắm, chỉ biết đến trường học hành rồi lại về nhà chăm tôi và nhà cửa. Đến khi lên cấp 3 thì ba mẹ tôi ly hôn, cả tôi và chị đều ở cùng mẹ. Lúc này chị đã bắt đầu đi làm và biết yêu.

Lần đầu tiên cũng là lần cuối trong đời chị yêu một người. Tôi đã nghĩ anh rất xứng đôi với chị. Anh điển trai, thành đạt khi tuổi đời còn trẻ. Và hơn hết, tôi thấy được tình yêu dành cho chị trong mắt anh. Yêu chiều và hết thảy thương yêu của anh đều rõ ràng lắm. Vì vậy mà tôi đặt niềm tin vào anh, rằng anh rồi sẽ mang hạnh phúc cho chị đến cuối đời. Nhưng tôi đã không biết, có những tình yêu chỉ tồn tại đúng hạn định. Hết thời hạn, tình yêu ấy cũng bỏ người ta ra đi, như chưa khi nào tồn tại nồng nàn. Tình yêu của anh chính là như vậy.

Thất bại lớn nhất của đàn ông là vô tâm và không biết trân trọng người đàn bà của đời mình - Ảnh 1
Ảnh: Internet

Kết hôn được 3 năm, chị sinh con gái đầu lòng. Không lâu sau thì anh lên chức phó giám đốc ở độ tuổi 33. Anh bắt đầu tiệc tùng và bận rộn với hàng tá công việc. Chị vẫn vậy, vẫn đứng sau hết thảy những tham vọng tiền tài của anh, đợi chờ anh về mỗi đêm muộn. Nhưng tôi chưa khi nào thấy chị trách móc anh. Chị luôn rạng ngời khi nhắc về anh, về hôn nhân và đứa con đáng yêu của cả hai. Rồi đến một lần, bé My trở bệnh nặng phải nhập viện gấp. Tôi ngạc nhiên khi cả đêm dài trong bệnh viện ấy, anh một lần cũng không xuất hiện. Chị chỉ bảo anh còn bận việc. Việc gì quan trọng hơn đứa con nhỏ đang nguy kịch đây? Bóng lưng chị cô đơn bên giường bệnh của con cho tôi linh cảm điều chẳng lành sẽ xảy ra.

Điều đó đến sớm hơn tôi dự đoán, khi chính mắt tôi thấy anh bước xuống xe choàng eo ôm một cô chân dài nóng bỏng bước vào khách sạn. Tôi không kiềm nổi tức giận, lao đến hỏi anh cho ra lẽ. Tôi làm ầm lên trước khách sạn, anh phải gọi chị tôi đến. Đó là lần đầu tiên trong đời, chị đánh tôi, ngay trước mặt hai người kia. Tôi và chị đã không nói chuyện với nhau suốt ba tháng dài sau đó. Tôi không chịu nổi khi chị chấp nhận việc anh thản nhiên vào khách sạn với người đàn bà khác và nói rằng đó là một phần công việc của anh. Chị thương anh nhiều đến mức bằng lòng đứng sau hết thảy những tham vọng xù xì của anh. Nhưng chị không hiểu, sự nhu nhược của đàn bà đến cuối cùng cũng chỉ là gián tiếp tiễn đàn ông ra đi.

Thất bại lớn nhất của đàn ông là vô tâm và không biết trân trọng người đàn bà của đời mình - Ảnh 2
Ảnh: Internet

Chị tôi chịu đựng cảnh một mình nuôi con, cô đơn trong chính ngôi nhà của mình suốt 5 năm sau đó. Anh vẫn đi hàng tháng, về nhà được vài ngày lại đi. Chị không màng những lời thị phi, càng không quan tâm anh đã đi với ai. Chỉ cần anh về đến nhà, chị sẽ rạng rỡ như chưa khi nào chịu đựng những tổn thương hay bất hạnh. Tôi đã không thể giận chị lâu được, chỉ có thể dần chấp nhận sự lựa chọn của chị. Đàn bà bất hạnh, chắc cũng vì cố chấp lựa chọn những thứ vốn đã không còn có thể cứu vãn...

10 năm sau ngày kết hôn, anh đòi ly hôn với chị, khi anh đã lên chức giám đốc đầy danh vọng. Nhưng lần này chị đồng ý. Chị cùng con gái đã có cuộc sống mới sau ngày ly hôn anh. Tôi lại thấy sự thảnh thơi và nhẹ nhàng trong đôi mắt đã từng lắm xót xa của chị. Từ ngày đó, tôi nghe đâu anh lấy thêm vợ mới. Nhưng người vợ này chỉ biết ăn xài, ngay cả đứa con cũng sẵn sàng phá bỏ. Cưới chưa được bao lâu thì anh phải ly hôn. Cũng từ lúc này anh mới hối hận vì mất chị tôi. Anh đòi quay lại với chị, nhưng chị tôi đã tìm được an yên cuộc đời mình. Anh bắt đầu sa đà vào rượu chè, hằng đêm lại cứ đứng dưới nhà chị tôi đến sáng mới chịu về. Anh vẫn là người đàn ông thành đạt, lắm tiền, chức vị cao. Nhưng chính anh lại nói với tôi rằng, anh thất bại, thất bại thảm hại. Thất bại của anh chính là vô tâm và không biết trân trọng chị  tôi. Anh thua, thua là vì mất chị.

Đàn ông đến cuối cùng có giàu sang, danh vọng cỡ nào cũng chỉ là kẻ thất bại nếu đánh mất người đàn bà của đời mình...

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Từ khóa:   hôn nhân vợ chồng ngoại tình

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