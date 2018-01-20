Một người đàn bà đã cũ…

Phụ nữ yêu 20/01/2018 05:30

Tôi muốn ở bên đàn bà cũ, ôm vào lòng những si mê đã thôi mặn mà, những bùng cháy cũng chỉ còn âm ỉ...

Tôi sẽ yêu người đàn bà đã cũ. Dù ở họ là những men đắng say buồn, dù tình yêu đã héo mòn xót xa, và dù ở họ là cả một trời từng rã rời ủ ê. Nhưng tôi biết, thế gian này sẽ không ai hiểu về tình yêu nhiều hơn họ. Cũng không phải ai cũng từng trải qua đủ đau thương để biết tình yêu đáng giá nhường nào như họ. Họ sẽ có thể không yêu, nhưng một khi yêu là dữ dội như vũ bão, nồng nàn như mùi cỏ hoa. Họ có thể không cần đàn ông, nhưng một khi nắm tay một người thì nhất định sẽ không vội buông.

Tôi muốn ở bên đàn bà cũ, ôm vào lòng những si mê đã thôi mặn mà, những bùng cháy cũng chỉ còn âm ỉ. Vì họ từng yêu, yêu đến quên tháng quên ngày, yêu đến cuồng dại mất mát. Vậy mà chỉ còn lại tổn thương, người bỏ đi chỉ là người bội  bạc, kẻ ở lại mang lòng từng thủy chung. Không nổi bình yên của những tháng ngày sau đó cũng vì vấn vương mà ra, vì đau thương mà khó dứt. Đêm về sẽ khóc chẳng nổi, ngày đến sẽ cười cũng chỉ để thiên hạ thôi thêm lời thêm câu. Nụ cười hay nước mắt của đàn bà cũ nồng đượm xót xa, khiến người ta chỉ nhìn cũng thấy muốn ôm vào lòng.

Một người đàn bà đã cũ… - Ảnh 1
Tôi muốn ở bên đàn bà cũ, ôm vào lòng những si mê đã thôi mặn mà, những bùng cháy cũng chỉ còn âm - Ảnh minh họa: Internet

Tôi muốn thương đàn bà cũ, thương những tháng năm sờn cũ nông nổi của tuổi trẻ,  bao hồ hởi nhiệt huyết thanh xuân đã từng. Thôi những non trẻ hờn ghen sân si với đời, họ trầm lặng đến mỹ miều, dịu dàng đến thiết tha. Họ có cười cũng cười như ánh mặt trời buổi hoàng hôn nhạt nắng. Họ có khóc cũng như những đêm hè mưa lất phất, rồi lại thôi, mai lại rực rỡ ánh ban mai. Họ từng biết đau nhiều, rồi cũng biết thương mình nhiều hơn. Vì họ cũ, vì họ đã qua thăng trầm nên họ hiểu còn gì đáng giá ở đời hơn trái tim của mình. Giăng bao nhiêu sợi nhớ sợi thương, hằn bao nhiêu vết tích đau thương, họ rồi lại muốn yêu và trân trọng mình.

Tôi muốn trân trọng đàn bà cũ, vỗ về những mạnh mẽ đến quật cường. Họ không còn đủ ngây thơ, lòng lại đầy nghi ngờ và đắn đo. Họ gồng mình với thế gian chẳng mấy dễ dàng, lướt qua những dèm pha nặng nề. Nghĩ là như chẳng thể mở lòng, rồi lại khao khát được trân trọng. Họ lại muốn yêu, thẹn thùng như thuở ban đầu, e ngại một lần thương tổn. Như những bất hạnh đã qua thôi thúc một lần họ muốn nếm hạnh phúc trọn vẹn. Họ thương, chính là khao khát từng ấp ủ suốt tháng năm mất mát. Họ yêu, chính là những niềm mong ước ươm mầm từ bất hạnh. Rồi sẽ mạnh mẽ nảy mầm, đơm hoa vào một ngày lòng khấp khởi chờ mong.

Một người đàn bà đã cũ… - Ảnh 2
Tôi muốn trân trọng đàn bà cũ, vỗ về những mạnh mẽ đến quật cường - Ảnh minh họa: Internet

Tôi muốn ở bên người đàn bà cũ, để ru họ những giấc ngủ chập chờn mộng mị. Sẽ dịu dàng với những quãng dài thương tổn họ phải chịu. Sẽ để họ hiểu họ xứng đáng được bình yên, họ có quyền được mơ mộng và ước mong. Như mọi người đàn bà sinh ra là để được yêu thương và trân trọng. Như thế gian này, tình yêu nào phải món hàng xa xỉ, họ chỉ cần đủ sức giơ tay, hạnh phúc chắc chắn sẽ đến…

Tôi muốn dùng tháng năm còn lại để cho người đàn bà cũ một hạnh phúc mới. Tôi muốn họ hiểu, đàn bà từng lỡ làng càng xứng đáng với một hạnh phúc sau cùng…

Đàn bà khôn ngoan: Biết những gì mình nên nói

Đàn bà khôn ngoan: Biết những gì mình nên nói

Đàn bà muốn được trân trọng, trước nhất đừng đeo gông kiềng lời người khác nói về mình làm gì. Những va vấp trong đời có thế nào cũng không giết được ta, chỉ khiến ta mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà cũ đàn bà người đàn bà cũ

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

Sao quốc tế 34 phút trước
Các du khách đã vô cùng kinh hãi khi chứng kiến cảnh một con cá sấu chậm rãi di chuyển trên bãi biển

Các du khách đã vô cùng kinh hãi khi chứng kiến cảnh một con cá sấu chậm rãi di chuyển trên bãi biển

Video 35 phút trước
Từ hot girl mạng đến nữ chính đình đám, Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc có gì giống nhau?

Từ hot girl mạng đến nữ chính đình đám, Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc có gì giống nhau?

Sao quốc tế 38 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần Tài xông đất, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần Tài xông đất, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Kể từ ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Màn can thiệp của người chồng trước những lời cay nghiệt của mẹ và bí mật đằng sau đó

Màn can thiệp của người chồng trước những lời cay nghiệt của mẹ và bí mật đằng sau đó

Tâm sự 1 giờ 5 phút trước
Các bình luận viên thể thao hoảng loạn bỏ chạy do một trận động đất lớn xảy

Các bình luận viên thể thao hoảng loạn bỏ chạy do một trận động đất lớn xảy

Video 1 giờ 35 phút trước
Sự thật đằng sau nhúm lông mèo lạ và chuyến theo dõi chồng của người vợ

Sự thật đằng sau nhúm lông mèo lạ và chuyến theo dõi chồng của người vợ

Ngoại tình 2 giờ 5 phút trước
Đang chơi dù lượn, nam thanh niên rơi xuống đất tử vong thương tâm

Đang chơi dù lượn, nam thanh niên rơi xuống đất tử vong thương tâm

Video 2 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này