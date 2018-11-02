Năm 37 tuổi, tôi phải chuyển công tác ra Bắc khoảng một năm. Thời gian đó, vợ tôi vừa mới sinh con. Vì lần chuyển công tác này sẽ quyết định việc thăng tiến của tôi sau này, nên vợ tôi nhất quyết muốn tôi đi. Tôi ban đầu cũng nấn ná, sợ vợ cực vợ tủi. Nhưng nghĩ lại thì dù sao đàn ông cũng phải vì sự nghiệp trước, dù sao thì cũng không phải là vài năm.

Những năm tháng của tuổi 30, tôi chọn cô ấy làm vợ mình. Vợ không phải là mối tình đầu của tôi, cũng không là người tôi yêu sâu đậm nhất. Cô ấy chỉ là người đến vào lúc tôi muốn có một gia đình, khi tôi đã gần cạn thứ tình yêu tuổi trẻ bồng bột mãnh liệt. Vợ tôi hay cười, hiểu chuyện, và đặc biệt là hiểu tôi nhất. Cô ấy là người thích hợp nhất để làm vợ tôi.

Liên là người yêu cũ khiến tôi khó quên nhất, cũng là người tôi từng khao khát muốn cưới làm vợ. Điều gì dở dang lại khiến người ta khó nguôi ngoai. Để đến khi tình cờ gặp lại, cảm giác không cam lòng ngày xưa lại trỗi dậy trong tôi. Liên giờ đã có chồng con nhưng những nét ngày con gái vẫn khiến tôi lưu luyến. Ban đầu chúng tôi chỉ trò chuyện như những người bạn cũ. Dần dà, tôi biết Liên có một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Những động lòng ngày xưa dần sống lại, tôi và Liên lại như quên gia đình của cả hai mà ngã vào nhau…

Thời gian đầu, tôi vẫn hay liên lạc về cho vợ. Lần nào vợ tôi cũng vui vẻ nói mình ổn, cô ấy đều có thể lo vuông tròn chuyện trong nhà. Tôi thấy vậy cũng có chút an tâm. Nhưng đến khoảng 4 tháng sau, khi tôi gặp lại người yêu cũ của mình, mọi chuyện lại dần khác đi.

Cũng từ hôm đó, tôi không muốn nhận điện thoại của vợ nữa. Tôi sợ nhìn thấy khuôn mặt hiền lành của vợ, như soi vào tận sâu tội lỗi nơi tôi. Tôi đã nghĩ chỉ vài tháng thôi, rồi tôi sẽ trở về nhà, toàn tâm toàn ý vì vợ con. Nhưng không, ngay cả khi tôi đã vào Nam, tôi vẫn không thôi nhớ về Liên. Chúng tôi vẫn giữ liên lạc qua tin nhắn, gọi điện, thậm chí là Liên đã vào gặp tôi chỉ vài tiếng rồi lại ra Bắc. Lúc đó, tôi đã nghĩ mình không thể thiếu Liên. Tôi đã nghĩ đến chuyện ly hôn vợ…

Vợ tôi luôn là người hiểu chuyện. Cô ấy không hỏi tôi lý do, càng không khóc lóc hay trách móc tôi. Chỉ đến khi tôi nói ý định ly hôn, vợ tôi chỉ hỏi, tôi hối hận không? Trong đầu óc tôi lúc đó vốn đã không còn hình ảnh nào của vợ con, chỉ đầy ký ức với nhân tình. Tôi đã nhắn tin cho Liên rằng mình sẽ ly hôn để chờ Liên, và tôi đã tưởng tượng ra cái kết thời trai trẻ mình từng mong muốn. Mọi thứ như thôi thúc tôi kết thúc với vợ nhanh nhất có thể…

Mọi thứ như thôi thúc tôi kết thúc với vợ nhanh nhất có thể… - Ảnh minh họa: Internet

Vợ tôi đồng ý ly hôn, cô ấy dọn ra ngoài cùng con ngay sau đó. Tôi đến một lần tiễn vợ cũng không, vì tôi đã vội vàng bay ra Bắc tìm nhân tình. Nhưng khi tôi đến nơi hẹn với Liên, điện thoại của cô ấy hoàn toàn không liên lạc được. Suốt mấy ngày sau tôi mới nhận được một tin nhắn của Liên: “Chồng em phát hiện rồi, em còn con, em xin lỗi…”.

Tôi trở về nhà như kẻ bại trận, cái cảm giác thua cuộc thời trai trẻ như lặp lại một lần nữa. Thứ tôi muốn có, đến cùng cũng không thể có được…

Về đến nhà, tôi đã thấy mẹ tôi ngồi đợi sẵn. Bà nhìn tôi đầy câm phẫn. Nhưng tôi đã quá mệt và đau lòng, tôi không còn muốn nghe gì nữa.

- Sao mày đối xử với vợ mình như vậy? Mày có biết từ lúc mày ra Bắc nó cực khổ vì nhà này sao không? Mày đi rồi có biết mấy lần vào viện vì kiệt sức không? Vậy mà nó còn ráng lo cho cha mẹ mày, con mày không thiếu bữa cơm. Mày cứ thấy nó cười vui vẻ mà tin hả? Rồi còn nhân tình của mày, vợ mày biết từ lâu rồi. Chính nó một mình ra Bắc gặp cả cô ta. Vậy mà về nó nói sẽ tha thứ cho mình, chỉ cần mày chịu về đây. Mày nỡ lòng nào bỏ vợ bỏ con. Rồi mày xem, người ta có chịu bỏ gia đình vì mày không? Con ơi là con…

Vợ tôi đồng ý ly hôn, cô ấy dọn ra ngoài cùng con ngay sau đó - Ảnh minh họa: Internet

Những lời nói của mẹ khiến tôi như kẻ say chợt tỉnh. Vợ tôi vào viện mấy lần? Cô ấy ra Bắc gặp Liên? Cô ấy… Sao tôi không biết gì, sao tôi đến một chút cũng không nhìn thấy…Tin nhắn sau đó của Liên càng khiến tôi ngỡ ngàng: “Em xin lỗi vì ngày trước nói lời quá đáng với vợ anh. Mình sai rồi, anh đừng để mất gia đình, kẻo muộn anh ơi…”

Nhưng đã muộn thật rồi. Khi tôi biết vợ mới là người phụ nữ tôi cần nhất trong đời thì cô ấy cũng đã không quay về nữa

Tôi đã hối hận suốt bao năm, biết mình sai rồi, biết mình đối xử tệ với vợ và tôi chỉ mong được cô ấy tha thứ. Vợ tôi cũng chỉ nói, ngày đó cô ấy đã từng hỏi tôi có hối hận không. Vậy thì bây giờ, cũng đừng đòi tha thứ. Cô ấy thương tôi suốt những năm tuổi trẻ, hy sinh bao nhiêu, thứ cô ấy nhận được không hề xứng đáng. Vợ nói giờ cô ấy đã tìm được người trân trọng cô ấy hơn tôi, con tôi cũng có người cha khác có trách nhiệm hơn…

Nhưng đã muộn thật rồi, vợ tôi không quay về nữa - Ảnh minh họa: Internet

Đến cùng tôi mới hiểu hóa ra tôi đã lầm, thứ quý giá nhất không phải là thứ mình không có được, mà là điều mình đã luôn có bao năm mà không biết giữ gìn. Để rồi khi mất đi, ngoài hối tiếc vốn không làm được gì nữa. Một kẻ phản bội không bao giờ có thể hạnh phúc…