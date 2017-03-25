Phụ nữ đã từng đổ vỡ vẫn khao khát được yêu thương thêm một lần

Tâm sự gia đình 25/03/2017 14:32

Đừng tưởng đàn bà đổ vỡ khi yêu thương một lần nữa họ chẳng dám yêu hết mình mà luôn dè chừng, sợ sệt; Đừng tưởng đàn bà khi đã đổ vỡ, sẽ không còn một tình yêu tròn trịa, vẹn nguyên như thủa ban đầu...

Phụ nữ đã từng đổ vỡ vẫn khao khát được yêu thương thêm một lần - Ảnh 1
Phụ nữ đã từng đổ vỡ vẫn khao khát được thương yêu - Ảnh minh họa - Internet

Khi kết thúc một cuộc tình lầm lỡ, dù có mạnh mẽ, trưởng thành đến đâu người phụ nữ nào cũng mỏi mòn trong nỗi cô đơn và buồn khổ trong bể nước mắt.

Dư âm còn lại của một cuộc tình tan vỡ chỉ còn lại những vết thương lòng sần sùi, xấu xí, mà mỗi lần người phụ nữ nhớ về lại nhói trong tim nỗi đau chẳng thể nào nguôi ngoai.

Tình yêu có thể nhấn chìm người phụ nữ xuống vũng sâu, tột cùng của nỗi đau nhưng nó cũng có thể kéo người phụ nữ thoát khỏi những nỗi đau đó bằng một tình yêu chân thành. Chẳng vậy mà, nhiều phụ nữ đã từng đổ vỡ họ vẫn luôn khao khát được yêu thương thêm một lần nữa, dù biết khi yêu là sẽ đau nếu lại tiếp tục lỡ lầm.

Chẳng có người phụ nữ nào muốn bản thân mình cứ mãi chôn vùi trong đống tồi tàn của mối tình cũ, cũng không một ai thay đổi được cuộc sống của mình khi mãi giằn vặt, trăn trở về những nỗi đau. Đừng nghĩ rằng, đàn bà khi đã đổ vỡ họ sẽ chẳng bao giờ tiếp tục đi trên con đường hôn nhân một lần nào nữa, đừng tưởng rằng đàn bà khi đã nếm trải quá nhiều cay đắng về tình yêu họ sẽ không dám cho mình cơ hội được yêu thương.

Cũng đừng bao giờ lầm tưởng người đàn bà khi đã đổ vỡ họ chẳng dám yêu hết mình mà luôn tỏ vẻ dè chừng, sợ sệt, họ chẳng còn một tình yêu tròn trịa, vẹn nguyên như thủa ban đầu.

Ai nghĩ vậy thì đã sai rồi!

Phụ nữ đã từng đổ vỡ vẫn khao khát được yêu thương thêm một lần - Ảnh 2
Tình yêu sẽ đến với những người luôn hi vọng, dù họ đã từng thất vọng quá nhiều - Ảnh minh họa - Internet

Khi người phụ nữ cô đơn và tuyệt vọng nhất, cũng là lúc họ trở nên yếu đuối và đáng thương nhất, ngay lúc này họ ao ước có một vòng tay ấm của ai đó dang ra và sẵn sàng che chở lấy họ. Vòng tay chặt sẽ dẫn dắt họ đi qua nhanh những vết thương lòng tăm tối của cuộc đời. Đối với người đàn bà đổ vỡ, khi đã nếm trải đủ những đắng cay, chua xót của cuộc đời thì chẳng còn gì trên cuộc sống này khiến họ phải sợ hãi.

Người phụ nữ “chẳng còn gì để mất”, chẳng còn gì mà họ chưa từng nếm trải qua; người phụ nữ đủ thông minh để biết rằng lối đi nào thuộc về mình, sẽ chẳng khờ dại tiếp tục leo lên vết xe đổ của cuộc tình cũ. Khi yêu lần nữa, họ vẫn chỉ là một phụ nữ bé bỏng, non nớt muốn bình yên trong sự che chở của một người đàn ông; Họ vẫn chỉ là một “đứa trẻ” biết khóc, biết giận hờn vu vơ;  Họ vẫn luôn khao khát được yêu thương như thủa ban đầu!

Lúc này, họ cần một người đàn ông để hiểu và bao dung cho họ hơn là một người đàn ông với đủ loại tiêu chuẩn như thời son trẻ. Họ chẳng cần sự giàu có hay những lời thế non hẹn biển, họ chỉ cần bàn tay “Anh” đủ chặt và mạnh mẽ để nắm lấy tay “Em” đi đến cuối con đường.

Dù trước kia, người phụ nữ đã từng tổn thương đến thế nào đi nữa, họ vỡ vẫn khao khát được yêu thương!

Khi yêu, họ vẫn chỉ là một người phụ nữ bình thường, vẫn luôn ấp ủ niềm tin về một mối tình đẹp, vẫn luôn đợi chờ và hi vọng mình sẽ là người hạnh phúc trong tình yêu.

Tình yêu sẽ đến với những người luôn biết hi vọng, dù họ đã từng thất vọng quá nhiều...

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Từ khóa:   hôn nhân đàn bà đã từng đổ vỡ

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