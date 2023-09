Em biết không, đã ngoại tình rồi thì đàn ông có trăm ngàn lý do để bao biện cho lỗi sai của mình. Nào là tình cảm nhạt đi, là người khác quyến rũ anh ta, là cô đơn…Nhưng có cả ngàn lý do cũng không thắng nổi một sự thật rằng, đàn ông đã thay lòng đổi dạ. Chỉ là, tuyệt nhiên anh ta sẽ không bao giờ nói mình không còn yêu vợ con. Vì suy cho cùng, đàn ông vốn tham lam, chỉ có muốn thêm chứ không muốn mất. Rõ ràng, đàn ông ngoại tình, chính là không cưỡng lại thứ cám dỗ đầy mê hoặc của người đàn bà khác. Đáng buồn thay, đàn bà lại không thấy rõ sự thật đó, họ lại tin những lý do đầy sức thuyết phục của đàn ông. Họ đánh ghen, họ tìm cho ra kẻ thứ ba phá vỡ gia đình họ. Đàn bà không hay, mọi điều đều do người đàn ông cả đời họ yêu thương gây ra.

Thế rồi, em cũng như bao người đàn bà ấy, tha thứ cho chồng. Em vốn chỉ mong đàn ông có thể một lần quay về là người chồng, người cha như xưa. Nhưng một khi đã nếm mật ngọt, mấy ai dễ dàng quên được hả em? Anh ta, lại một lần nữa lầm đường lạc lối. Rồi lại như một vòng lẩn quẩn, em thứ tha, em mong mỏi. Rốt cuộc đã tốn bao nhiêu thanh xuân và hạnh phúc của em? Em vốn chỉ mong sự quay về của đàn ông. Chỉ là, liệu khi đó em có nghĩ, lúc họ quay về, lòng dạ họ có còn trọn vẹn hết thảy cho em? Em chỉ nghĩ chỉ cần thứ tha thì chồng sẽ vì nghĩa tình mà không làm em tổn thương? Không, đàn ông một khi đã ngoại tình, chính là đã không còn tôn trọng và yêu thương em. Anh ta chỉ còn vịn vào những bao dung của em mà rông chơi không nề hà. Thứ tha của em, suy cho cùng, lại là bệ phóng để chồng ngày một rời xa khỏi em.