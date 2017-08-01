Đàn ông đã ngoại tình rồi thì cứ bỏ đi, đừng tiếc. Thà đau một lần chứ đừng hành hạ lòng dạ mình suốt một đời, được không?

Chồng em ngoại tình, đã không còn là lần đầu tiên. Em đã tự lau nước mắt không biết bao lần, rút cạn hết vốn liếng nơi lòng dạ đàn bà chỉ để thứ tha hết lần này đến lần khác. Lần đầu tiên, chồng quỳ sụp dưới chân em, chỉ mong một lần thứ tha của em để quay về. Người đời bảo rằng em may mắn, đàn ông mà, còn quay về được là đã tốt. Con cái còn mong cha, em cũng chỉ là một người vợ cần chồng. Thế rồi, em nặn mãi một nụ cười, nước mắt cũng hóa khô để nén hết xót xa cho một lần thứ tha. Em nói, ai mà chẳng có một lần lỗi lầm, ai mà không cần một lần thứ tha? Nhưng em lại không hiểu, mọi lỗi lầm trên thế gian này đều có thể bỏ qua, chỉ trừ ngoại tình. Vì trên thế gian này vốn dĩ chỉ có hai loại đàn ông, một là không bao giờ ngoại tình, hai là sẽ ngoại tình vô số lần…

Em biết không, đã ngoại tình rồi thì đàn ông có trăm ngàn lý do để bao biện cho lỗi sai của mình. Nào là tình cảm nhạt đi, là người khác quyến rũ anh ta, là cô đơn…Nhưng có cả ngàn lý do cũng không thắng nổi một sự thật rằng, đàn ông đã thay lòng đổi dạ. Chỉ là, tuyệt nhiên anh ta sẽ không bao giờ nói mình không còn yêu vợ con. Vì suy cho cùng, đàn ông vốn tham lam, chỉ có muốn thêm chứ không muốn mất. Rõ ràng, đàn ông ngoại tình, chính là không cưỡng lại thứ cám dỗ đầy mê hoặc của người đàn bà khác. Đáng buồn thay, đàn bà lại không thấy rõ sự thật đó, họ lại tin những lý do đầy sức thuyết phục của đàn ông. Họ đánh ghen, họ tìm cho ra kẻ thứ ba phá vỡ gia đình họ. Đàn bà không hay, mọi điều đều do người đàn ông cả đời họ yêu thương gây ra. Thế rồi, em cũng như bao người đàn bà ấy, tha thứ cho chồng. Em vốn chỉ mong đàn ông có thể một lần quay về là người chồng, người cha như xưa. Nhưng một khi đã nếm mật ngọt, mấy ai dễ dàng quên được hả em? Anh ta, lại một lần nữa lầm đường lạc lối. Rồi lại như một vòng lẩn quẩn, em thứ tha, em mong mỏi. Rốt cuộc đã tốn bao nhiêu thanh xuân và hạnh phúc của em? Em vốn chỉ mong sự quay về của đàn ông. Chỉ là, liệu khi đó em có nghĩ, lúc họ quay về, lòng dạ họ có còn trọn vẹn hết thảy cho em? Em chỉ nghĩ chỉ cần thứ tha thì chồng sẽ vì nghĩa tình mà không làm em tổn thương? Không, đàn ông một khi đã ngoại tình, chính là đã không còn tôn trọng và yêu thương em. Anh ta chỉ còn vịn vào những bao dung của em mà rông chơi không nề hà. Thứ tha của em, suy cho cùng, lại là bệ phóng để chồng ngày một rời xa khỏi em.

Em nên hiểu, đàn ông ngoại tình đều như nhau, có lần một, ắn sẽ có lần hai. Đừng nghĩ những tận tụy hy sinh của em đủ sức để đàn ông thật tâm quay về. Nên nhớ, tận tụy của đàn bà chỉ có giá trị bằng đúng sự chung thủy của đàn ông. Đàn ông đã bội bạc, thì bao lòng dạ em dốc hết, anh ta cũng sẵn sàng đổ sông đổ biển. Đàn ông khi yêu, em nói thế nào anh ta cũng nghe, là tự nguyện, là cam tâm. Chứ đã ngoại tình rồi thì em làm gì, em nói sao họ cũng bỏ ngoài tai hết thảy. Đàn ông một khi ngoại tình thì sẽ như lạc đường, cứ háo thắng mà đi mãi chẳng chịu quay đầu. Liệu em có đủ can đảm để chờ mãi một kẻ chỉ muốn đi mải miết như thế? Thanh xuân đàn bà có mấy hồi đâu em, sao lãng phí vì kẻ đã không thiết tha ở lại? Đàn ông, nếu còn tình còn nghĩa với em, sẽ không bao giờ khiến em phải thứ tha quá nhiều. Ngay từ khoảnh khắc anh ta ngoại tình, chính là đã không còn để tâm đến sự tồn tại của em. Đàn ông như thế, liệu có còn xứng đáng để em hy sinh? Cuộc đời đàn bà, không cầu giàu sang, càng không mong danh lợi. Có chăng, chỉ là mong có một người đàn ông vì mình mà chẳng màng cám dỗ. Đó là người đàn ông chẳng cần ta phải nói, phải giành giật bởi bất cứ một người đàn bà nào khác. Đàn ông xứng đáng sẽ luôn làm mọi điều bạn mong muốn, nguyện bằng lòng, chẳng cần bạn đòi hỏi. Vì vậy, đàn bà ơi, hãy tìm cho mình một người bạn đời như thế. Đàn ông đã ngoại tình rồi thì cứ bỏ đi, đừng tiếc. Thà đau một lần chứ đừng hành hạ lòng dạ mình suốt một đời, được không?

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