Muốn biết đàn ông yêu vợ đến đâu, hãy nhìn vào cánh cửa phòng sinh sẽ rõ

Sản khoa là nơi có thể thấy rõ nhất danh sách ưu tiên trong lòng người đàn ông: vợ, con, bạn bè, công việc, tiền, hay mẹ mình? Và trong lúc đau đớn nhất của cuộc đời người đàn bà, trong cơn thập tử nhất sinh, Hương đã nhận ra thứ tự ưu tiên nhất trong lòng chồng không phải là mẹ con Hương.

Sau khi sinh con chưa tròn 6 tháng, Hương xách vali bế con rời khỏi nhà trong sự ngạc nhiên của nhiều người. Ai cũng há hốc mồm, bảo cô gàn dở. Đang có một cuộc sống bao người ngưỡng mộ, chồng giàu có, đẹp trai nhà cao cửa rộng còn muốn cái gì nữa? Hương cười chua chát: đó đâu phải là điều cô cần. Ngày Hương sinh con không có mẹ bên cạnh. Mẹ mất ngay lúc cô lọt lòng. Ca sinh khó, mẹ Hương băng huyết đến kiệt sức. Mẹ chồng Hương cũng mất sớm. Cô tủi thân nuốt ngược nước mắt vào lòng, tự an ủi mình đã có chồng, Quang bên cạnh. Ôm mớ đồ đi sinh, Hương ôm bụng vì chuyển dạ, Quang lóng ngóng quên cả mớ đồ sơ sinh, tã lót của con. Cô đau đớn bấu víu vào song cửa bệnh viện vừa chờ chồng về lấy đồ.

Nhà cách bệnh viện có 2 cây, mà Quang đi 2 tiếng. Tới nơi, Quang gãi tai, anh chờ cái sạc điện thoại đầy...Hương sinh mổ, nửa đêm con khóc ngằn ngặt vì đói mà vết mổ đau Hương không gượng dậy được, gọi Quang chỉ nghe tiếng ngáy đều đều. Ngày thứ 2, công ty gọi, Quang vội vã rời bệnh viện tới công ty. Anh thuê người chăm nom vợ, đến buổi chiều mới quay lại với hộp cơm nguội ngắt trong tay. Ngày Hương lấy chồng cả họ hàng, bạn bè xung quanh đều lóa mắt trước đám cưới xa hoa. Cô dâu xinh đẹp, lộng lẫy bên cạnh chú rể đẹp trai giàu có. Sau đám cưới, cả hai có hẳn một chuyến du lịch châu Âu. Rồi sau đó bạn bè, mọi người lại thỉnh thoảng thấy họ dắt nhau đi ăn nhà hàng, Hương đi spa làm đẹp Nhưng tất cả thay đổi từ khi Hương sinh con. Đúng là “trải qua một cuộc sản khoa, những điều trông thấy đến già còn kinh…”. Tình yêu với chồng đã tắt lịm sau khi sinh con. Ngày xưa Quang ga lăng, hào hoa bao nhiêu thì bây giờ với Hương chỉ là người đàn ông vô tâm, thậm chí vô tình với vợ.