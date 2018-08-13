Không phải vợ, đây mới là người chịu nhiều tổn thương nhất khi gia đình đổ vỡ

Tâm sự gia đình 13/08/2018 17:31

Không phải vợ, chính con cái mới là người chịu nhiều đau đớn nhất khi kẻ thứ ba xuất hiện, cha mẹ chia tay.

Một gia đình hạnh phúc sẽ giúp con cái phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần. Khi người thứ ba xuất hiện đồng nghĩa với việc cuộc sống của đứa trẻ đó sẽ có nhiều sóng gió. Xét cho cùng, người chịu nhiều tổn thương nhất khi người thứ ba xuất hiện không phải vợ mà chính là những đứa con thơ. Tất nhiên, vợ là người chịu nhiều áp lực tinh thần nhất. Họ sẽ phải đau đớn dằn vặt, thậm chí còn tìm cách đánh ghen để bảo vệ lòng tự tôn của chính mình. Nhưng con thơ mới chính là người tổn thương nhất trong chuyện này. Chúng còn quá nhỏ để phải gánh chịu nỗi đau này. Còn gì đau hơn khi chứng kiến cha mẹ cứ mãi cãi, sỉ vả nhau trước mặt mình mỗi ngày?

Không phải vợ, đây mới là người chịu nhiều tổn thương nhất khi gia đình đổ vỡ - Ảnh 1
Gia đình đổ vỡ, con cái là người đau đớn nhất - Ảnh minh họa: Internet

Có rất nhiều trường hợp cha mẹ ly hôn, những đứa con bỏ học rồi đâm ra đổ đốn, hư hỏng. Khi còn quá nhỏ, chúng không thể cảm nhận được mọi thứ. Có người nghĩ con nhỏ sẽ không biết gì nên cứ vô tư cãi và đánh nhau trước mặt con cái. Đúng là trẻ nhỏ không thể nhận thức được nhiều điều, nhưng sau này khi lớn lên, chúng sẽ dần hình thành những tổn thương. Khi không được giáo dục trong gia đình đàng hoàng, chúng sẽ dễ sa ngã và khó có ai kiềm chế được hành vi của chúng.

Vào hai năm trước, cô bạn tôi nói là sẽ ly hôn. Vì hôn nhân không hạnh phúc, cả hai cứ cãi nhau suốt ngày. Có hôm cả hai vì giận nhau mà không chịu đón con. Đến chập tối mới phát hiện là con vẫn chưa về nhà, khi đó họ mới hớt hải đi tìm. Có lần cô ấy giận chồng liền quay sang cáu bẳn với con, trong khi đứa bé chẳng biết gì. Nên nhớ, là cha mẹ, bạn nên sống có trách nhiệm một chút. Sinh con, bạn không chỉ cho chúng hình hài đàng hoàng mà còn phải có trách nhiệm với cuộc đời của chúng. Đừng vì những bực dọc của người lớn mà để con cái phải gánh chịu những điều đau đớn.

Không phải vợ, đây mới là người chịu nhiều tổn thương nhất khi gia đình đổ vỡ - Ảnh 2
Khi kẻ thứ ba xuất hiện, cuộc đời con cái sẽ xảy ra nhiều sóng gió - Ảnh minh họa: Internet

Chị họ của tôi đã trải qua hai đời chồng. Khi con trai được hơn 5 tuổi, chị và anh ly hôn vì anh ngoại tình. Vậy là đứa trẻ được đưa về cho ngoại chăm sóc. Không lâu sau đó, anh kết hôn với một người phụ nữ khác và giờ đã có một đứa con gái. Chị cũng không chịu được cô đơn mà tiến thêm bước nữa với người đàn ông nhỏ hơn tuổi và có một đứa con trai. Ai cũng có hạnh phúc riêng, nhưng đối với đứa trẻ kia lại là nỗi ám ảnh và tủi hờn không thể nào chấp nhận được.

Nhìn cha vui duyên mới, sau đó mẹ cũng cất bước theo hạnh phúc của mình, khó có đứa trẻ nào chịu đựng được. Thay vì được đi học, được cha mẹ mua cho cuốn sách, quyển vở hoặc bộ đồng phục mới, em lại sống với ông bà ngoại nghèo. Ngoại nói về xin tiền cha, cha lại đùn đẩy sang cho mẹ, mẹ lại than thở tiền không đủ tiêu. Em chỉ học đến lớp 6 vì không có điều kiện. Cha mẹ xem em như gánh nặng của cuộc đời mình, vứt bỏ được rồi thì nhẹ nhõm tấm thân. Rồi cuộc đời em sẽ đi về đâu?

Không phải vợ, đây mới là người chịu nhiều tổn thương nhất khi gia đình đổ vỡ - Ảnh 3
Là cha mẹ, đừng vì những ích kỷ của bản thân mà để con cái chịu tổn thương - Ảnh minh họa: Internet

Khi người thứ ba xuất hiện, đồng nghĩa với hôn nhân đổ vỡ. Có người nghĩ kẻ thứ ba là nỗi ám ảnh của những người vợ. Nhưng những đứa trẻ trong gia đình mới là đối tượng chịu tổn thương nặng nề nhất. Chúng còn quá nhỏ để phải chịu cảnh cha mẹ ly hôn.

Suy cho cùng, những ai đang làm cha làm mẹ nên nhớ một điều, sinh con ra phải có trách nhiệm. Đừng vì những ích kỷ, hẹp hòi của bản thân mà gây ra nhiều tổn thương cho một đứa trẻ vô tội. 

 

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Từ khóa:   chồng ngoại tình cha mẹ ly hôn

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