Sau bao nhiêu năm sống chung, tình yêu với chồng đã chết đi bây giờ chỉ còn lại sự tẻ nhạt. Chị cần một cuộc sống khác, một người đàn ông tâm lí hơn, lãng mạn hơn. Và rồi, chị ngoại tình như một điều hiển nhiên.

Chị không ngờ rằng, khi bước chân vào con đường này chị đã không còn cơ hội quay đầu. Hạnh phúc đang có chị không biết trân trọng, giờ đã vĩnh viễn mất đi. Đàn bà tham lam, không cưỡng nỗi cám dỗ rồi sẽ trả giá cho chính sự lựa chọn của mình. Đàn bà ngoại tình sẽ chẳng có cơ hội quay đầu - Ảnh minh họa: Internet Có biết bao người phụ nữ cô đơn, lạc loài ngay trong chính ngôi nhà của mình. Khi lòng quá cô đơn, khi thất vọng cùng cực, đàn bà rất dễ ngã vào vòng tay của người đàn ông khác. Thế nhưng, trường hợp của chị lại ngược lại. Chồng chị là người đàn ông rất hiền lành và yêu thương vợ con. Nhược điểm của anh là giao tiếp rất dở, không ga lăng lãng mạn. Chị buồn anh cũng không biết cách an ủi, vỗ về.

Chị là người đàn bà rất năng động, giỏi giao tiếp. Công việc của chị là hay ra ngoài gặp khách hàng, đối tác. Những lần gặp gỡ, tiếp xúc đã hình thành sự so sánh ngầm giữa chồng và những người đàn ông khác. Đôi khi chị thấy buồn bởi chồng mình quá nhàm chán và tẻ nhạt. Còn những người đàn ông ngoài kia lại cực kì tâm lí, lãng mạn, họ hiểu phụ nữ cần gì và muốn gì. Những đêm khuya về mở cửa, chị thấy chồng vẫn ngồi cặm cụi bên bàn vừa làm việc vừa đợi vợ về. Anh hỏi chị có đói không, nếu đói anh sẽ nấu mì cho chị. Với chồng, chị chán ngấy những điều thuộc lòng như thế. Chán cả những bữa cơm tẻ nhạt, vụng về chồng nấu những khi chị đi làm về trễ. Những lần sinh nhật không hoa, không quà. Chị chán cả cái dáng chồng ngồi lặng lẽ đợi vợ về.

Chị chán ngấy người chồng tẻ nhạt sau nhiều năm kết hôn - Ảnh minh họa: Internet Sau bao nhiêu năm sống chung, tình yêu với chồng đã chết đi bây giờ chỉ còn lại sự tẻ nhạt. Chị cần một cuộc sống khác, một người đàn ông tâm lí hơn, lãng mạn hơn. Và rồi, chị ngoại tình như một điều hiển nhiên. Chị khao khát được chiều chuộng, được nâng niu. Những lần lén lút vụng trộm, chị được sống với chính con người hoang dại của mình. Chị thấy mình yêu đời hơn, đẹp hơn trước. Chồng chị hiền lành không biết vợ phản bội. Có người đàn ông bên ngoài cung phụng, lại có một người chồng hiền lành ở nhà, chị ngỡ mình đã nắm được rất nhiều trong tay. Nhưng ngoại tình là con đường chết. Chị tham lam, điên cuồng sống cho những ngày trước mắt mà không biết hố sâu đang chực chờ mình phía trước. Sau bao nhiêu tháng ngày lén lút ăn vụng, chồng chị tận mắt bắt quả tang chị ôm ấp người đàn ông khác. Trái với vẻ mặt hiền lành, anh giận dữ, mắt anh hằn lên những tia máu. Đôi mắt thất vọng cùng cực, vẻ mặt của chồng lúc đó chị vĩnh viễn không quên. Chồng chị viết ngay đơn ly hôn ngay hôm đó. Chị kí đơn và nghĩ rằng thôi thì giải thoát cho cả hai, để chị được sống với tình yêu đích thực của mình. Nhưng khi chị bảo nhân tình bỏ vợ và cưới chị, anh ta chỉ cười và nhìn chị đầy thương hại. Rồi anh ta vứt bỏ chị như bỏ một tấm áo đã cũ. Chị đau đớn nhận ra mình đã mất tất cả. Không cưỡng nỗi cám dỗ, chị đã mất tất cả khi ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet Ngoại tình là liều thuốc độc giết chết hôn nhân, giết chết hạnh phúc. Khi còn lại một mình, nhìn lại cuộc sống trước kia chị mới thấy mình đã may mắn biết bao nhiêu khi có một người chồng thương yêu hết mực. Những quan tâm yêu thương của nhân tình không phải chân tình mà chỉ là sự đổi chác để có được thể xác của chị. Đàn bà tham lam, không cưỡng nổi cám dỗ rồi sẽ mất tất cả.

Đàn bà ngoại tình: Bước xuống giường là mất tất cả Họ vào khách sạn, nồng nhiệt yêu đương. Chị như quên hết hiện tại. Quên mình đã có chồng, quên mình là mẹ của hai đứa con gái. Chị chỉ biết mình đang sống với tình yêu đích thực của mình.

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