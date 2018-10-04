Gửi những cặp vợ chồng hễ cãi vã là nghĩ chuyện ly hôn

Ý nghĩa của hôn nhân thật sự rất thiêng liêng. Đó không chỉ là hấp lực giới tính, để sinh con đẻ cái duy trì giống nòi. Người ta đến với nhau để nương dựa, để sẻ chia, để đồng hành cùng nhau.

Rất nhiều cặp vợ chồng còn rất trẻ, cưới nhau một vài năm đã dắt nhau ra tòa. Ngoài chuyện ngoại tình, phản bội thì các cặp đôi thường đưa ra những lí do na ná nhau cho quyết định ly hôn của mình: “Do chúng tôi không hợp nhau, do cách sống và tính cách quá khác biệt, chúng tôi không còn yêu nhau nữa…”. Nhiều cặp vợ chồng cưới nhau rất dễ dàng, ly hôn cũng nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet Trước khi cưới, cặp vợ chồng nào cũng có thời gian tìm hiểu và yêu nhau. Cả người đàn ông lẫn phụ nữ đều tin rằng đối phương chính là một nửa đích thực của cuộc đời mình. Thế nhưng, cưới nhau về bao nhiêu cặp vợ chồng vỡ mộng. Những gánh nặng cơm áo phải gánh, những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống vợ chồng khiến cả hai mệt mỏi, chán chường. Những trận cãi vã xuất hiện, tình cảm rạn vỡ. Trong mắt họ, người vợ, người chồng đã trở thành một con người khác hẳn. Và khi sự thất vọng đã lên đỉnh điểm, người ta chọn con đường ly hôn như là một sự giải thoát.

Xã hội hiện đại, người phụ nữ không còn quá dựa dẫm và nương dựa vào người chồng. Khi không có chồng bên cạnh, họ vẫn vững vàng và sống tốt. Bởi vì thế, khi mâu thuẫn và những trận cãi vã xảy ra, người ta nghĩ đến chuyện ly hôn rất dễ dàng. Thậm chí vấn đề ly hôn được nhìn nhận là việc quá đỗi bình thường. Cưới nhau dễ dàng, ly hôn nhanh chóng đang là một thực trạng đáng lo ngại trong xã hội ngày nay. Ý nghĩa của hôn nhân thật sự rất thiêng liêng. Đó không chỉ là hấp lực giới tính, để sinh con đẻ cái duy trì giống nòi. Người ta đến với nhau để nương dựa, để sẻ chia, để đồng hành cùng nhau. Cuộc đời rất dài, cha mẹ người thân không thể đi cùng ta suốt đường đời. Con cái lớn lên rồi sẽ đi lấy vợ, lấy chồng, có cuộc sống riêng. “Con chăm cha không bằng bà chăm ông”, cuối cùng sẽ chỉ có vợ chồng mới là người đồng hành cùng nhau đến cuối chặng đường.

Ý nghĩa của hôn nhân rất thiêng liêng - Ảnh minh họa: Internet Khi yêu nhau, người nào cũng đẹp hoàn hảo trong mắt đối phương. Nhưng sống với nhau, ngoài tình yêu còn là trách nhiệm, là những bổn phận phải gánh vác. Đàn ông phải lo lắng kinh tế, là trụ cột gia đình. Phụ nữ phải làm dâu, làm vợ, sinh con và chăm con. Đôi khi những gánh nặng đó, người vợ người chồng không thể hiểu thấu. Trên những chặng đường hôn nhân, điều tất yếu là sẽ có những giai đoạn cả hai quá mệt mỏi mỏi và chán chường, muốn buông tay nhau. Nhưng trước khi chọn con đường ly hôn, hãy nghĩ đến những tháng ngày hạnh phúc, bao gian nan khổ ải đã trải qua cùng nhau. Ly hôn dễ dàng lắm nhưng đằng sau nó là biết bao câu chuyện đau lòng. Vợ chồng chia lìa, là vết thương hằn lên tâm hồn con trẻ. Đàn ông hay phụ nữ sau ly hôn có thể thấy vui hơn, tự do hơn nhưng sự khiếm khuyết tình cảm trong tâm hồn con cái là điều không có gì bù đắp nổi. Người ta cưới nhau vì duyên nhưng sống được với nhau là nhờ nỗ lực - Ảnh minh họa: Internet Người ta đến với nhau vì duyên nhưng ở được với nhau là nhờ nỗ lực. Có những cặp vợ chồng sống với nhau đến đầu bạc răng long, đến cuối đời vẫn “tương kính như tân”. Cuộc sống vợ chồng của họ không phải không có những cãi vã, mâu thuẫn nhưng tự bản thân họ biết cách dung hòa. Họ biết dẹp bớt cái tôi mình lại, lắng nghe và thấu hiểu đối phương, trân quý và gìn giữ hạnh phúc mà mình đang có.

Đàn bà ngoại tình: Bước xuống giường là mất tất cả Họ vào khách sạn, nồng nhiệt yêu đương. Chị như quên hết hiện tại. Quên mình đã có chồng, quên mình là mẹ của hai đứa con gái. Chị chỉ biết mình đang sống với tình yêu đích thực của mình.

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