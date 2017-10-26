Gặp chồng đưa bồ đi mua Iphone, vợ liền cúi mặt đi nhưng 5 phút sau quay lại với màn đánh ghen ghê rợn

Tâm sự gia đình 26/10/2017 18:10

Người ta cứ nói phụ nữ đánh ghen là dại. Nhưng nếu đặt mình vào vị trí của 1 người phụ nữ trông thấy chồng và bồ lả lướt cùng nhau, thử hỏi người vợ nào không nổi cơn điên chỉ muốn lao vào xé xác kẻ thứ 3 kia?

Mặc dù có nhiều người vẫn giữ được bình tĩnh, nhưng chẳng còn mấy cặp vợ chồng có thể hàn gắn sau khi đã có “tiểu tam” xuất hiện.  Vì thế, con giáp thứ 13 là những kẻ không bao giờ được tha thứ.

Vốn dĩ, Nga cũng là 1 cô vợ hiền lành, nữ công gia chánh đều giỏi . Thế mà, từ ngày về nhà chồng, hiền quá đâm ra luôn bị bắt nạt. Từ mẹ chồng, em chồng đến ngay cả chồng cũng không coi cô ra gì.

Mẹ chồng Nga là 1 người đàn bà vô cùng khó tính và dữ dằn, bà luôn coi con dâu như kẻ thù, nhất là sau khi Nga sinh đứa con đầu lòng là gái. Chồng Nga vì nghe mẹ nói ra nói vào cũng chán vợ, bắt đầu đi tìm thú vui bên ngoài.

Lúc đầu, Nga cũng biết chồng mình có ra ngoài mua vui, nhưng cô cứ nghĩ anh chỉ bóc bánh trả tiền nên cũng cho qua. Nhưng dạo gần đây, Nga mới biết chồng đang nuôi hẳn 1 cô bồ. Trong khi cả gia đình lúc nào cũng thiếu thốn, đủ thứ tiền chi tiêu không có khiến cho không khí càng thêm căng thẳng. Đã thế, vì tiền sữa bỉm cho con Nga cũng đã phải bán hết của hồi môn khi về nhà chồng.

Thế mà, chồng cô lại ngang nhiên ra ngoài cung phụng hơn nửa số lương cho bồ. Đã nhiều lần, Nga nói nặng, nói nhẹ với chồng đều không được, đã vậy mẹ anh còn bênh con trai chằm chặp càng khiến anh được nước làm tới.

Cho đến hôm qua, Nga đang đi siêu thị mua đồ cho con thì bất chợt gặp chồng đang nắm tay bồ đi vào cửa hàng điện thoại. Anh ta nựng má ả rồi nói:

- Em muốn mua gì nào? Iphone đời mới ra hả? Dù em có muốn hái sao trên trời anh cũng sẵn sàng hái xuống cho em.

Cô bổ lả lướt ôm chầm lấy anh rồi hôn cái chụt. Sau đó, họ bắt đầu chọn điện thoại. Nga đi qua nhìn thấy vậy tức ói máu , nhìn chằm chằm vào, đúng lúc đó cả bồ và chồng cô đều nhìn ra. Bắt gặp vợ, anh chồng không hề lo sợ mà còn thản nhiên hôn lấy hôn để ả bồ. Còn cô bồ thì nhìn Nga cười khẩy:

Gặp chồng đưa bồ đi mua Iphone, vợ liền cúi mặt đi nhưng 5 phút sau quay lại với màn đánh ghen ghê rợn - Ảnh 1
Các người dám coi thường tôi à, cái gì cũng có giới hạn thôi nhé, tôi chịu hết nổi rồi - Ảnh minh họa: Internet

- Quê mùa nhếch nhác thế này thì chồng nào nó thèm.

Thấy thái độ thách thức của ả bồ lả lơi, Nga lại cúi mặt quay đi.  Cứ ngỡ cô cam chịu bỏ qua, ngờ đâu chưa đầy 5  phút sau Nga đã xông vào cửa hàng điện thoại khiến chồng và bồ sốc ngất. Nga cầm nắm bột ớt trên tay rồi ném thẳng vào mặt bồ và chồng rồi cô la lên:

- Các người dám coi thường tôi à, cái gì cũng có giới hạn thôi nhé, tôi chịu hết nổi rồi, cho bung bét luôn đi, tôi cũng chả cần thiết quái gì nữa!

Trong lúc đôi gian phu dâm phụ còn đang quờ quạng vì không nhìn rõ đường, Nga đã rút chiếc kéo ra tiến tới cắt phăng mái tóc dài của cô bồ và cắt luôn bộ váy cô ta đang mặc trên người:

- Cho mày biết thế nào là vợ này, mày tưởng mày chỉ đẹp là mày ngon à? Con đàn bà khốn nạn. Rồi sau này mày phải sống cô độc cả đời thôi!

Nga vừa giận giữ vừa đau đớn cứ lao vào cắt cho đến khi chiếc váy của ả bồ nát bấy thì thôi khiến ả phải quỳ xuống van xin còn chồng cô vẫn luôn miệng chửi vợ:

- Đồ điên, cô dừng lại ngay cho tôi!

Nhưng những người xung quanh lại xúm vào giúp Nga khiến anh ta không thể làm được gì khác.

Sau lần đó, Nga quyết định nộp đơn ly dị. Dù là phụ nữ, cô vẫn có thể tự có cuộc sống của mình mà không cần phụ thuộc vào đàn ông, nhất là những tên đàn ông không ra gì như chồng cô. 

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