Hay biết chồng mình ngoại tình, bất cứ người phụ nữ nào cũng đau lòng, tổn thương là điều không thể tránh khỏi. Nhưng ngoại tình rồi thì người vợ có lựa chọn như thế nào lại là quyết định của riêng cô ấy.

Chẳng ai muốn chồng mình ngoại tình, càng không có bất cứ một người phụ nữ nào muốn chứng kiến cảnh ấy. Thà không biết thì sẽ không đau lòng, không tổn thương, nhưng khi biết rồi thì đánh ghen sao mới hợp lý lại là chuyện khác.

Hôm đó chính là lần cô không thể nào quên. Vừa thấy sữa của con hết, nhân tiện thấy cũng nên đưa con ra ngoài chơi nên cô đã bế con qua siêu thị bên kia đường mua luôn sữa cho con. Thật không thể ngờ rằng cô lại gặp chồng mình trong hoàn cảnh trớ trêu đến vậy. Chắc chắn chồng cô không thể nào tin được rằng lại gặp cô, anh nghĩ cô quá bận chăm con nên không thể nào ra ngoài này được nên giả vờ bận họp hóa ra đưa bồ đi siêu thị mua đồ.

Trước kia cô từng nghĩ rằng nếu có ngày chồng mình ngoại tình chắc chắn cô sẽ bỏ anh ấy ngay lập tức. Cô sẵn sàng bỏ chồng, không cần anh ta nữa. Thế nhưng từ ngày có con cô lại suy nghĩ khác. Bản thân cô đã dành đến bao nhiêu năm, bao nhiêu thời gian để cùng chồng cố gắng, xây dựng nên gia đình này. Đó chính là lý do tại sao cô lại không thể nào dửng dưng thản nhiên bỏ chồng mà trong tay không hề có thứ gì.

Ảnh minh họa: Internet

Tình tứ ôm lấy cô bồ nóng bỏng mà anh không hề hay biết vợ mình đang đứng ngay ở đó chứng kiến tất cả. Đúng lúc anh nhìn sang, vợ bình tĩnh vén góc váy mình lên, thấy vợ có hành động kì lạ anh chạy tới:

- Em, em làm cái gì vậy?

- Em đang kiếm người đàn ông khác, anh không thấy sao?

- Sao em lại làm thế kia, thả váy xuống nhanh lên.

- Vậy em hỏi anh, anh đang làm cái gì thế kia?

- Anh... anh chỉ là anh...

- À, anh bận họp ở siêu thị với cô gái trẻ như thế à? – cô bồ mạnh miệng tiến tới:

- Chị nhìn lại mình đi xem chị như thế bảo sao anh ấy không bỏ chị theo tôi cơ chứ. – cô cười lớn rồi đáp:

- Em quên mất rằng mấy năm về trước, trước khi có con tôi còn ngon nghẻ hơn em nhiều. Với cả em nên nhớ lấy một điều. Đàn ông có thể ngoại tình ở bên ngoài nhưng anh ta sẽ không bao giờ bỏ vợ con đâu. – cô thật sự muốn đánh liều một phen, nếu anh không bỏ vợ con có thể mọi chuyện còn được cứu vãn, còn nếu anh thật sự muốn chọn cô bồ thì có lẽ cô cũng không còn gì để nuối tiếc thêm nữa.

- Anh xin lỗi, xin lỗi vợ. – anh quỳ xuống xin vợ tha thứ, cô bồ tròn mắt kinh ngạc rồi tức giận hỏi lại:

- Anh chọn vợ con anh đúng không?

- Đúng rồi, tôi không chọn vợ con tôi thì chẳng nhẽ tôi lại chọn cô chắc.

- Anh sẽ hối hận.

- Tôi sẽ không bao giờ hối hận đâu.

Ảnh minh họa: Internet

Cô bồ tức lắm liền bỏ đi khi thấy người ngoài xì xào. Cô kéo anh đứng dậy nhẹ nhàng:

- Về nhà quỳ xin lỗi em sau cũng được, giờ em phải mua sữa cho con rồi về cho con uống đã.

- Anh biết rồi, anh sai rồi.

Trở về nhà cô vẫn bình thường với chồng như không có chuyện gì xảy ra. Cô biết mình muốn tha thứ cho chồng là điều vô cùng khó khi chứng kiến cảnh anh phản bội. Nhưng cô tin hôm nay cô đã làm đúng. Cố gắng vì chồng, có chồng ở bên cạnh để con có đầy đủ cha mẹ sẽ là điều mà sau này cô không hối hận vì quyết định ngày hôm nay.