Đêm tân hôn, tôi thú nhận đã mất “cái ngàn vàng” chồng liền rút dao ra làm một việc khiến tôi sợ tái mặt

Tâm sự gia đình 03/09/2023 01:02

Dù bị ép uống bia khá nhiều nhưng anh vẫn còn tỉnh táo, tôi không thể giở những trò dối gạt qua mắt anh được. Lúc chuẩn bị “nhập cuộc”, tôi đành lấy hết can đảm để nói hết sự thật. Tôi nói đã từng yêu nhiều người, đã lỡ quan hệ, liệu anh có để bụng hay không?

Thật sự dù đã cưới gần 1 tháng mà đêm tân hôn ngày đó vẫn để lại ấn tượng tôi không thể nào quên.

Tôi và Quân yêu nhau gần 1 năm mới đi đến kết hôn. Tôi dành nhiều thời gian cho việc kiếm tiền, thăng tiến và yêu đương, hơn là nghĩ đến việc lập gia đình. Vì thế tôi có khá nhiều mối tình cũ. Tôi cũng thoáng tính trong chuyện tình cảm, yêu ai đều muốn cho đối phương mọi thứ, kể cả hai chữ “trinh tiết”. Nhưng tôi luôn bảo vệ bản thân, để không dồn mình vào thế bị động.

Đêm tân hôn, tôi thú nhận đã mất “cái ngàn vàng” chồng liền rút dao ra làm một việc khiến tôi sợ tái mặt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Quân lại là người đàn ông của gia đình, thật thà và đôi lúc rất ngây ngô. Cũng vì thế mà tôi khá ngại, không dám nói về mình đã không còn cái ngàn vàng. Anh cũng chưa từng đòi hỏi chuyện ấy, anh còn nói sẽ đợi đến đêm tân hôn để chúng tôi danh chính ngôn thuận thuộc về nhau.

Tôi cũng từng được bạn bè khuyên hay là đi “vá” trinh. Nhưng cuối cùng tôi cũng không muốn làm chuyện lừa dối chồng tương lai như thế. Nếu chỉ vì chuyện này mà chồng đối xử tệ bạc với tôi thì thật sự hôn nhân cũng chẳng lâu bền được.

Mẹ của Quân khá khó tính, qua những lần về ra mắt nhà Quân tôi biết bà là người xét nét con dâu. Những ngày về làm dâu chắc chắn không dễ dàng. Nhưng tôi cũng chẳng còn lựa chọn gì cho độ tuổi quá lứa lỡ thì này. Yêu đương càng nhiều, tôi càng có ít sự lựa chọn. Huống hồ, Quân là người đàn ông chân thành và dịu dàng nhất tôi từng gặp.

Cuối cùng đám cưới cũng xong, chúng tôi chính thức trở thành vợ chồng. Vào đêm tân hôn tôi âu lo không biết phải nói hay hành xử với Quân thế nào. Dù bị ép uống bia khá nhiều nhưng anh vẫn còn tỉnh táo, tôi không thể giở những trò dối gạt qua mắt anh được. Lúc chuẩn bị “nhập cuộc”, tôi đành lấy hết can đảm để nói hết sự thật. Tôi nói đã từng yêu nhiều người, đã lỡ quan hệ, liệu anh có để bụng hay không?

Đêm tân hôn, tôi thú nhận đã mất “cái ngàn vàng” chồng liền rút dao ra làm một việc khiến tôi sợ tái mặt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Quân chỉ im lặng nghe tôi nói, sau đó tôi giật mình khi thấy anh đi tìm một con dao trong ngăn tủ. Lúc tôi hoảng hồn không biết chồng định làm gì thì thấy anh cầm con dao đâm nhẹ vào tay, vài giọt máu được nhỏ trên drap trải giường trắng toát. Sau đó tôi nghe chồng mình nói:

“Anh biết mẹ anh cổ hủ, lại hay để ý xét nét người khác. Nhưng bây giờ đã là thời nào rồi,  em đừng lo, có anh đây, anh sẽ bảo vệ em”.

Nói rồi anh ôm tôi vào lòng, dùng tay xoa xoa tấm lưng của tôi như ủi an, động viên. Tôi thấy lòng ngọt ngào tới mức rơi nước mắt. Anh lau nước mắt cho tôi rồi nói:

“Thôi không khóc, giờ mình vui vẻ được chưa?”.

Chúng tôi có một đêm tân hôn ngọt ngào, nồng cháy. Những ngày sau đó anh cũng đều đối xử nhẹ nhàng, không hề hà khắc chuyện vợ không còn trinh trắng. Anh không nói gì nhiều, chỉ làm để chứng minh yêu tôi thật lòng, muốn trở thành chỗ dựa vững chắc cho tôi cả đời.

Đêm tân hôn, tôi thú nhận đã mất “cái ngàn vàng” chồng liền rút dao ra làm một việc khiến tôi sợ tái mặt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tôi chỉ cảm thấy mình may mắn khi ông trời đã cho tôi gặp Quân, sau rất nhiều đổ vỡ thì tôi cuối cùng cũng tìm được người đàn ông tử tế để nương tựa cả đời.

Chồng thì thầm vào tai một câu rồi chỉ vào chiếc còng trên bàn, đêm tân hôn ngọt ngào bỗng hóa ác mộng, vợ kinh hoàng chỉ muốn ly hôn ngay

Chồng thì thầm vào tai một câu rồi chỉ vào chiếc còng trên bàn, đêm tân hôn ngọt ngào bỗng hóa ác mộng, vợ kinh hoàng chỉ muốn ly hôn ngay

Xuân vẫn đang đắm mình trong hạnh phúc, nghĩ bản thân là người phụ nữ may mắn. Chỉ đến đêm tân hôn, cô mới bàng hoàng hiểu ra lý do vì sao chồng mình từng ly hôn.

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