Đang chuẩn bị đám cưới hào hứng, chồng tương lai bất ngờ nói lễ cưới sẽ có 2 cô dâu khiến tôi chết điếng

Tâm sự gia đình 14/09/2021 04:28

Tôi và Toàn yêu nhau 3 năm, tình cảm chắc chắn. Sau khi cả hai có công việc ổn định, được gia đình hai bên tác thành, chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới.

Bố mẹ của Toàn sang nhà tôi để bàn chuyện cưới xin. Sau khi chọn ngày thì bố mẹ hai bên quyết định được ngày tốt để tổ chức đám cưới. Tôi hào hứng với kế hoạch chụp ảnh cưới ở đâu, mặc váy cưới thế nào, chọn nhà hàng nào tổ chức tiệc. Bỗng nhiên, Toàn bất ngờ nói trong lễ cưới của hai đứa sẽ có hai cô dâu khiến tôi chết sững vì sốc. Tôi liền nghĩ ngay rằng chẳng lẽ chồng tương lai của mình muốn cưới hai vợ cùng một lúc?

Đang chuẩn bị đám cưới hào hứng, chồng tương lai bất ngờ nói lễ cưới sẽ có 2 cô dâu khiến tôi chết điếng - Ảnh 1
Tôi liền nghĩ ngay rằng chẳng lẽ chồng tương lai của mình muốn cưới hai vợ cùng một lúc? - Ảnh minh họa: Internet 

Nhưng Toàn giải thích rằng tiệc cưới lần này có hai cô dâu vì gia đình anh muốn tổ chức hôn lễ cho cả anh và anh trai trong cùng một ngày. Anh nói bố mẹ muốn làm thế để tiết kiệm tiền bạc, công sức làm hai lễ cưới gần kề nhau.

Toàn còn nói rằng mới gần đây thì bạn gái của anh trai báo có thai, phải nhanh chóng làm đám cưới. Mà tôi với Toàn cũng không thể hoãn cưới vì đã thống nhất thời gian với hai bên gia đình. Hai đám cưới cách nhau 1, 2 tháng thì rất mất công, vậy thì cứ tổ chức gọp chung sẽ đỡ tốn kém. Anh còn nói vui vẻ rằng thay vì ngày vui của một cặp, giờ cả hai cặp thì càng vui hơn, có gì đâu!

Đang chuẩn bị đám cưới hào hứng, chồng tương lai bất ngờ nói lễ cưới sẽ có 2 cô dâu khiến tôi chết điếng - Ảnh 2
 Anh còn nói vui vẻ rằng thay vì ngày vui của một cặp, giờ cả hai cặp thì càng vui hơn, có gì đâu! - Ảnh minh họa: Internet 

Tôi bần thần không thể tin vào những gì chồng tương lai đang nói. Trong đời con gái chỉ có một lần được tổ chức đám cưới đàng hoàng được tất cả mọi người chúc mừng. Vì sao tôi phải tổ chức cùng người khác? Trong lễ cưới của mình mà không thể là cô dâu duy nhất, xinh đẹp nhất thì còn gì là hạnh phúc nữa? Huống hồ, cách bố mẹ của Toàn tổ chức như thế chắc chắn sẽ làm thiên hạ chê cười. Bố mẹ tôi cũng sẽ không thể chấp nhận được.

Nhưng khi nghe tôi phản đối thì Toàn nói rằng tôi sống quá ích kỷ, sao không nghĩ cho anh và gia đình anh? Anh nói chị dâu tương lai của anh đã đồng ý, sao tôi phản đối? Anh ấy còn nói lễ cưới chỉ là hình thức, làm thế nào mà không được?

Đang chuẩn bị đám cưới hào hứng, chồng tương lai bất ngờ nói lễ cưới sẽ có 2 cô dâu khiến tôi chết điếng - Ảnh 3
Anh nói bố mẹ muốn làm thế để tiết kiệm tiền bạc, công sức làm hai lễ cưới gần kề nhau - Ảnh minh họa: Internet 

Cả hai cãi vã không nhường ai, cuối cùng Toàn nói nếu tôi không chịu tổ chức đám cưới cùng vợ chồng anh trai thì phải 2, 3 năm sau chúng tôi mới cưới nhau được. Tôi vừa thất vọng vừa hoang mang vô cùng.

Giờ tôi phải làm sao đây? Giờ tuổi tôi cũng không còn trẻ, nhưng tôi không cam lòng tổ chức đám cưới như thế.

Vừa về nhà, thấy vợ ngồi trên đùi người đàn ông lạ, tôi gượng gạo rời khỏi nhà không nói một lời

Vừa về nhà, thấy vợ ngồi trên đùi người đàn ông lạ, tôi gượng gạo rời khỏi nhà không nói một lời

Tôi thong thả đi vào mở cửa thì chết đứng ngay trước chuyện bất ngờ xảy ra trong phòng khách. Một cảnh tượng trước mắt khiến tôi ngỡ ngàng.

Xem thêm
Từ khóa:   chuyện cưới xin chồng tương lai chuyện đám cưới

TIN MỚI NHẤT

Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Tâm sự Eva 54 phút trước
Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Tâm sự gia đình 1 giờ 54 phút trước
Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Tâm sự Eva 2 giờ 54 phút trước
Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Tâm sự gia đình 3 giờ 54 phút trước
Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Tâm sự 4 giờ 54 phút trước
Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Ngoại tình 5 giờ 24 phút trước
Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Tâm sự 5 giờ 54 phút trước
Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Tâm sự 6 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chìa chiết chuyện con cái và câu đáp trả bất ngờ của người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chìa chiết chuyện con cái và câu đáp trả bất ngờ của người chồng