Đàn ông khi yêu thật lòng thông thường sẽ có nhu cầu cao hay thấp?

Thực tế cho thấy, phái mạnh thường có ham muốn mãnh liệt trong “chuyện ấy”. Đặc biệt, ở độ tuổi 18, con trai bắt đầu thích đụng chạm cơ thể và khám phá những bí mật trên cơ thể bạn gái. Khi bắt đầu hoàn thiện thể lực sung mãn ở tuổi 20-30, nhu cầu ấy lại càng tăng cao tột đỉnh. Nhưng từ 30 tuổi trở đi, họ không còn sung sức nhiều nữa và bắt đầu dành nhiều quan tâm đến suy nghĩ của bạn tình. Sau 60 tuổi, họ ít có suy nghĩ về chuyện sinh lý hơn.

Khi yêu nhau nhu cầu sinh lý của đàn ông hay phụ nữ sẽ cao hơn?

Nhưng tại sao con trai thích quan hệ ? Điều này xảy ra bởi sự kích thích hormone trong cơ thể cao cũng như sự hoạt động của tuyến sinh dục nam và các tuyến nội tiết.

Nhu cầu sinh lý của con trai thường cao hơn con gái. Bởi hàm lượng hormone quyết định ham muốn tình dục (testosterone) của phái mạnh nhiều hơn. Ngoài ra, họ là người nắm quyền chủ động trong chuyện ấy và ít chịu áp lực từ định kiến xã hội.

Bên cạnh đó, nghiên cứu cho thấy tỉ lệ nam giới xem phim 18+ nhiều hơn nữ giới. Điều này khiến các chàng dễ bị kích thích và thường xuyên nghĩ đến việc giao hợp. Và họ thường có xu hướng xem tình dục như một điều cấp thiết, còn phái yếu lại tính toán một cách kĩ lưỡng.

Để nhận biết những dấu hiệu của người đàn ông đang ham muốn được quan hệ, bạn chỉ cần tinh ý chú ý những đặc điểm sau:

Ánh nhìn say đắm với ánh mắt nóng bỏng

Ánh mắt là điều phản ánh rất rõ những gì mà một người đang suy nghĩ trong đầu. Đây là dấu hiệu rất khó để che giấu khi người đàn ông đang có sự ham muốn được quan hệ. Anh ta sẽ nhìn người mình yêu không rời và thường tập trung vào những vị trí nhạy cảm như đôi môi, vòng 1, vòng 3 với ánh nhìn đầy khao khát. Đây cũng là tín hiệu đầu tiên khi ở bên cạnh bạn gái mình.

Ánh mắt nhìn say đắm và nóng bỏng. Ảnh minh họa: Internet

Liếm môi thường xuyên

Nguyên nhân của dấu hiệu này là khi cơ thể đang gia tăng ham muốn và trở nên hưng phấn sẽ làm cho đôi môi của chàng trai bị khô. Do đó, đàn ông thường xuyên liếm môi khi xuất hiện những ham muốn.

Xóa bỏ mọi khoảng cách với bạn

Khi ham muốn ngày một gia tăng, chàng sẽ chủ động tìm cơ hội để làm giảm đi khoảng cách giữa hai người để hai cơ thể được gần nhau hơn. Ví dụ như những hành động vô tình chạm nhau hoặc ghé tai lại gần hơn khi trò chuyện. Ngoài ra, một số biểu hiện khác có thể kèm theo gồm vuốt tóc, nắm tay, sờ đùi hoặc choàng tay qua eo ôm từ phía sau. Thậm chí mạnh dạn hơn sẽ trao một nụ hôn say đắm và sờ soạng lên người bạn.

Hơi thở trở nên gấp gáp hơn

Khi đàn ông bắt đầu có ham muốn và thực hiện những cử chỉ động chạm hoặc tiếp xúc với cơ thể bạn, hơi thở của họ sẽ nhanh hơn và nhiệt độ cơ thể cũng tăng lên một chút. Nguyên nhân do khi nhu cầu tăng cao, lượng máu đổ về trong cơ thể nhiều hơn và kích thích tim đập nhanh, hô hấp tăng. Mặc khác, não còn kích thích sản sinh testosterone làm cho cơ thể tăng từ 0.5 đến 1 độ và làn da trở nên ửng đỏ hơn khi đó.

Hơi thở trở nên gấp gáp hơn bình thường. Ảnh minh họa: Internet

Nói những lời có cánh

Khi ham muốn trỗi dậy, đấng mày râu sẽ không ngại nói với các cô gái những lời hư hỏng đầy kích thích đối phương như “anh muốn em”, “ba vòng của em thật quyến rũ”,...

Cố gắng chiều chuộng bạn hơn

Đàn ông có ham muốn khi yêu sẽ ra sức thể hiện thông qua những hành động ga lăng, chiều chuộng của chàng. Cụ thể như việc chiều chuộng bạn hơn bình thường như đút ăn, mua sắm và đưa bạn về nhà,... Đây được coi là những tín hiệu rằng chàng đang cố gắng để “dụ dỗ” bạn bước vào một cuộc ân ái.

Cậu nhỏ của chàng trở nên nhạy cảm

Khi ôm bạn gái và thực hiện những hành động âu yếm với nhau, bạn sẽ tinh ý nhận ra rằng “cậu bé” của chàng đang trở nên nhạy cảm và sẵn sàng cho một cuộc yêu cuồng nhiệt.

Trên thực tế chuyện sinh lý của nam giới sẽ dựa vào độ tuổi vì thể cảm giác quan hệ sung mãn nhất cũng chỉ có thể kéo dài trong thời gian nói trên. Vậy thế nên điều đó cũng không hẳn là chàng không yêu bạn nhiều như bạn mong muốn, hãy thường xuyên bồi bổ cho người ấy những món ăn tăng cường sinh lý để hai bạn luôn có thể hâm nóng tình cảm mọi lúc mọi nơi nhé!