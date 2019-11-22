Cuối cùng, đàn ông ngoại tình sẽ nói 'anh yêu em nhưng còn trách nhiệm với vợ con'

Tâm sự gia đình 22/11/2019 14:11

Người thứ ba luôn ảo tưởng về tình yêu mà gã đàn ông ngoại tình dành cho mình. Thế nhưng, đến cuối cùng, người mà anh ta chọn không bao giờ là nhân tình.

Phụ nữ sẽ không bao giờ biết làm người thứ ba sai lầm như thế nào cho đến khi đàn ông quay lưng, trở mặt. Phụ nữ khi yêu, thường khoác lên tình yêu ấy một màu hồng, cho dù đó là thứ tình yêu sai trái và ích kỷ. Người đàn ông mình yêu luôn tốt, luôn thật lòng với mình. Bất chấp chuyện đàn ông đã có vợ, bất chấp mối tình này sai trái, người thứ ba vẫn ôm mộng một cuộc sống hạnh phúc về sau.

dan ong ngoai tinh 1
Người thứ ba luôn ảo tưởng về tình yêu mà gã đàn ông ngoại tình dành cho mình - Ảnh minh họa: Internet

Chị gái tôi thường hay tâm sự và khoe với tôi về người yêu của chị. Rằng anh ấy thương yêu và chiều chuộng chị nhiều như thế nào. Thỉnh thoảng, đi chơi về, chị kéo tôi vào phòng để khoe những món quà người yêu tặng. Khi thì lọ nước hoa đắt tiền, khi thì chiếc nhẫn sang trọng. Thấy chị mình vui vẻ, hạnh phúc tôi cũng ngỡ chị đã tìm được một người đàn ông tốt. Nhưng khi tôi hỏi, tại sao chị không dắt người yêu về ra mắt gia đình thì chị đột nhiên im lặng. Một lúc sau chị mới nói nhỏ: “Chị phải đợi một thời gian nữa. Đợi anh ấy ly hôn!”.

Tôi hết sức sửng sốt khi biết rằng chị mình yêu một người đàn ông đã có gia đình. Không ngờ chị tôi làm người thứ ba, chen chân vào một gia đình khác. Tôi lựa lời khuyên chị, bảo hãy chấm dứt ngay tình yêu này đi trước khi mọi chuyện đi quá xa. Ba má mà biết chị yêu đàn ông có vợ thì sẽ khổ tâm như thế nào. Nhưng chị nhìn tôi, nói cứng rắn: “Yêu đàn ông có vợ thì sao? Chị không phá hoại hạnh phúc của ai hết. Gia đình anh ấy không hạnh phúc, anh ấy không hề yêu vợ. Họ đã gửi đơn ra tòa và sớm muộn gì thường đường ai nấy đi. Chị sống cho tình yêu của mình có gì là sai chứ?”.

dan ong ngoai tinh 2
Bất chấp tất cả, chị yêu si mê một người đã có vợ - Ảnh minh họa: Internet

Tôi không biết khuyên chị mình thế nào, hỏi ý kiến ba má thì càng không thể. Tôi tự hỏi: Tại sao chị mình lại yêu đương mù quáng, bất chấp mọi lí lẽ đến như thế? Chị luôn nói rằng người đàn ông đó tốt, yêu thương chị thật lòng. Nhưng tôi tự hỏi, một người đàn ông ngoại tình phản bội vợ con, quay lưng lại với gia đình thì tốt ở chỗ nào? Tôi luôn có một dự cảm không mấy tốt đẹp về mối tình này. Tôi sợ chị mình khổ nên cứ lựa lời khuyên nhủ. Nhưng chị tôi cứ yêu si mê mà bất chấp lao vào như con thiêu thân.

Và đúng như tôi nghĩ, một bữa đi hẹn hò về tôi thấy mắt chị đỏ hoe. Chị nằm khóc tức tưởi. Tôi gặng hỏi mãi chị mới nói rằng chị và anh ta đã chia tay nhau. Anh ta bảo rằng yêu chị thật lòng, mong muốn sống hạnh phúc với chị nhưng anh còn trách nhiệm của một người cha. Anh không thể bỏ các con của mình. Nói xong, anh đi về, bỏ mặc chị ngơ ngác và đau khổ.

dan ong ngoai tinh 3
Sau khi đạt được mục đích, đàn ông quay lưng, rũ bỏ nhân tình - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông ngoại tình muôn đời là thế! Như con sói ma mãnh và sành đời, anh ta nói những lời hay ho, mật ngọt, dụ dỗ những người con gái ngây thơ. Nhưng rồi, sau khi đạt được mục đích, anh ta quay lưng, rũ bỏ người đàn bà như một chiếc áo cũ. Anh yêu em nhưng anh còn trách nhiệm với vợ con – đàn ông ngoại tình muôn đời chỉ có một câu nói đó mà thôi!

Gửi cha ngoại tình: Hãy ly hôn và rời xa mẹ!

Gửi cha ngoại tình: Hãy ly hôn và rời xa mẹ!

Ba ngoại tình và thậm chí đã có con với người phụ nữ đó. Con cũng là con ba, nhưng đau lòng thay, con chưa bao giờ có được cái hạnh phúc giản dị như ba đã làm với đứa trẻ kia…

Xem thêm
Từ khóa:   người thứ ba yêu đàn ông có vợ đàn ông phản bội

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 12 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 1 giờ 12 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 2 giờ 12 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 4 giờ 23 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 43 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại