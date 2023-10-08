Con dâu à, đến khi con làm phụ huynh, con sẽ hiểu nỗi khổ của chúng tôi. Mẹ không sinh ra con nhưng mẹ cũng không nợ nần gì con

Năm ngoái, con trai tôi bắt đầu có tình cảm với một cô gái rất xinh đẹp. Khi gặp mặt, cô ấy chào hỏi tôi rất ngọt để lấy lòng, tôi nghe thấy vậy cũng quay lại cười với cô ấy. Mỗi lần đến nhà chơi tôi đều làm những món ăn ngon phục vụ, hai đứa chỉ cần ngồi trên sô pha xem tivi. Tôi không nhờ làm bất cứ chuyện gì.

Tôi và ông nhà tôi kết hôn được hơn 30 năm, cả hai đều làm việc tại cơ quan nhà nước. Mấy năm trước tôi nghỉ hưu ở nhà nấu ăn và khiêu vũ. Cuộc sống trôi qua rất nhàn hạ.

Sau đó không lâu, con trai về nhà tâm sự con dâu không biết nấu ăn, ngày nào cũng gọi đồ ăn ngoài đến phát chán rồi. Con trai muốn tôi qua nhà ở cùng nấu ăn cho nó. Lúc đó tôi không hề muốn đến vì biết rằng hai đứa mới cưới nhau cần không gian riêng, mình đến đó khác nào làm phiền cuộc sống của hai đứa. Nhưng chồng tôi nói con trai cần mình giúp, làm cha mẹ sao nỡ từ chối chứ?

Đến lúc tình cảm chín muồi, con trai nói chuyện muốn cưới cô gái ấy nhưng nhà gái muốn nhận một khoản tiền sính lễ khá lớn. Tôi và chồng cũng trích tiền tiết kiệm lo làm đám cưới cho con. Bên cạnh đó chúng tôi còn mua cho hai đứa một căn hộ ở ngoại thành xem như quà tân hôn. Như vậy cũng xem như tổ chức được một đám cưới hoành tránh cho con trai rồi.

Đến nhà con trai, mới bước vào nhà đã gửi thấy mùi khói thuốc nồng nặc, quần, áo, váy… đều vứt trên sô pha, trên sàn nhà phủ một lớp bụi dày đặc. Tôi bận rộn thu dọn, lau chùi nhà cửa và làm một bàn đầy thức ăn.

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Tôi nghĩ rằng từ từ mình sẽ dạy con dâu nấu ăn và làm việc nhà nhưng tiếc thay lần nào con dâu cũng nói là bận công việc nên không học được. Vậy là một mình tôi nấu cơm, rửa chén, lau sàn nhà, giặt quần áo… thực ra khá mệt mỏi. Nhưng điều làm tôi tức giận nhất đó chính là đến nội y con dâu cũng vứt cho tôi giặt. Tôi bỗng dưng trở thành người giúp việc không công cho con dâu.

Cả hai đứa không thèm quan tâm đến bất kỳ chuyện gì. Hôm đó tôi bị cảm, con dâu vô cùng bất mãn khi thấy tôi không nấu cơm, còn trách móc tôi như vậy sẽ khiến nó bị đói bụng. Tôi đau đầu, mệt mỏi nên nói con dâu vài câu rằng nó không lễ phép và không được giáo dục. Kết quả là nó quay ra cãi tay đôi với tôi. “Mẹ chồng nhà người khác đều phải phục vụ như vậy cả, chỉ là bị cảm thôi mà có gì to tát đâu, chưa từng thấy ai chết vì bị cảm hết”. Tôi không chịu đựng được đành nói: “Con dâu à, có một ngày con sẽ làm phụ huynh, đến lúc đó con sẽ hiểu nỗi khổ của chúng tôi. Mặc dù mẹ không sinh ra và nuôi nấng con nhưng mẹ cũng không nợ nần gì con mà”.

Đến ngày thứ hai, tôi thu dọn đồ đạc về nhà. Con cái đã lớn, đôi cánh cũng cứng cáp, tôi nên để chúng học cách sống tự lập. Một người già về hưu như tôi nên về nhà dưỡng già thôi. Vì vậy tôi khuyên những người bạn, khi con cái kết hôn rồi thì đừng bao giờ sống chung với chúng nó. Con cái sẽ không hiểu được những nỗi khổ mà người già phải chịu đựng đâu.