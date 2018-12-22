Có nên ly hôn khi chồng yếu sinh lý, không muốn gần gũi vợ?

Tâm sự gia đình 22/12/2018 05:30

Trong đời sống hôn nhân, hạnh phúc về mặt tình dục khá quan trọng. Nhiều cặp vợ chồng tan vỡ chỉ vì vợ chê chồng yếu sinh lý.

Loan lấy chồng đã hơn 1 năm nay. Tuy nhiên, so với những cô dâu mới khác, Loan có vẻ không được hạnh phúc. Lí do là cô đang ở trong hoàn cảnh chồng không thể đáp ứng, thỏa mãn cho mình về mặt tình dục. 

Chồng Loan - Đạt là một người khá thành công trong sự nghiệp. Anh là một giám đốc trẻ đầy tài năng và triển vọng ở tuổi 35. Có nhà, có xe đầy đủ. Hơn nữa, anh lại là một người đàn ông khá lịch lãm, ga lăng và thoải mái.

Bất kì ai nhìn vào cũng nghĩ rằng anh là một người đàn ông hoàn hảo. Chính vì thế khi mà Loan lên xe hoa bước vào nhà anh, ai cũng xuýt xoa khen cô hạnh phúc, may mắn vì cưới được người chồng tốt như vậy. Loan cũng nghĩ mình tốt số khi lấy được anh.

Loan nghĩ mình hạnh phúc vì lấy được người chồng tốt
Loan nghĩ mình hạnh phúc vì lấy được người chồng tốt - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi cưới, cuộc sống của Loan không có nhiều điều bất mãn. Đạt luôn luôn đối xử tận tình với Loan. Vợ thích gì là anh mua tặng, luôn luôn chiều theo ý của vợ một cách đúng mực. Những dịp lễ này nọ anh đều mang đến cho Loan những niềm vui bất ngờ. Có thể nói, cuộc sống của Loan với người chồng tốt như Đạt là vô cùng tươi đẹp.

Thế nhưng, người ta lại không thấy Loan vui vẻ nhiều như những gì đáng lẽ ra phải thế. Cô luôn có những lúc tỏ ra chán nản, than phiền về hôn nhân tẻ nhạt. Và điều tẻ nhạt ở đây, chính là do Đạt yếu sinh lí.

Lấy nhau hơn 1 năm, là vợ chồng trẻ mà việc quan hệ của vợ chồng Loan nhạt hơn nước ốc ao bèo. Đạt hầu như không làm được gì nhiều trong mỗi "cuộc yêu" của hai vợ chồng. Nhiều lúc đang trong cao trào mà Đạt lại “gãy cánh” khiến Loan rơi vào tình trạng dở khóc dở cười.

Buồn vì chồng yếu sinh l
Loan buồn vì chồng yếu sinh lý - Ảnh minh họa: Internet

Loan biết việc vợ chê chồng yếu sinh lý sẽ khiến cho chồng tổn thương. Thế nhưng thật sự là Đạt quá yếu. Cô không phải là người có nhu cầu cao trong khía cạnh này, thế nhưng cũng không thể thỏa mãn được với hiệu quả làm việc của Đạt trong chuyện chăn gối.

Loan đã cố gắng cải thiện tình trạng của chồng bằng việc đi tìm những phương pháp chữa yếu sinh lí cho Đạt. Thế nhưng Đạt có vẻ không hài lòng về điều đó. Anh càng trốn tránh nhiều hơn. Mỗi lần Loan chủ động là anh lại kêu mệt, hay tìm cớ trốn tránh.

Lúc thì là uống rượu say khướt, lúc thì đi công việc về mệt, lúc là ngày này ngày nọ nên kiêng. Thậm chí để không phải quan hệ với vợ, anh còn mua cả đống thuốc linh tinh gì về uống rồi bảo là trong thời gian uống thuốc người ta dặn không được gần gũi vợ.

Có nên ly hôn khi vợ chê chồng yếu sinh lý
Có nên ly hôn khi vợ chê chồng yếu sinh lý - Ảnh minh họa: Internet

Loan rất buồn tủi vì điều đó. Một cô gái trẻ, lấy chồng chỉ mới hơn năm mà cô đã phải sống như ni cô, góa bụa như này sao? Loan yêu Đạt và biết Đạt là một người đàn ông đáng để dựa dẫm. Không chỉ về kinh tế mà còn về nhiều mặt khác. Anh biết suy nghĩ, biết lo toan, biết tính toán. Làm vợ anh sẽ không phải lo lắng bất cứ một điều gì.

Thế nhưng Loan lại không biết mình có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này không? Khi mà vấn đề sinh lý của chồng có vấn đề thì hôn nhân khó mà viên mãn. Loan còn trẻ, cô không muốn cuộc sống của mình suốt ngày buồn tủi vì vấn đề nhạy cảm này, nhưng cô cũng không muốn bỏ lỡ một người tốt như Đạt. Cô có tham lam quá hay không? Cô phải làm sao mới tốt đây?

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