Chiều hôm ấy, sau khi đón bé con học ở trường mầm non trở về nhà. Tôi có dự định là ghé về nhà lấy túi trái cây mang sang nhà ngoại. Dựng xe trước cửa nhà sau khi đã khóa cổ xe cẩn thận, bỏ bé con xuống đất đứng và đưa cho nó một hộp sữa tự uống. Tôi mở cửa tranh thủ chạy vào nhà lấy túi trái cây. Dặn bé con là nhớ trông xe cho mẹ nhé. Một phút sau quay ra thì hỡi ơi! Bé con nhà tôi vẫn đứng ngay chổ cũ trước cửa, tay vẫn cầm hộp sữa đang hút còn chiếc xe máy của tôi thì không cánh mà bay. Hoảng hốt, tôi la lên: Xe máy của mẹ đâu rồi ?

Bé con nói: Con không biết, chú đó đến dắt xe máy của mẹ, con bảo: xe máy của mẹ cháu đấy. Chú đó nhìn con cười và bảo: Chú mượn một chút thôi rồi trả xe máy lại liền.

Tôi tức tốc điện thoại ngay cho chồng đang trên đường về nhà. Tôi nói chồng nhìn xem trên đường thấy có kẻ trộm nào đang đi xe máy của tôi không. Thật may mắn chồng tôi đã nhìn thấy kẻ trộm đang chạy xe rất nhanh, ngược chiều với mình nên quay xe lại đuổi theo. Chồng tôi mải lo đuổi theo tên trộm nên không để ý có một chiếc xe máy khác cũng đang đuổi theo xe máy của chồng tôi. Khi chồng tôi sắp đuổi kịp tên trộm thì một chiếc xe máy ở phía sau do một gã thanh niên cầm lái, cố tình vượt lên áp sát xe máy của chồng tôi vào lề đường. Nhưng thật không may xe máy của chồng tôi vướng vào chiếc xe máy đó nên cả hai chiếc xe đều ngã lăn kềnh giữa đường.

Một đội cảnh sát giao thông làm việc gần đó đến giải quyết và mời chúng tôi về đồn. Tại đồn công an, gã thanh niên sau một hồi hàm hồ bắt đền chồng tôi bồi thường vì xảy ra va chạm xe. Bằng các nghiệp vụ cần thiết của các anh cảnh sát điều tra. Cuối cùng gã thanh niên đó đành phải chào thua và khai nhận đã cùng đồng bọn là gã thanh niên kia trộm xe. Lợi dụng sơ hở của con mồi, một tên tận dụng thời cơ bẻ khóa trộm xe, gã còn lại thì cảnh giới và tìm cách ngăn chặn truy đuổi nếu bị con mồi phát hiện. Dựa theo lời khai của gã thanh niên, ngay trong đêm hôm đó, tông tích gã thanh niên còn lại cũng đã được truy tra và bị bắt tại nhà trọ cùng với chiếc xe máy tang chứng.

Vậy là chiếc xe đã được trở về với chủ, nghĩ lại thật buồn cười, khi tôi chạy xe máy về đến nhà gặp ngay bé con nhà tôi đứng ở cửa, bé hỏi: Chú đó trả xe máy lại cho mẹ rồi đấy à? Chú đó đã bảo mượn một chút thôi mà mẹ cứ làm ầm lên…

Thu Hiền