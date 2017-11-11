Chồng và bồ hôn say đắm trên ô tô, vợ không đánh ghen mà chỉ gõ cửa xe rồi đưa vật này khiến cả hai rối rít xin tha

Tâm sự gia đình 11/11/2017 15:35

Thấy cô bồ với chồng đang hú hí trên ô tô nhưng cô vợ không thèm nói gì mà chỉ đưa thứ này khiến cả hai sợ mất mật.

Chẳng có ai muốn gia đình mình tan nát chỉ vì có người phụ nữ khác xen vào. Chuyện ngoại tình có lẽ đã không phải là mới. Có quá nhiều người ngoại tình khiến cho chị thầm hi vọng rằng gia đình mình sẽ không đổ vỡ vậy mà vẫn tan tành mây khói sau bao nhiêu năm cố gắng chỉ vì một trong hai người phản bội.

Chị chẳng muốn tin chuyện chồng mình ngoại tình. Một người phụ nữ đầy quyền lực như chị thì sợ gì chứ. Nhưng chị cũng đau lòng vô cùng khi biết chồng ngoại tình. Biết chuyện anh ngoại tình đã từ trước. Chỉ là chị không thể ngờ được rằng anh lại thoải mái công khai chuyện mình ngoại tình đến vậy.

Anh cùng cô bồ đang hôn hít nhau say đắm trên ô tô mà không hề hay biết vợ mình đang đứng ngoài và chứng kiến toàn bộ mọi việc xảy ra. Chứng kiến cảnh đó nhưng chị lại chẳng thèm đánh ghen. Chị nhìn hai con người phản bội đó bằng ánh mắt vô cùng kinh bỉ rồi đưa gõ cửa trong khi anh hoảng hốt:

Chồng và bồ hôn say đắm trên ô tô, vợ không đánh ghen mà chỉ gõ cửa xe rồi đưa vật này khiến cả hai rối rít xin tha - Ảnh 1
Anh cùng cô bồ đang hôn hít nhau say đắm trên ô tô mà không hề hay biết vợ mình đang đứng ngoài và chứng kiến toàn bộ mọi việc xảy ra - Ảnh: Internet

- Em à, em ở đây khi nào vậy? – chị cười khẩy:

- Em ở đây từ khi hai người bắt đầu rồi. Em đưa cho anh hộp này có làm gì thì nhớ mà dùng đừng có lây bệnh khổ thân cả hai.

- Em ơi, không phải đâu.

- Thôi hai người cứ vui vẻ đi nhé, ngày mai đến công ty nhận quyết định sa thải từ tôi.

- Chị ơi, em xin chị đừng làm thế. Chị mà đuổi việc em sống làm sao?

- Vậy cô cướp chồng người thì cô cũng phải biết lường trước đến ngày này chứ nhỉ?

- Chị ơi tha cho em đi chị ơi, em xin chị. Cùng là phụ nữ xin hãy bỏ qua cho em.

- Tôi hỏi cô, thế cùng là phụ nữ sao cô không yêu thương tôi, không nghĩ cho tôi mà còn đi giành giật lấy người đàn ông này về làm của chung làm gì? Giờ tôi nhường lại anh ta cho cô rồi đấy, tùy ý mà sử dụng.

- Em ơi, anh xin em. Anh sai rồi cho anh cơ hội sửa sai chứ giờ em làm thế này anh thật sự không biết phải làm thế nào?

- Anh tự lo cho mình đi, tôi bận rồi.

Chị bỏ đi để hai kẻ phản bội khóc ròng. Cũng đúng thôi, chị thật sự xứng đáng mà chẳng nhẽ chị lại còn phải bỏ qua và tha thứ sao?

Chồng và bồ hôn say đắm trên ô tô, vợ không đánh ghen mà chỉ gõ cửa xe rồi đưa vật này khiến cả hai rối rít xin tha - Ảnh 2
Chị bỏ đi để hai kẻ phản bội khóc ròng - Ảnh: Internet

Có lẽ con người ta chẳng mấy ai đủ cao thượng đến vậy. Trước kia chị cũng từng nghĩ đến việc mình sẽ bỏ qua cho anh rồi yêu thương anh mặn nồng. Nhưng thật không thể nào tin được rằng anh lại nhanh quên những gì đã cùng chị gắn bó.

Là con gái của chủ tịch chị thừa quyền đuổi anh. Anh đã quên cả việc rằng chính chị là người đã cho anh cơ hội hôm nay. Vậy mà anh đã không biết trân trọng thì chỉ còn cách bỏ đi mà thôi. Người đàn ông như anh không xứng đáng nhận được sự tha thứ. Còn cô bồ của anh cũng vậy, bài học xứng đáng dành cho cô ta để cô ta không bao giờ còn dám đi cặp kè với người đàn ông đã có gia đình nữa. Một công việc mới hi vọng cô ta sẽ hiểu biết hơn và nhận ra lỗi lầm của mình.

Bất cứ một việc gì khi phạm phải sai lầm đều có giá của nó. Cũng vì vậy nên việc phải trả giá của cô bồ và anh chồng phản bội sẽ là bài học cho tất cả những người đàn ông đã và đang ngoại tình, những cô gái có ý định trở thành người thứ 3 phá vỡ hạnh phúc của gia đình người khác.

Đàn bà từng ly hôn đôi lần vấn vương, mấy bận mong nổi yên bề…

Đàn bà từng ly hôn đôi lần vấn vương, mấy bận mong nổi yên bề…

Yêu đương vị kỉ ở đời thì ai nói cũng được, chứ mấy người đủ can đảm mà gánh cả quá khứ và tương lai của một người đàn bà từng ly hôn. Đàn bà từng ly hôn đôi lần vấn vương, mấy bận mong nổi yên bề, chị rồi cũng quen.

Xem thêm
Từ khóa:   vợ cao tay vợ cao tay trị bồ của chồng chồng và nhân tình

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 1 giờ 49 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 2 giờ 34 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 3 giờ 0 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới