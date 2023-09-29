Chồng nghĩ vợ ngu khi nhân tình có thai còn đưa về chăm sóc, 9 tháng 10 ngày sau thì tá hỏa khi nhìn mặt đứa con trai cô bồ mới sinh

Cứ tưởng làm đủ mọi cách như vậy thì sẽ giữ được chồng, nào ngờ ngày hôm đó bế con đi dạo thì Liên chết đứng khi phát hiện ra chồng ríu rít ôm bồ vào nhà nghỉ. Khỏi phải nói lúc đó Liên điếng người như thế nào, cô muốn lao đến túm cổ lấy chồng và bồ đánh cho hả giận. Thế nhưng nhìn con thì Liên lại lấy hết bình tĩnh quay về nhà vì không muốn làm to chuyện để mọi người chê cười.

Từ ngày sinh xong đứa con đầu lòng thì Liên thấy mình xập xệ trông thấy, mỗi lần nhìn vào gương là Liên đều chán ngán vì chính cô còn không chấp nhận được huống gì là chồng. Sợ rơi vào hoàn cảnh bị chồng cắm sừng như mấy chị em bỉm sữa khác nên Liên chăm chỉ tự tập yoga ngay tại nhà, thậm chí sinh xong bận bịu con cái lắm lúc không có hứng thú trong chuyện 'chăn gối" thì cô cũng nhắm mắt mà chiều chồng cho xong chuyện.

- Anh vẫn còn mặt dày xin tôi tha thứ sao? Rốt cuộc anh có còn là người nữa không hả? Tôi vừa mới sinh con cho anh cơ mà...sao anh dám....

Tối hôm đó 10 giờ Tuấn mới về đến nhà, anh giả bộ kêu mệt vì có cuộc họp, nhưng lúc đó Liên ném luôn cho chồng mình tấm ảnh lúc nãy cô chụp được chồng đi nhà nghỉ. Biết không thể giấu được nữa nên Tuấn quỳ xuống xin vợ tha thứ...

- Em đừng nóng, anh xin lỗi...Là anh lỡ dại...anh chỉ mới cặp với cô ta thôi. Anh sẽ chấm dứt tất cả...xin em...

- Làm sao tôi có thể tin lời anh nói chứ? Làm sao tôi chắc anh sẽ không "ngựa quen đường cũ".

- Anh thề...ngày mai mọi thứ sẽ chấm dứt. Xin em đừng ly hôn.

Nể tình lần đầu chồng phạm tội nên Liên gật đầu tha thứ với điều kiện nếu phát hiện ra chồng còn léng phéng thì sẽ chơi tới cùng. Cứ tưởng mọi chuyện thế xong, vậy nhưng mới cắt đứt được với bồ 1 tuần thì hôm đó Tuấn về nhà quỳ xuống mếu máo.

- Vợ ơi, anh đã chấm dứt với cô bồ như đã hứa....Nhưng mà anh lỡ làm cô ta có bầu rồi. Hôm đó anh say quá nên...

- Bồ anh có bầu ư? Anh nói mới cặp với cô ta mà đã để lại hậu quả cơ à?

- Anh cũng không biết tại sao nữa? Em cứu anh đi.

Lúc đó Liên sôi máu vì tức, thế nhưng bỗng cô có một ý nghĩa thoáng qua trong đầu nên Liên mỉm cười tỉnh bơ.

- Được rồi, em tin anh. Bồ anh có bầu chứ gì? Nói cô ta đừng phá...

- Không phá thì để làm gì hả vợ?

- Thì đẻ ra rồi nuôi. Anh đón cô ta về đây đi, em chăm sóc.

- Em nói thật không?

- Tất nhiên, có bao giờ em đùa với anh chứ? Cứ đón cô ta về đây em chăm một thể.

Nghe vợ nói mà Huy hí hửng tưởng thật nên làm luôn, khỏi phải nói lúc đó cô bồ của Tuấn cười hả hê như nào.

- Thật á? Chính miệng vợ anh nói muốn em về sống cùng trong nhà ư? Vợ anh bị điên rồi sao?

- Mặc kệ cô ta đi. Em cứ tận hưởng được chiều chuộng đi, con vợ anh sẽ làm ô sin cho em không phải sướng à.

Thế là Tuấn hí hửng rước bồ về, những ngày bầu bí thì cô bồ làm nhục Liên rất nhiều, thế nhưng Liên mặc kệ cứ để chồng và bồ nghĩ mình là đứa ngu. Thậm chí có đêm Liên thấy chồng lén xuống phòng cô bồ ôm cô ta ngủ cô vẫn để yên mà không làm gì cả.

Cứ vậy 9 tháng bồ mang bầu cũng trôi qua, đến khi thấy Tuấn bế đứa bé trai bồ sinh ra hí hửng lắm. Còn cô bồ nói luôn.

Ảnh minh họa: Internet

- Mấy tháng qua cũng nhờ có chị chăm em mà em mới sinh được con trai cho anh Tuấn. Giờ chị có thể kéo va ly đi rồi đấy, chị là vợ nhưng chỉ sinh được con gái thì tất nhiên là thua em rồi.

- Vậy sao? Cô nói vậy có lẽ hơi sớm đấy. Kịch hay giờ mới bắt đầu mà.

- Chị nói như vậy là sao?

- Cô còn giả vờ nữa hả? Đúng là cô sinh con trai....nhưng đứa bé đâu phải của chồng tôi. Tôi đã điều tra về cô rồi, ngoài chồng tôi cô còn cặp kè với mấy gã nữa. Và đứa bé cô sinh ra là con của một lão giám đốc 70 tuổi. Biết cô cãi nên tôi đã làm xét nghiệm rồi đây này.

Nghe vợ nói câu đó mà Tuấn điếng người không tài nào dám tin, anh quỳ xuống xin vợ tha thứ vì đã quá ngu khi tin bồ. Vậy nhưng Liên chỉ ném cho chồng đơn ly hôn rồi mỉm cười.

- Anh nghĩ tôi tha thứ cho anh sao? Chẳng qua vì muốn anh tức mà chết nên 9 tháng qua tôi giả ngu đấy. Chúc mừng anh nhé...khi đổ vỏ thành công cho cô bồ anh.

Liên bước đi còn Tuấn thì quay ra đánh bồ không thương tiếc vì cho rằng cô ta làm hại gia đình anh. Kết quả là cả bồ lẫn chồng quay ra cắn xé lẫn nhau còn Liên hí hửng vô cùng.