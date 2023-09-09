Chồng có thói quen uống 1 cốc sữa không đường trước khi đi ngủ, vợ vô tình uống nhầm thì tá hỏa khi phát hiện ra bí mật động trời của chồng

Tâm sự gia đình 09/09/2023 21:01

Cô sợ hỏi thì chồng lại cằn nhằn cô đa nghi, thế là Hiền tự tìm hiểu. Một lần cô kiểm tra ví rồi túi áo quần của chồng xem có gì khả nghi không thì phát hiện ra tờ giấy khám kết luận chồng bị lây nhiễm đường tình dục.

Vợ chồng Huy và Hiền cưới nhau đã được hơn 2 năm nay, bởi vì năm xưa kết hôn là nhờ bố mẹ hai bên mai mối nên cũng vì vậy mà tình cảm không mấy lãng mạn và ngọt ngào như nhiều cặp vợ chồng khác.

Bạn bè Hiền thì bảo cô kết hôn mà không yêu sâu đậm thì sau này sẽ khổ, lúc đó Hiền chỉ thở dài: 

''Đến tuổi thì lấy thôi, lấy cho bố mẹ vui lòng chứ tao cũng không mặn mà, tha thiết gì mấy''.

Mặc dù vậy thì vợ chồng Hiền vẫn luôn giữ được thái độ tốt với nhau, cả hai luôn tôn trọng khoảng trời riêng của nhau. Ngay cả khi những thói quen rồi sở thích của chồng hay vợ đều được cả hai tôn trọng, trừ khi nó quá vô lý thì cả hai mới ngồi lại để nói chuyện.

Chồng có thói quen uống 1 cốc sữa không đường trước khi đi ngủ, vợ vô tình uống nhầm thì tá hỏa khi phát hiện ra bí mật động trời của chồng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chung sống với nhau Hiền luôn tin tưởng chồng, cô tin rằng trước cưới thì đàn ông có thể chơi bời này nọ nhưng khi đã có vợ con thì chắc chắn không có chuyện chồng ngoại tình. Nhưng rồi dạo gần đây Hiền thấy chồng mình có vẻ đăm chiêu, lo lắng điều gì đó, lắm lúc Hiền thấy Huy cứ bực tức vô cớ, cô hỏi thì anh cũng không nói.

Tất nhiên cũng vì vậy mà chuyện chăn gối của hai vợ chồng cũng không còn đều đặn như trước. Nghĩ chồng đi làm mệt mỏi, áp lực nên Hiền cũng không mảy may nghi ngờ.

Tuy nhiên có một điều kỳ lạ ở chồng mình mà Hiền thấy khó hiểu đó là lúc nào chồng cũng uống 1 cốc sữa không đường trước khi ngủ:

''Sao dạo này anh chăm uống sữa không đường trước khi ngủ thế? Em nhớ trước kia anh ghét uống sữa lắm mà''.

''À thì anh đọc trên mạng thấy người ta bảo uống 1 cốc sữa trước khi ngủ sẽ giúp mình an thần, ngủ sâu giấc hơn. Vì anh sợ béo nên mới phải uống sữa không đường".

Chồng có thói quen uống 1 cốc sữa không đường trước khi đi ngủ, vợ vô tình uống nhầm thì tá hỏa khi phát hiện ra bí mật động trời của chồng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thấy chồng nói vậy thì Hiền cũng không nghi ngờ gì chồng ngoại tình hay lừa dối mình gì cả không, cho đến một hôm đang ngủ thì tự dưng thấy khát nước. Mắt nhắm mắt mở thế nào mà Hiền uống nhầm cốc sữa của chồng. Lúc đó cô tỉnh ngủ luôn, bởi vì đó không phải là cốc sữa bình thường mà nồng nặc mùi thuốc tây sộc cả lên mũi. Lúc đó Hiền chưa biết rốt cuộc thuốc mà chồng hòa vào sữa để uống là thuốc gì, nhưng cô nghĩ chắc chắn phải có gì đó mờ ám.

Cô sợ hỏi thì chồng lại cằn nhằn cô đa nghi, thế là Hiền tự tìm hiểu. Một lần cô kiểm tra ví rồi túi áo quần của chồng xem có gì khả nghi không thì phát hiện ra tờ giấy khám kết luận chồng bị lây nhiễm đường tình dục.

Lúc này Hiền mới sững sờ chồng ngoại tình, lừa dối mẹ con mình thật sự. Cô nhớ ra đã gần nửa tháng trời vợ chồng cô chẳng còn gần gũi như trước. Có lẽ vì sợ lây bệnh cho Hiền nên Huy mới cố tình tránh né.

Hóa ra cốc sữa tươi không đường mỗi đêm chồng uống lại chứa cả bí mật tày đình như vậy. Trong khi Hiền hết lòng tin tưởng thì chồng lừa dối, phản bội cô một cách tàn nhẫn, kinh khủng hơn là anh còn mang bệnh về nhà.

Chồng có thói quen uống 1 cốc sữa không đường trước khi đi ngủ, vợ vô tình uống nhầm thì tá hỏa khi phát hiện ra bí mật động trời của chồng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Giờ đây tâm trạng của Hiền rất rối bời, cô chẳng biết phải làm sao nữa cả. Cứ nghĩ đến cảnh chồng ôm hôn người phụ nữ khác mà Hiền lại thấy kinh tởm và ghê sợ, giờ cô chẳng biết đối mặt với chồng như nào, cũng không biết có nên tha thứ cho chồng hay là không.

Chồng công khai bỏ nhà ra đi theo nhân tình, 3 tháng sau quay về xin nối lại tình xưa, tôi chỉ nói một câu khiến gã chồng bội bạc nhục nhã ê chề

Chồng công khai bỏ nhà ra đi theo nhân tình, 3 tháng sau quay về xin nối lại tình xưa, tôi chỉ nói một câu khiến gã chồng bội bạc nhục nhã ê chề

Chồng tôi là người không được xem là hoàn hảo, tài giỏi nhưng anh rất chăm chỉ, mẫu mực và chu đáo. Lúc nào anh ấy cũng yêu thương vợ con, vậy mà mọi thứ lại ''đổ xuống sống xuống biển'' khi tôi phát hiện chồng ngoại tình.

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Từ khóa:   bí mật của chồng chồng mắc bệnh xã hội chồng ngoại tình

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