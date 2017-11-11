Bồ vênh váo đăng clip ân ái với chồng lên facebook để trêu tức, cô vợ không đánh ghen mà ung dung ngồi nhà rung đùi, liên tục ấn nút share khiến bồ ân hận

Tâm sự gia đình 11/11/2017 15:58

Mụ vợ anh xấu xí như vậy mà anh vẫn ngủ cùng được sao? Đến nghĩ thôi em cũng thấy tởm rồi...chi bằng anh bỏ cô ta và cưới em đi. Em xinh đẹp hơn chị ta.

Là một người phụ nữ có nhan sắc lại chỉ mới 25 tuổi, Yến được rất nhiều chàng trai theo đuổi. Cứ tưởng cô sẽ chọn cho mình một người đàn ông để yên bề gia thất có chỗ nương nhờ sớm tối. Ấy thế nhưng có nằm mơ chẳng ai ngờ thì Yến lại phải lòng Tuấn, một người đàn ông đã có vợ con. Thật ra trước đây Yến rất căm ghét những người thứ 3 phá nát hạn phúc gia đình người khác vì bố của cô từng ngoại tình và bỏ rơi mẹ con cô.

Ấy thế nhưng khi gặp người đàn ông hoản hảo và giỏi giang như Tuấn thì Yến bất chấp tất cả để lao như con thiêu thân vào anh. Để lấy được tình cảm của Tuấn thì Yến thường xuyên ăn mặc gợi cảm cố để lộ vòng 1 căng tròn trước mặt Tuấn. Nhất là khi biết Hà, cô vợ của Tuấn chỉ là gái quê lại ở nhà nội trợ thì Yến càng tin chắc mình là người chiến thắng. Quả thật đúng như yến nghĩ thì chỉ sau 1 tháng "thả thính" cuối cùng Tuấn cũng ngả vào lòng của Yến.

Hàng ngày Yến chiều chuộng Tuấn hết mực để đêm về anh không còn sức chiều vợ. Tất nhiên mục đích của Yến đó là khiến Tuấn bỏ vợ và cưới mình về một cách danh chính ngôn thuận. Thế nhưng kế hoạch của cô không thành công vì đàn ông thành đạt như Tuấn vừa muốn có vợ hầu hạ cơm ngon canh ngọt, vừa muốn có bồ để làm tình thỏa mãn.

Bồ vênh váo đăng clip ân ái với chồng lên facebook để trêu tức, cô vợ không đánh ghen mà ung dung ngồi nhà rung đùi, liên tục ấn nút share khiến bồ ân hận - Ảnh 1
 Mà làm cô tình nhân của anh sướng thế em còn muốn gì nữa. Ngoan muốn gì anh chiều. Ảnh minh họa: Internet

- Đêm nay anh ở lại với em được không?

- Được anh chiều 3 hiệp rồi mà vẫn còn muốn à? Để mai anh lại sang với em...giờ anh phải về không con vợ anh nó nghi ngờ.

- Mụ vợ anh xấu xí như vậy mà anh vẫn ngủ cùng được sao? Đến nghĩ thôi em cũng thấy tởm rồi...chi bằng anh bỏ cô ta và cưới em đi. Em xinh đẹp...chỉ có em mới xứng với anh mà thôi.

- Anh cấm em đấy nhé. Đừng bao giờ nhắc đến chuyện anh ly hôn với vợ. Nếu em muốn ở bên anh thì phải chấp nhận làm cô tiểu tình nhân bí mật. Anh ở vị trí lãnh đạo để bị phát hiện ngoại tình thì coi như mất hết. Em mà để vợ anh biết thi ngay lập tức anh sẽ đá em đấy.

- Đá em ư? Anh làm em sợ đấy.

- Là anh nói vậy thôi...ý anh là em đừng có làm chuyện hồ đồ. Mà làm cô tình nhân của anh sướng thế em còn muốn gì nữa. Ngoan muốn gì anh chiều.

- Em hiểu rồi. Em sẽ cẩn thận.

Nói thì nói thế nhưng đời nào Yến lại nghe theo Tuấn, dù không thể trực tiếp đến giật chồng. Nhưng Yến nghĩ ra một cách hay ho hơn đó là hàng ngày ân ái thì cô cố tình lưu lại vết son rồi nước hoa lên người Tuấn. Chưa kể đôi khi có cuộc gọi của vợ Tuấn thì Yến còn bốc máy rồi cố gắng rên rỉ như làm tình. Cô tin chắc kiểu gì cũng khiến Hà điên tiết rồi sẽ ly hôn và ngời hưởng lợi là cô.

Ấy thế nhưng sự thật lại không, trong khi Yến công kích thì cô lại phải điên tiết khi trên mạng tràn ngập ảnh đi du lịch rồi hạnh phúc của Tuấn và Hà. Nghĩ cô vợ trêu điên mình nên Yến quyết định chơi ván bài cuối cùng. Ngày hôm đó Yến cố tình đặt camera quay lại cảnh ân ái của mình và Tuấn, và tất nhiên là sau đó Yến tung lên facebook rồi còn cố tình nhắn tin cho Hà vào xem.

Bồ vênh váo đăng clip ân ái với chồng lên facebook để trêu tức, cô vợ không đánh ghen mà ung dung ngồi nhà rung đùi, liên tục ấn nút share khiến bồ ân hận - Ảnh 2
Clip tràn lan trên mạng là cô đăng thật sao? Cô mất trí rồi ư? Ảnh minh họa: Internet

- Vào facebook em bấm HD mà xem cảnh em và chồng chị ân ái nhé.

Khỏi phải nói lúc đó Yến sung sướng như nào, cô đang nghĩ Yến sẽ điên tiết đòi ly hôn ngay. Vậy nhưng chờ đợi mãi thì Yến cũng không thấy cô vợ sề vào đánh ghen. Thật ra thì lúc đó Hà đang mỉm cười rồi ung dung ngồi rung đùi liên tục ấn nút share clip mà cô đưa lên mạng. Lúc đó Yến bật cười vì không ngờ chị vợ nhân tình lại ngu ngốc như vậy. Thế nhưng chưa đầy 10 phút sau thì Hà choáng váng khi hàng loạt trang truyền thông đều đăng clip nóng của cô lên. Người người chia sẻ rồi vào tận trang cá nhân facebook của cô chửi cô không ra gì. Đang lúc hoảng hốt vì không ngờ chị vợ lại làm điều này thì lúc đó Tuấn gọi điện...

- Clip tràn lan trên mạng là cô đăng thật sao? Cô mất trí rồi ư?

- Em...em xin lỗi...em trót dại. Phải làm sao đây hả anh? Anh cứu em với....

- Cô còn dám mở lời van xin à? Đúng là đồ khốn nạn...cô làm tôi sống dở chết dở rồi đây này. Từ nay tôi chấm dứt với cô...mọi khoản viện trợ tôi cũng cắt hết.

- Anh..không...đừng mà...

Yến chưa dứt lời thì Tuấn đã tắt máy, cô không thể ngờ rằng mọi việc lại diễn ra như thế này, chỉ vì một chút lòng tham mà bây giờ cô đã cái gía quá đắt. Có lẽ giờ Yến mới biết cô vợ của nhân tình tuy ở nhà nội trợ nhưng lại cao tay hơn mình nhiều. Thế mới nói kẻ thứ 3 phá nát gia đình người khác chưa bao giờ có kết cục tốt đẹp...

Đàn bà từng ly hôn đôi lần vấn vương, mấy bận mong nổi yên bề…

Đàn bà từng ly hôn đôi lần vấn vương, mấy bận mong nổi yên bề…

Yêu đương vị kỉ ở đời thì ai nói cũng được, chứ mấy người đủ can đảm mà gánh cả quá khứ và tương lai của một người đàn bà từng ly hôn. Đàn bà từng ly hôn đôi lần vấn vương, mấy bận mong nổi yên bề, chị rồi cũng quen.

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Từ khóa:   bồ và chồng chồng ngoại tình vợ cao tay

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