“Bà mẹ siêu nhân” dù cụt hai tay vẫn nỗ lực một mình nuôi con khôn lớn

Tâm sự gia đình 10/03/2022 10:57

Dù không có tay nhưng bà mẹ trẻ có một đôi chân dẻo dai, xử lý mọi việc đơn giản, thuần thục.

Nuôi dưỡng và chăm sóc con cái chưa bao giờ là điều dễ dàng với các bậc cha mẹ, nhất là trong xã hội phát triển hiện tại. Đặc biệt với các bà mẹ đơn thân, sẽ có muôn vàn khó khăn đè nặng trên vai từ kinh tế, tài chính đến cách bạn nuôi dạy con, và áp lực đến từ xã hội. Dù không nói ra nhưng ắt hẳn những người mẹ đơn thân đều có nỗi khổ của riêng mình. Làm mẹ đơn thân chưa bao giờ là dễ dàng. Nhưng đó là quyết định thể hiện sự mạnh mẽ của một người phụ nữ.

Với chị Sarah Talbi (Bỉ), không chỉ là mẹ đơn thân, chị còn là một “bà mẹ siêu nhân” khi dù không được lành lặn như bao người, chị vẫn nỗ lực một mình nuôi nấng con gái nhỏ.

“Bà mẹ siêu nhân” dù cụt hai tay vẫn nỗ lực một mình nuôi con khôn lớn - Ảnh 1

Sarah Talbi  sinh năm 1982 tại Brussels - Bỉ, từ khi sinh ra chị đã không được may mắn như bao người khi thiếu đi hai cánh tay. Tuy nhiên, điều đó không làm Sarah gục ngã trước số phận. Chị chia sẻ: "Tôi có thể làm mọi việc như những người bình thường khác. Tôi có trải nghiệm giống như mọi người và cũng không cảm thấy quá khổ sở. Cho tới giờ, thành tựu lớn nhất trong cuộc sống của tôi chính là việc làm mẹ.”

“Bà mẹ siêu nhân” dù cụt hai tay vẫn nỗ lực một mình nuôi con khôn lớn - Ảnh 2
“Bà mẹ siêu nhân” dù cụt hai tay vẫn nỗ lực một mình nuôi con khôn lớn - Ảnh 3

Sarah hiện là mẹ đơn thân của một cô con gái nhỏ. Bà mẹ một con tự mình chăm sóc con mà không cần sự hỗ trợ nào. Chị bế con, ôm ấp và nói chuyện, cho con ăn, mặc quần áo, rửa bát, làm việc nhà... đều bằng đôi chân của mình. Từng hành động đều cẩn thận, nhẹ nhàng và mất nhiều thời gian nhưng không làm Sarah buồn lòng. Hai mẹ con vẫn có những khoảnh khắc trọn vẹn bên nhau.

“Bà mẹ siêu nhân” dù cụt hai tay vẫn nỗ lực một mình nuôi con khôn lớn - Ảnh 4

Nhờ những video chia sẻ về cuộc sống hàng ngày, Sarah đã trở thành một ngôi sao mạng xã hội nổi tiếng ở Bỉ. Sự nỗ lực và cố gắng, vượt lên số phận của Sarah đã nhận được rất nhiều sự đồng cảm và ngưỡng mộ của tất cả mọi người, đặc biệt là những bà mẹ bỉm sữa.

“Bà mẹ siêu nhân” dù cụt hai tay vẫn nỗ lực một mình nuôi con khôn lớn - Ảnh 5

Quả thực, làm mẹ đơn thân là một thử thách vô cùng khó khăn. Nếu ở một hoàn cảnh nào đó, nếu chị em nào rơi vào hoàn cảnh buộc phải làm mẹ đơn thân, mong rằng, chị em đó hãy vững vàng, mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho bản thân và nuôi dạy con thật tốt.

ẢNH: Internet

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