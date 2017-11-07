1 lần lén cởi khăn che mặt trong lúc ân ái tôi mới sững sờ hiểu vì sao cưới 3 năm mà mãi chẳng có bầu

Tâm sự gia đình 07/11/2017 14:20

3 năm nay lần nào ân ái cô cũng bị bịt mắt mà mãi chẳng có con. Thế nên tối hôm đó thì Yến quyết định vẫn đồng ý bịt mắt theo ý chồng, nhưng "lâm trận" được 5 phút thì cô lén cởi bịt mắt ra.

Thắng và Yến kết hôn đến nay đã được 3 năm, ai nhìn vào cũng ghen tỵ với Yến khi lấy được ông chồng giỏi giang lại yêu thương vợ hết mực. Thú thật Yến cũng tự hào lắm, thế nhưng phải là người trong cuộc như Yến mới hiểu rõ. Cuộc sống hôn nhân của cô đều tốt đẹp, chỉ có việc là cưới nhau đã 3 năm nhưng Yến mãi chẳng có thể có bầu. Nhìn người ta con bồng con bế mà Yến tủi thân lắm, cô cũng thấy có lỗi với chồng khi mà không thể sinh cho anh đứa con.

Ở đâu người ta mách có thuốc quý nhanh thụ thai là Yến cũng tìm mua bằng được. Thậm chí cô cũng đi viện khám sức khỏe sinh sản, nhưng lần nào bác sỹ nói câu hoàn toàn khỏe mạnh. Yến chẳng hiểu nguyên nhân là ở đâu nữa. Mỗi lần nhìn vợ lo lắng là Thắng lại ôm cô vào lòng.

- Con cái là lộc trời cho, em đừng có suy nghĩ nhiều. Chắc là vợ chồng mình chưa đến duyên với con thôi.

- Nhưng mà em không thể sinh cho anh đứa con...

1 lần lén cởi khăn che mặt trong lúc ân ái tôi mới sững sờ hiểu vì sao cưới 3 năm mà mãi chẳng có bầu - Ảnh 1
Không được, bịt mắt như thế mới tăng cảm giác. Em xem phim mà xem...người ta toàn làm thế thôi. - Ảnh minh họa: Internet

- Anh đợi được mà...bác sỹ cũng nói hai vợ chồng mình bình thường mà. Em phải thoải mái thì mới nhanh có em bé được.

Có được chồng đồng viên như vậy thì Yến cũng hạnh phúc lắm. Nghe lời chồng thì Yến chăm chỉ uống thuốc bổ rồi để tinh thần thoải mái. Vậy nhưng có một điều mà Yến tò mò vô cùng vì mỗi lần ân ái là chồng đều bắt Yến bịt khăn che mặt rồi lại.

- Bịt mặt em khó chịu lắm...mình tắt điện thôi có được không chồng.

- Không được, bịt mắt như thế mới tăng cảm giác. Em xem phim mà xem...người ta toàn làm thế thôi. Không khéo có khi bịt mặt lại như mình lại có con đấy.

1 lần lén cởi khăn che mặt trong lúc ân ái tôi mới sững sờ hiểu vì sao cưới 3 năm mà mãi chẳng có bầu - Ảnh 2
Vậy ra 3 năm nay anh bắt em bịt mắt để làm cái trò này sao...3 năm nay em không thể mang bầu là vì thế này ư?   - Ảnh minh họa: Internet

Thấy ánh mắt chồng nói cứ lúng liếng làm Yến thấy lạ. 3 năm nay lần nào ân ái cô cũng bị bịt mắt mà mãi chẳng có con. Thế nên tối hôm đó thì Yến quyết định vẫn đồng ý bịt mắt theo ý chồng, nhưng "lâm trận" được 5 phút thì cô lén cởi bịt mắt ra. Để rồi trong ánh đèn ngủ mập mờ thì Yến choáng váng khi thấy chồng đè lên người mình nhưng anh dùng cái thứ "đồ chơi" người lớn để ân ái với mình còn anh thì vẫn mặc quần lót mà không chịu cởi.

Yến quá choáng váng nên cô hét ầm lên....

- Anh...thế này là sao? 

- Em nghe anh giải thích đã...anh...

- Anh còn muốn nói gì nữa chứ? Vậy ra 3 năm nay anh bắt em bịt mắt để làm cái trò này sao...3 năm nay em không thể mang bầu là vì thế này ư?

- Anh xin lỗi...thật ra anh...anh mất chức năng đàn ông rồi...Anh không dám nói chỉ biết dùng cách này để giúp em thỏa mãn...anh sợ em phát hiện ra sẽ đòi ly hôn...

- Anh...em thật kinh tởm anh....

Kể từ tối hôm đó đến nay đã 1 tuần vợ chồng Yến không nói chuyện với nhau. Thật sự thì Yến cũng không biết phải nói thêm điều gì nữa, cô muốn ly hôn nhưng lại thương chồng, nếu ở lại thì cô và chồng sẽ như nào, cô không thể chấp nhận cái trò ấy của chồng làm cho mình....

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Từ khóa:   chồng yếu sinh lý vợ chồng hôn nhân

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