Trốn vợ đưa tình nhân đi đẻ, ngày trở về chàng trai mếu dở, khóc dở khi nhìn thấy thứ để trên bàn

Tâm sự Eva 19/07/2022 16:23

Tôi chết lặng, cả đêm hôm đó không thể ngủ được. Vợ tôi chẳng để tâm những lời xin lỗi, thậm chí là hăm dọa của tôi.

Tôi biết mình là tên đàn ông tham lam, ích kỷ. Dù tôi đã có vợ con nhưng khi thấy người yêu cũ yếu đuối ngã vào lòng mình, tôi đã đánh mất lý trí. Tôi từng có mối tình sâu đậm với Linh nhưng không có cái kết đẹp, cả hai chia tay trong tiếc nuối. Chúng tôi lần lượt lập gia đình. Tôi lấy vợ và sinh được hai con xinh xắn. Tôi không yêu vợ nhiều như từng yêu Linh, nhưng tôi cũng có tình cảm dành cho vợ.

Khi Linh ly hôn chồng rồi quay về tìm tôi, tôi đã mềm lòng trước dáng vẻ yếu đuối của cô ấy một thân một mình nuôi con. Nhưng tôi cũng không muốn ly hôn vợ, cô ấy luôn là người vợ tốt. Tôi dùng dằng giữa hai mối quan hệ.

Tôi vừa ở bên nhân tình vừa cố gắng giữ trách nhiệm với gia đình. Sau đó, Linh có thai và muốn tôi có trách nhiệm với cô ấy. Tôi cũng không từ chối, nhẫn nại chăm sóc Linh suốt thời gian mang bầu. Tới ngày nhân tình đi đẻ, tôi nói dối với vợ là đi công tác để đến chăm sóc cô ấy. Sau khi hai mẹ con cô ấy về nhà, tôi cũng vội vã về với vợ. Để muốn che giấu tội lỗi của mình, tôi nghĩ nhiều cách để đền bù cho vợ.

Trốn vợ đưa tình nhân đi đẻ, ngày trở về chàng trai mếu dở, khóc dở khi nhìn thấy thứ để trên bàn - Ảnh 1
Tôi từng có mối tình sâu đậm với Linh nhưng không có cái kết đẹp, cả hai chia tay trong tiếc nuối. Ảnh minh họa: Internet

Chẳng ngờ được, khi tôi trở về thì chẳng có ai trong nhà. Tôi đi hết các phòng đều không thấy vợ con đâu. Đến khi quay lại phòng khách, tôi chết sững thấy một tờ thiệp cưới đỏ chót nằm trên đó. Điều làm tôi sốc hơn là tên của cô dâu lại là tên của vợ tôi!

Người tôi lạnh toát, như kẻ có tội đã bị người khác phát hiện. Tôi gọi liên tục cho vợ 10 cuộc, cô ấy vẫn không bắt máy. Tới cuộc gọi thứ mười một, vợ tôi bắt máy rồi bình thản nói:

“Cuối cùng anh cũng về rồi sao? Bồ với con riêng của anh mẹ tròn con vuông chứ? Anh không cần tìm mẹ con tôi, tôi dẫn con đi chụp hình cưới với chồng mới rồi. Anh không cần giấu bồ với con riêng ở ngoài đâu, tôi và con nhường nhà cho cả ba đấy!”.

Tôi nghe vợ nói mà trong người sôi máu, cô ấy nghĩ gì khi đưa con của tôi đi chụp hình cưới với chồng mới? Chúng tôi còn chưa ly hôn, cô ấy có quyền gì mà đi lấy chồng chứ? Sau hôm đó mấy ngày, vợ tôi mới gọi về nói chuyện rõ ràng. Cô ấy nói đã biết chồng ngoại tình từ lâu nhưng vẫn cho tôi cơ hội để hối hận. Đến khi biết bồ của tôi có thai, cô ấy đã ký đơn ly hôn. Nhưng cô ấy muốn cho tôi phải đau đớn hối hận.

Tôi thật sự không ngờ được, vì vợ tôi vẫn tỏ ra bình thường trong thời gian đó, tôi còn nghĩ mình đã che giấu thật khéo. Vợ tôi còn nói thời gian tôi ra ngoài với bồ, cô ấy đã quen người đàn ông khác. Người đàn ông này đã có tình cảm với vợ tôi từ trước, chỉ đợi cô ấy ly hôn thì liền bước tới. Vậy là vợ tôi quyết định kết thúc với tôi để kết hôn với người mới.

Sau đó tôi nghe vợ tôi kết một câu:

“Đơn ly hôn tôi đã ký, để trong ngăn kéo phòng ngủ. Anh nhanh chóng ký đơn rồi còn làm khai sinh cho con của bồ. Anh cũng đứng níu kéo làm gì, anh đã có bồ và con riêng thì tôi cũng phải có hạnh phúc của mình”.

Tôi chết lặng, cả đêm hôm đó không thể ngủ được. Vợ tôi chẳng để tâm những lời xin lỗi, thậm chí là hăm dọa của tôi. Cô ấy vẫn vui vẻ tổ chức đám cưới với người mới. Tôi bình tĩnh nghĩ lại thì vợ tôi chưa từng làm gì sai, người sai là tôi. Giờ tôi đành ký đơn rồi hoàn thành thủ tục ly hôn. Tôi giờ có thể sống cùng bồ mỗi ngày nhưng trong lòng lại chua chát nghĩ về vợ cũ mỗi ngày!

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Cả đêm hôm đó tôi chẳng ngủ được bao nhiêu. Sáng hôm sau, tôi rời khỏi giường với cơ thể rã rời nhức mỏi.

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Từ khóa:   Tâm sự chuyện eva chuyện gia đình

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