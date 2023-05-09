Nhiều chị em tự ti về 3 bộ phận trên cơ thể nhưng lại không biết rằng đó lại là thứ 'hút hồn' đàn ông, khiến các anh 'mê mệt'

Tâm sự Eva 09/05/2023 17:03

Phần lớn cánh mày râu 'điêu đứng' với những người phụ nữ sỡ hữu những đặc điểm này trên cơ thể, thế nên chị em đừng tự ti nữa nhé.

Ngoại hình là yếu tố khiến chị em phụ nữ tự hào nhất nhưng đôi khi cũng là điểm yếu khiến chị em tự ti, mặc cảm. Đặc biệt có những bộ phận cơ thể phụ nữ cho rằng nó xấu nhưng ngược lại vô cùng cuốn hút với đối phương mà khi ngắm chúng, đàn ông lại mê mệt tới phát cuồng.

Nhiều chị em tự ti về 3 bộ phận trên cơ thể nhưng lại không biết rằng đó lại là thứ 'hút hồn' đàn ông, khiến các anh 'mê mệt' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thân hình đầy đặn

Khi nhắc tới một thân hình quyến rũ chị em thường nghĩ tới vòng eo con kiến hoặc dáng đồng hồ cát. Tuy nhiên, cánh mày râu lại chia sẻ rằng họ khá bị thu hút trước những thân hình mập mạp, mũm mĩm của phụ nữ. Bởi ôm người như thế họ mới cảm nhận được sự ấm áp, mềm mại của đối phương.

Hơn nữa phụ nữ có thân hình đầy đặn, nở nang một chút nhìn sẽ có sức sống, tràn đầy năng lượng tích cực. Đặc biệt những cô nàng có thân hình "mũm mĩm" đáng yêu khiến đối phương khó có thể cưỡng lại được.Thế nên nếu bạn đang sở hữu vóc dáng tròn trịa đáng yêu này thì bạn chẳng có gì phải tự ti mà hãy là chính mình, miễn sao khỏe mạnh và yêu đời là được.

Vùng hõm trên thắt lưng

Bạn là một người phụ nữ vô cùng may mắn mới được tạo hóa ban cho hõm Venus quyến rũ, gợi cảm giống như "bảo bối" vô giá mà không phải ai cũng có cơ hội có được. Nhất là với phái mạnh thì hõm Venus giống như 1 cục nam châm khiến họ không thể rời ánh mắt ham muốn, khao khát của họ ra khỏi cơ thể đối phương.

Lý do là vì phụ nữ có hõm Venus trong chuyện chăn gối cũng dễ đạt cực khoái hơn. Đấy chính là lý do vì sao đàn ông luôn mê mệt những phụ nữ có vùng hõm trên thắt lưng bởi anh ấy hiểu đó sẽ là một đối tác tuyệt vời trong "chuyện ấy".

Nhiều chị em tự ti về 3 bộ phận trên cơ thể nhưng lại không biết rằng đó lại là thứ 'hút hồn' đàn ông, khiến các anh 'mê mệt' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Xương quai xanh

Một trong những điểm hút hồn nữa mà phụ nữ ít người biết đấy chính là xương quai xanh. Ngoài vòng một đầy đặn, nở nang thì đôi xương quai xanh cũng giúp làm toát lên vẻ đẹp mong manh, đầy nữ tính của phái nữ. Khi nhắc tới chúng, đấng mày râu phải mê mẩn tới ngày nhớ đêm mong, hễ nhắm mắt là lại tưởng tượng, hình dung tới vẻ yêu kiều, mong manh của bạn.

Theo như chia sẻ của cánh mày râu, khi đứng trước phái đẹp, ngoài ánh mắt, bờ vai, khuôn ngực thì xương quai xanh cũng là điểm thu hút ánh nhìn của họ. Tuy nhiên, nhiều chị em lại không nhận ra được vẻ gợi cảm mê hồn của bộ phận này.

Phụ nữ hãy nhớ, cơ thể mình là do tạo hóa ban cho, dù có hoàn hảo hay không chị em cũng hãy tự tin và trân trọng, chăm sóc nó. Bởi trên đời này chẳng có gì đẹp bằng phong thái tự tin, chị em cứ tỏa sáng khi được là chính mình nhé.

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