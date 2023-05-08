Không cần phải 'cởi đồ', 4 mùi cơ thể của phụ nữ vẫn khiến cánh mày râu 'đứng ngồi không yên', cuốn hút 'chẳng dứt' ra được

Chàng có thể bị đánh gục với vẻ ngoài xinh đẹp của bạn, song những điều giữ chàng ở lại còn dựa vào nhiều yếu tố khác nhau. Chàng không những thích những cô nàng xinh xắn, dịu dàng và đảm đang bếp núc mà còn bị mê đắm bởi mùi hương thoang thoảng mỗi khi ở bên cạnh nhau. Đây được xem là một loại “ngôn ngữ không lời” phản ánh tính cách và gu thẩm mỹ của phái đẹp, tạo sức hút mạnh mẽ khiến đàn ông phải lưu luyến.

Mùi cơ thể phụ nữ là một trong những sức hấp dẫn khó cưỡng nhất khiến chàng vương vấn bạn khôn nguôi sau mỗi buổi hẹn hò… Nếu biết cách tôn mùi hương tự nhiên của cơ thể, bạn sẽ đánh thức bản năng chinh phục của chàng trỗi dậy một cách mạnh mẽ đấy!

Hãy cùng khám phá 4 mùi cơ thể phụ nữ hấp dẫn đàn ông để có thể quyến rũ chàng theo cách riêng của bạn nhé.

Theo Webmd, mùi thơm tự nhiên của phụ nữ trong ngày rụng trứng có thể thu hút đàn ông hơn cả mùi nước hoa đắt tiền. Nếu hai bạn yêu nhau, bạn thậm chí chẳng cần phải làm gì nhưng cũng khiến chàng mê mẩn nếu biết tận dụng “ngày thứ 14” này.

Đàn ông bị kích thích bởi mùi cơ thể phụ nữ gần ngày rụng trứng sẽ làm nhu cầu tình dục của họ tăng cao, khiến chàng khó kiềm lòng với nửa kia. Phụ nữ trong ngày rụng trứng cũng tăng ham muốn “yêu” giúp kích thích quá trình quan hệ tình dục, làm tăng khả năng thụ thai và phát triển giống nòi.

Một nghiên cứu đã cho đàn ông ngửi áo phông của phụ nữ có dấu hiệu sắp rụng trứng và áo của phụ nữ không rụng trứng. Kết quả cho thấy những người đàn ông ngửi áo phông của phụ nữ trong ngày rụng trứng không chỉ kích thích bởi mùi hương mà còn gia tăng nồng độ hormone testosterone.

Mặc dù mùi cơ thể phụ nữ trong những ngày gần rụng trứng có thể kích thích đàn ông nhưng bạn cũng cần luôn vệ sinh cá nhân sạch sẽ như tắm rửa và làm sạch vùng kín trước khi làm chuyện ấy.

Ảnh minh họa: Internet

2. Mùi hương từ tóc

Nếu muốn thử cách quyến rũ chàng bằng mùi cơ thể, bạn nên chăm sóc mái tóc của mình cẩn thận để tóc tỏa ra mùi thơm khiến chàng say đắm. Mái tóc với hương thơm phảng phất cũng sẽ khiến bạn tự tin hơn khi đối diện với chàng đấy.

Bạn có thể sử dụng tinh dầu cho tóc để dưỡng mái tóc mình óng ả và có mùi thơm dịu nhẹ từ thiên nhiên. Bạn cũng có thể massage tóc bằng dầu gội, dầu dưỡng hoặc mặt nạ dưỡng tóc để mùi hương lưu lại ấn tượng sâu đậm trong trái tim chàng.

Bạn nên chọn những sản phẩm phù hợp với da đầu của mình để tóc không chỉ thơm mà còn khỏe mạnh, mềm mượt và sạch sẽ. Những sản phẩm giúp tóc thơm nhưng gây ngứa da đầu sẽ khiến bạn dễ bị “mất điểm”.

3. Mùi nước hoa quyến rũ

Mùi cơ thể phụ nữ khi có chứa một ít nước hoa sẽ đánh thức ham muốn và bản năng của đàn ông. Bạn nên chọn những loại nước hoa có hương thơm tự nhiên để khiến chàng thích thú và mê đắm bạn thay vì chọn những loại có mùi nồng nặc và khó chịu. Một số loại nước hoa khô nhỏ gọn với mùi hương dễ chịu và tiện dụng cũng khá phù hợp với bạn. Thỉnh thoảng, bạn có thể thay đổi mùi nước hoa để làm mới bản thân và thu hút chàng hơn.

Một số loại nước hoa với thành phần từ tự nhiên khá hấp dẫn đàn ông mà bạn nên chọn là vanilla, gỗ đàn hương, xạ hương… Bạn có thể xịt nước hoa lên quần áo, tóc, hai bên tai, hai cổ tay, mu bàn tay để khi hai bạn bên nhau, chàng sẽ nhớ mùi hương ngọt ngào và quyến rũ. Tuy nhiên cũng không nên quá lạm dụng sẽ gây phản tác dụng.

Ảnh minh họa: Internet

4. Mùi cơ thể phụ nữ với sữa tắm

Sữa tắm không chỉ giúp cho cơ thể bạn dưỡng ẩm da mềm mịn mà còn tạo ra mùi hương tự nhiên khiến đàn ông thích thú. Bạn hãy chọn loại sữa tắm có mùi hương gần giống với mùi cơ thể của mình để kích thích khứu giác của chàng.

Ngoài sữa tắm, bạn có thể chọn loại sữa dưỡng thể để giúp làm trắng da, dưỡng ẩm, chống lão hóa và bảo vệ da. Sữa tắm hoặc sữa dưỡng thể càng có ít hóa chất thì càng mang đến hương thơm dịu mát và ít gây hại cho da bạn.

Bạn nên chọn sữa tắm phù hợp với làn da của mình và chứa ít chất tạo hương thơm để tránh gây tác dụng xấu cho da về lâu dài.

Đối với một số đàn ông, mùi cơ thể phụ nữ có thể là dấu hiệu để chàng nhận biết người phụ nữ mình yêu. Mùi thơm ở đây không nhất thiết phải là nước hoa đắt tiền hay nồng nàn mà đơn giản chỉ là hương thơm phảng phất thể hiện tính cách của người phụ nữ, tạo nên sức quyến rũ không thể chối từ đấy!